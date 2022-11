تشكيلة منتخب ألمانيا أمام اليابان في مونديال قطر 2022

- Advertisement -

وطن- تشهد تشكيلة منتخب ألمانيا أمام نظيره اليابان، الأربعاء، حضور العديد من النجوم اللامعين بالدوري الألماني الممتاز، في أولى مواجهات المكاكين الألمانية في دور مجموعات مونديال قطر 2022.

كما وستنطلق صافرة بداية مباراة ألمانيا أمام اليابان على ملعب “استاد خليفة” الدولي، في منافسات بطولة كأس العالم 2022 المجموعات، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر وفلسطين عند الساعة الثالثة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الخامسة مساءً.

وسيدخل المدرب الألماني هانسي فليك، المباراة القوية أمام اليابان، في أولى مواجهات منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مانويل نوير، مارك أندريه شتيغن.

دفاع مكاكين ألمانيا: أنتونيو روديغر، دافيد روام (رميل بيلا)، ماتياس غينتر، ثيلو كيهرر ( كريستيان غونتر).

خط الوسط: جمال موسيالا، إيلكاي غوندوغان (ماريو غوتسه)، توماس مولر (كاي هافيرتس).

كما وفي مركز الهجوم: سيرج غنابري، كريم أديمي (نيكلاس فولكروغ)، لوروا سانيه.

وسيعلق على مباراة ألمانيا أمام اليابان، على قناة (beIN Sport Max 1) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما وستنقل كذلك على قناة “الكأس” القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

كما ويحل منتخب ألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة إسبانيا وكوستاريكا.

A shared passion for football 🤝⚽@SergeGnabry, Nico Schlotterbeck, @BeneHowedes, Oliver Bierhoff and other members of the team trained with a group of talented female footballers today 📸#GER #FifaWorldCup pic.twitter.com/lOnJAQUxJf

— Germany (@DFB_Team_EN) November 20, 2022