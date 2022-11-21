الإثنين, نوفمبر 21, 2022
الرئيسيةالهدهدمع قرب انطلاق مباراة السعودية والأرجنتين.. وسم "نبي الستر" يجتاح "تويتر" في...
الهدهد

مع قرب انطلاق مباراة السعودية والأرجنتين.. وسم “نبي الستر” يجتاح “تويتر” في المملكة!

تشاؤم كبير بين المغردين السعوديين

كتب سالم حنفي
watanserb.com
- Advertisement -

وطن – من المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتيني على ملعب “لوسيل” في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية ضمن الجولة الأولى من عُمر منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم بقطر.

ومع اقتراب موعد اللقاء، دشن المغردون السعوديون وسما بعنوان: “نبي الستر“، في إشارة منهم لهزيمة متوقعة، مع الدعاء بأن تكون النتيجة مشرفة نوعا ما.

في هذا السياق قال مغرد:” قمة امالنا و ادهى حلمنا هزيمة مشرفة اليومي لا تزيد على ثلاثة . ثلاثة ثلاثة و بس ثلاثة و تعالى بص(بصوت عادل الامام)”.

- Advertisement -

ونشر مغرد آخر صورة لحارس مرمى الأرجنتين في إشارة إلى أن الكرة لن تصل مرماه اليوم، قائلا: “إيميليانو مارتنيز حارس منتخب الارجنتين ..لا بس حببت اوريك صورته ربما لن تتسنى لك الفرصة برؤيته اليوم”.

- Advertisement -

أم المغردة “ليلي” فغردت بالقول:” ان شاء الله خفيفه هدفين او ثلاثه”.

أما المغردة “ريما” فغردت متوقعة هزيمة المنتخب السعودي، قائلة: “استغرب من الاغلب يقولون مين يكون ميسي ومين يكون الارجنتين وهم شادين الظهر بالمالكي والعمري والبليهي.. يشوفونهم لاعبين”.

مواجهة تاريخية

ووفقا للعديد من المحللين الرياضيين، فإن المباراة اليوم تُعتبر تاريخية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة أنها تُعتبر المواجهة الأولى في تاريخ الكرة العربية أمام منتخب التانجو الأرجنتيني بالمونديال، وفي الوقت ذاته فإنها تحمل أيضاً طابعا ثأريا للأخضر السعودي، الذي مُني بهزيمة قاسية قبل ثلاثين عاما أمام المنتخب الأرجنتيني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ستاد الملك فهد بالرياض، في النسخة الأولى لكأس العالم للقارات، التي استضافتها السعودية.

آمال مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد

كما أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، يأمل في أن يكرر لاعبو الجيل الحالي الظهور القوي لأسلافهم، الذين مثلوا الأخضر العربي في مونديال أمريكا عام 1994، بعد أن ظهروا بقوة أمام هولندا والمغرب وبلجيكا والسويد.

ويخشى رينارد من الظهور الضعيف للمنتخب السعودي على غرار ما حدث في مونديال كوريا واليابان عام 2002، الذي شهد الهزيمة الأثقل في تاريخ المنتخبات العربية في المونديال، عندما خسر السعوديون أمام ألمانيا بثمانية أهداف مقابل لا شيء.

بعبع ليونيل ميسي

وما يزيد من صعوبة المواجهة على الجانب السعودي أن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، يؤدي المباراة مدججا بكامل قوته، ويكفي أنه يعتمد في خط هجومه على أحد أفضل مَن لمس كرة القدم في تاريخ اللعبة، وهو ليونيل ميسي، بالإضافة إلى أن دي ماريا يُعتبر أيضاً مصدر إزعاج للدفاع السعودي، مع إجادة محور الارتكاز الدفاعي ليساندرو مارتينيز، التقدم لإحداث الزيادة العددية في الشق الهجومي للتانجو.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السودان.. تراجع كبير في سعر الدولار الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

بث مباراة السعودية والأرجنتين اليوم بجودة عالية على بين سبورت

صحفي أمريكي “مثلي” منع من دخول الاستاد يستنجد بمتابعيه فلقي ما لم يتوقع (شاهد)

لحظة تعري مشجعة إنجليزية عقب مباراة إنجلترا وإيران.. هكذا تعاملت معها السلطات(شاهد)

من هو الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي دخل تاريخ كأس العالم 2022؟!

منتخب ويلز صاحب أغرب صورة جماعية في مونديال كأس العالم 2022 (صور)

على خطى “تويتر”.. زوكربيرغ يخطط لفرض اشتراك شهري على تطبيقين شهيرين

تطور جديد بقضية الطفلة التونسية التي وصلت إيطاليا بمفردها عبر البحر

محمد بن زايد هاتف أمير قطر وأكد دعمه للدوحة.. ماذا عن حمد المزروعي؟

مصرية قفزت من السادس لتنتحر فقتلت شخصا آخر ونجت هي وما حدث لا يصدق!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC