مع قرب انطلاق مباراة السعودية والأرجنتين.. وسم “نبي الستر” يجتاح “تويتر” في المملكة!

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وطن – من المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتيني على ملعب “لوسيل” في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية ضمن الجولة الأولى من عُمر منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم بقطر.

ومع اقتراب موعد اللقاء، دشن المغردون السعوديون وسما بعنوان: “نبي الستر“، في إشارة منهم لهزيمة متوقعة، مع الدعاء بأن تكون النتيجة مشرفة نوعا ما.

في هذا السياق قال مغرد:” قمة امالنا و ادهى حلمنا هزيمة مشرفة اليومي لا تزيد على ثلاثة . ثلاثة ثلاثة و بس ثلاثة و تعالى بص(بصوت عادل الامام)”.

قمة امالنا و ادهى حلمنا هزيمة مشرفة اليومي لا تزيد على ثلاثة . ثلاثة ثلاثة و بس ثلاثة و تعالى بص(بصوت عادل الامام) #نبي_الستر — Darkbad (@nasser_ehab) November 22, 2022

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ونشر مغرد آخر صورة لحارس مرمى الأرجنتين في إشارة إلى أن الكرة لن تصل مرماه اليوم، قائلا: “إيميليانو مارتنيز حارس منتخب الارجنتين ..لا بس حببت اوريك صورته ربما لن تتسنى لك الفرصة برؤيته اليوم”.

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أم المغردة “ليلي” فغردت بالقول:” ان شاء الله خفيفه هدفين او ثلاثه”.

#نبي_الستر

😂😂ان شاء الله خفيفه هدفين او ثلاثه — 🇸🇦‎‏ليلى (@lbg1396) November 22, 2022

أما المغردة “ريما” فغردت متوقعة هزيمة المنتخب السعودي، قائلة: “استغرب من الاغلب يقولون مين يكون ميسي ومين يكون الارجنتين وهم شادين الظهر بالمالكي والعمري والبليهي.. يشوفونهم لاعبين”.

استغرب من الاغلب يقولون مين يكون ميسي ومين يكون الارجنتين وهم شادين الظهر بالمالكي والعمري والبليهي 😂يشوفونهم لاعبين #نبي_الستر — ربمآ شاعر ✍🏻 (@h_zsshs) November 22, 2022

مواجهة تاريخية

ووفقا للعديد من المحللين الرياضيين، فإن المباراة اليوم تُعتبر تاريخية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة أنها تُعتبر المواجهة الأولى في تاريخ الكرة العربية أمام منتخب التانجو الأرجنتيني بالمونديال، وفي الوقت ذاته فإنها تحمل أيضاً طابعا ثأريا للأخضر السعودي، الذي مُني بهزيمة قاسية قبل ثلاثين عاما أمام المنتخب الأرجنتيني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ستاد الملك فهد بالرياض، في النسخة الأولى لكأس العالم للقارات، التي استضافتها السعودية.

آمال مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد

كما أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، يأمل في أن يكرر لاعبو الجيل الحالي الظهور القوي لأسلافهم، الذين مثلوا الأخضر العربي في مونديال أمريكا عام 1994، بعد أن ظهروا بقوة أمام هولندا والمغرب وبلجيكا والسويد.

ويخشى رينارد من الظهور الضعيف للمنتخب السعودي على غرار ما حدث في مونديال كوريا واليابان عام 2002، الذي شهد الهزيمة الأثقل في تاريخ المنتخبات العربية في المونديال، عندما خسر السعوديون أمام ألمانيا بثمانية أهداف مقابل لا شيء.

بعبع ليونيل ميسي

وما يزيد من صعوبة المواجهة على الجانب السعودي أن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، يؤدي المباراة مدججا بكامل قوته، ويكفي أنه يعتمد في خط هجومه على أحد أفضل مَن لمس كرة القدم في تاريخ اللعبة، وهو ليونيل ميسي، بالإضافة إلى أن دي ماريا يُعتبر أيضاً مصدر إزعاج للدفاع السعودي، مع إجادة محور الارتكاز الدفاعي ليساندرو مارتينيز، التقدم لإحداث الزيادة العددية في الشق الهجومي للتانجو.