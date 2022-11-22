إطلالة فاضحة لشمس الكويتية مع خالد يوسف تثير جدلا (شاهد)

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وطن- في مشهد وُصف بـ”المفاجئ”، ظهر المخرج المصري الشهير والمثير للجدل خالد يوس، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ44 برفقة الفنانة شمس الكويتية.

وظهر خالد يوسف في حفل الختام، برفقة الفنانة شمس الكويتية، التي كانت قد أعلنت قبل أيام أنها ستظهر كممثلة للمرة الأولى عبر مسلسل جديد سيخرجه خالد يوسف.

المخرج الكبير خالد يوسف بصحبة الفنانة الكويتية شمس والتونسية رانيا التومي ..

ربنا يقويك يافنان 😂😂😂 pic.twitter.com/X8MLmwTBrj — محمد (@mohamed0atef) November 22, 2022

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كما ظهرت أيضا في الصورة، الفنانة التونسية رانيا التومي التي تشارك هي الأخرى في العمل.

#الشروق l خالد يوسف مع شمس الكويتية على ريد كاربت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي pic.twitter.com/89dLx5fDeB — Shorouk News (@Shorouk_News) November 22, 2022

أول حضور لخالد يوسف لمهرجان القاهرة

وحضور خالد يوسف مهرجان القاهرة السينمائي هو الأول من نوعه، منذ أزمة مقاطعه الإباحية الشهيرة مع الفنانتين الشابتين منى فاروق وشيما الحاج.

شمس الكويتية تعلن تعاونها مع خالد يوسف

من #مهرجان_القاهرة_السينمائي_الدولي مع المخرج الكبير استاذي #خالد_يوسف اشكر المهرجان على الدعوة وعلى حسن الضيافة والتنظيم وانتظروا الانطلاقه من #مصر ام الدنيا #قريباً 🇪🇬❤️ pic.twitter.com/6jPAzOuxI5 — #شمس☀️ (@shamsofficial) November 22, 2022

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وكانت شمس الكويتية قد أعلنت قبل أيام، شد الرحال إلى مصر، لتصور مسلسلا دراميا مع خالد يوسف، في عمل وصفته بأنه سيكون ضخما.

ونشرت شمس صورة لها من داخل الطائرة، وكتبت: “مسافرة سفرة عمل مهمة جداً جداً .. أضخم مشروع درامي عربي قريباً مع المخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف”.

مسافرة سفرة عمل مهمة جداً جداً

اضخم مشروع درامي عربي قريباً مع المخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف @KhaledYoussef 😍🤍💪🏻

ادعولنااااا pic.twitter.com/SnkJ1F883F — #شمس☀️ (@shamsofficial) November 15, 2022

اسم مسلسل خالد يوسف وشمس الكويتية

ولم يتسنَ لـ”وطن” التأكد بشكل دقيق من الاسم النهائي للمسلسل، فبينما تحدثت تقارير عن العمل يُسمى مسلسل “سره الباتع”، إلا أن صورة نشرتها شمس تُظهر تعاقدها على المسلسل تحت اسم غير نهائي وهو “سر سرطان مصر”.

اول تجربة تمثيل درامية لي والانطلاقة من ام الدنيا #مصر 😍🇪🇬 و مع المخرج الكبير #خالد_يوسف @KhaledYoussef ايش تتوقعون الشخصيه وبأي لهجه ؟

جاااهززيييننن !!؟؟ pic.twitter.com/tSuRDxxaoK — #شمس☀️ (@shamsofficial) November 16, 2022

وتحدثت تقارير عن مسلسل “سر سلطان مصر” سيُعرض في سباق دراما رمضان المقبل، وهو عن رواية “سره الباتع”.

ويشارك في المسلسل، كل من الفنانين أحمد فهمي وأحمد السعدني وأحمد وفيق وحنان مطاوع ونجلاء بدر ومنة فضالى وخالد أنور وآخرون.

سخرية كبيرة ضد شمس الكويتية بسبب مسلسلها مع خالد يوسف

وتلقت شمس الكثير من عبارات السخرية، فور إعلانها عن هذا العمل المشترك، من قبل النشطاء على موقع “تويتر”.

وتضمنت التغريدات إشارات واضحة بأن واقعة المقاطع الإباحية ستتكرر، مع شمس الكويتية.

فسخرت ناشطة بالقول: “طالما مع خالد يوسف يبقى كتير مهم”.

طالما مع خالد يوسف يبقى كتير مهم 😂😂😂 — بنت الأهلي ❤️ (@Asmaa1993179) November 16, 2022

ونشر مغرد صورة من “فيلم ثقافي” – وهو عمل سينمائي مصري يحمل محتوى إباحيا – وقال ساخرا: “واحنا مستنيين المشروع الدرامي”.

واحنا مستنيين المشروع الدرامي pic.twitter.com/72d0U1IMDy — 🇦🇷 تـيـتـو ™ (@MoTito92) November 16, 2022

ولفت الأنظار تعليق مغردة تدعى “أمل” قالت: “موفقه يا ايتها الصادقه والجميله والانيقه ام قلب طيب الله يفتحها بوجهك ويوفقك. ويوسع عليك ويسخر لك جنود الارض وملائكه السماء دربج خضر”.

موفقه يا ايتها الصادقه والجميله والانيقه ام قلب طيب الله يفتحها بوجهك ويوفقك. ويوسع عليك ويسخر لك جنود الارض وملائكه السماء دربج خضر — ⚓ Amal Aldossary (@Rose36Red) November 16, 2022

فرد عليها “أيمن”: “هي رايح تحرر فلسطين”.

هي رايح تحرر فلسطين — ايمن الطحاوى (@cTDDg63UB1hnA66) November 16, 2022

فيديو خالد يوسف الإباحي مع منى فاروق وشيما الحاج

وعاد خالد يوسف إلى مصر مؤخرا، بعد سنوات من مكوثه بالخارج في أعقاب نشر مقاطع إباحية له، مع منى فاروق وشيما الحاج.

وهي مقاطع أثارت تكهنات بأنها مُسربة مخابراتيا للضغط على يوسف الذي أبدى نوعا من أنواع المعارضة للنظام المصري.

لكن بعد ذلك عاد خالد يوسف إلى مصر، وسط أنباء عن مصالحة خفية مع النظام، عاد على إثرها للقاهرة، دون أن يتضح كيفية ذلك، بعدما كان الرجل مادة خصبة لفترة طويلة للتشويه من قبل أذرع النظام الإعلامية.

فضيحة خالد يوسف الإباحية تلاحق شمس الكويتية

وجاءت موافقة شمس الكويتية على قبول الدور والتعاون مع خالد يوسف، رغم اعتذار أربع فنانات كبار من مصرو تونس عن عدم المشاركة في المسلسل.

والفنانات هن زينة ومي عمر من مصر، فضلا عن التونسيتين درة وعائشة بن أحمد، ولم تُبدِ أي منهن سبب الرفض لكن كثيرين فسروا الأمر بأنه خوفهن من سمعة خالد يوسف.