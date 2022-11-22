الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022تشكيلة منتخب ألمانيا أمام اليابان في مونديال قطر 2022
مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب ألمانيا أمام اليابان في مونديال قطر 2022

منافسات الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب ألمانيا اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب ألمانيا اليوم في مونديال قطر 2022
- Advertisement -

وطن- تشهد تشكيلة منتخب ألمانيا أمام نظيره اليابان، الأربعاء، حضور العديد من النجوم اللامعين بالدوري الألماني الممتاز، في أولى مواجهات المكاكين الألمانية في دور مجموعات مونديال قطر 2022.

كما وستنطلق صافرة بداية مباراة ألمانيا أمام اليابان على ملعب “استاد خليفة” الدولي، في منافسات بطولة كأس العالم 2022 المجموعات، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

توقيت ألمانيا واليابان

كما وستكون بتوقيت دولة مصر وفلسطين عند الساعة الثالثة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

- Advertisement -

فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الخامسة مساءً.

تشكيلة منتخب ألمانيا أمام اليابان

وسيدخل المدرب الألماني هانسي فليك، المباراة القوية أمام اليابان، في أولى مواجهات منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: مانويل نوير، مارك أندريه شتيغن.

دفاع مكاكين ألمانيا: أنتونيو روديغر، دافيد روام (رميل بيلا)، ماتياس غينتر، ثيلو كيهرر ( كريستيان غونتر).

خط الوسط: جمال موسيالا، إيلكاي غوندوغان (ماريو غوتسه)، توماس مولر (كاي هافيرتس).

كما وفي مركز الهجوم: سيرج غنابري، كريم أديمي (نيكلاس فولكروغ)، لوروا سانيه.

معلق مباراة ألمانيا واليابان في مونديال قطر 2022

وسيعلق على مباراة ألمانيا أمام اليابان، على قناة (beIN Sport Max 1) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما وستنقل كذلك على قناة “الكأس” القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

مجموعة منتخب ألمانيا واليابان في مونديال قطر 2022

كما ويحل منتخب ألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة إسبانيا وكوستاريكا.

وكان منتخب ألمانيا قد حقق الفوز النظيف بهدف دون مقابل أمام عمان، في المباراة الودية الماضية، في إطار التحضيرات لمونديال قطر 2022.

المصدروطن + صفحة منتخب ألمانيا + منتخب اليابان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجاناً .. إليكم الطريقة

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا في مونديال كأس العالم 2022 قطر

مونديال قطر 2022

بث مباراة السعودية والأرجنتين اليوم بجودة عالية على بين سبورت

مونديال قطر 2022

من هو الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي دخل تاريخ كأس العالم 2022؟!

مونديال قطر 2022

منتخب ويلز صاحب أغرب صورة جماعية في مونديال كأس العالم 2022 (صور)

مونديال قطر 2022

ترتيب مجموعة قطر بعد فوز هولندا على السنغال (شاهد)

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة أمريكا وويلز بث مباشر اليوم بجودة عالية يلا شوت

مونديال قطر 2022

إنجلترا تكتسح إيران بالسداسية في مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب فرنسا أمام أستراليا في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مشاهد مباراة السنغال وهولندا اليوم بث مباشر في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

تعرف على تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين قبيل مباراة كأس العالم 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

مصادر دبلوماسية: أمير قطر تعهد بجلب 100 ألف عامل لبناني عقب انتهاء المونديال

رامز جلال في ظهور مُريب بعد أنباء إصابته بالعمى.. هل فقد بصره حقاً؟! (شاهد)

لقضاء الحاجة أو الذهاب إلى العمل..كيف تنهض من السرير عندما يكون الجو شديد البرودة؟

هل أنت قائد بالفطرة أم لا؟ الحيوان الذي تراه في هذه الصورة سيكشف عن نوع شخصيتك

ياسمين صبري تثير السخرية بملابسها في مونديال قطر والجمهور يحذرها من رونالدو! (شاهد)

أمير قطر يشعل استاد “لوسيل” في مباراة السعودية والأرجنتين متوشحا بالأخضر (شاهد)

6 وجبات صحية تبعدك عن تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية

نيويورك تايمز: صفقة “ترامب” في سلطنة عُمان تثير الأسئلة والشكوك حول تضارب المصالح!

زفة الشريفة العفيفة.. آلام في عضوها التناسلي قد تسجن والدها 15 عاماً! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC