تشكيلة منتخب ألمانيا أمام اليابان في مونديال قطر 2022

وطن- تشهد تشكيلة منتخب ألمانيا أمام نظيره اليابان، الأربعاء، حضور العديد من النجوم اللامعين بالدوري الألماني الممتاز، في أولى مواجهات المكاكين الألمانية في دور مجموعات مونديال قطر 2022.
كما وستنطلق صافرة بداية مباراة ألمانيا أمام اليابان على ملعب “استاد خليفة” الدولي، في منافسات بطولة كأس العالم 2022 المجموعات، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.
توقيت ألمانيا واليابان
كما وستكون بتوقيت دولة مصر وفلسطين عند الساعة الثالثة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
Work, work, work ⚽#GER #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MYKv1qdLZz
— Germany (@DFB_Team_EN) November 20, 2022
فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الخامسة مساءً.
تشكيلة منتخب ألمانيا أمام اليابان
وسيدخل المدرب الألماني هانسي فليك، المباراة القوية أمام اليابان، في أولى مواجهات منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:
حراسة المرمى: مانويل نوير، مارك أندريه شتيغن.
دفاع مكاكين ألمانيا: أنتونيو روديغر، دافيد روام (رميل بيلا)، ماتياس غينتر، ثيلو كيهرر ( كريستيان غونتر).
خط الوسط: جمال موسيالا، إيلكاي غوندوغان (ماريو غوتسه)، توماس مولر (كاي هافيرتس).
Niclas Füllkrug is back in team training today 💪#GER #FifaWorldCup pic.twitter.com/0iFVG9rnP8
— Germany (@DFB_Team_EN) November 20, 2022
كما وفي مركز الهجوم: سيرج غنابري، كريم أديمي (نيكلاس فولكروغ)، لوروا سانيه.
معلق مباراة ألمانيا واليابان في مونديال قطر 2022
وسيعلق على مباراة ألمانيا أمام اليابان، على قناة (beIN Sport Max 1) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.
🔹 #U21日本代表 🔹
【2022.11.21 Training Report📸】
欧州遠征2試合目となるポルトガル戦に向け、今活動最後のトレーニングを行いました⚽️
詳しいレポートはこちら⏬https://t.co/LU7hohvAMq#jfa #daihyo #サッカー日本代表 pic.twitter.com/zQzGkdeTXU
— サッカー日本代表 🇯🇵 【11.17(木)】vs 🇨🇦【11.23(水)】vs 🇩🇪 (@jfa_samuraiblue) November 22, 2022
كما وستنقل كذلك على قناة “الكأس” القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر.
🔹#SAMURAIBLUE
【2022.11.21 Training Report📸】
優勝経験のある強豪ドイツとの初戦へ向けて、戦術の確認を入念に行いました⚽️
詳しいレポート⏬https://t.co/ej2RtEgwmk#つな超え #新しい景色を2022#jfa #daihyo #サッカー日本代表#ワールドカップ #worldcup #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DjpcJumePK
— サッカー日本代表 🇯🇵 【11.17(木)】vs 🇨🇦【11.23(水)】vs 🇩🇪 (@jfa_samuraiblue) November 22, 2022
مجموعة منتخب ألمانيا واليابان في مونديال قطر 2022
كما ويحل منتخب ألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة إسبانيا وكوستاريكا.
A shared passion for football 🤝⚽@SergeGnabry, Nico Schlotterbeck, @BeneHowedes, Oliver Bierhoff and other members of the team trained with a group of talented female footballers today 📸#GER #FifaWorldCup pic.twitter.com/lOnJAQUxJf
— Germany (@DFB_Team_EN) November 20, 2022
وكان منتخب ألمانيا قد حقق الفوز النظيف بهدف دون مقابل أمام عمان، في المباراة الودية الماضية، في إطار التحضيرات لمونديال قطر 2022.