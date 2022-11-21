مشاهدة مباراة أمريكا وويلز بث مباشر اليوم بجودة عالية يلا شوت

وطن- يترقب عشاق وجماهير الكرة المستديرة، مشاهدة مباراة أمريكا وويلز بث مباشر، الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب ” استاد الريان”.

وستبدأ صافرة بداية مباراة أمريكا وويلز في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

توقيت مشاهدة مباراة أمريكا وويلز

بينما سيكون اللقاء بتوقيت دولة مصر وفلسطين، عند الساعة التاسعة مساءً، فيما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

Plan accordingly, America. 🇺🇸 All matches on FOX + Telemundo 📺 pic.twitter.com/7W1fN9xvIu — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 19, 2022

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً لنقل أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في بطولة كأس العالم 2022 المجموعات.

مشاهد مباراة أمريكا وويلز بث مباشر اليوم

وستبث أحداث المباراة بين أمريكا وويلز في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، عبر شبكة قنوات ” بين سبورت” و “الكأس” الرياضيتين القطريتن.

كما ونرفق لكم روابط مشاهدة مباراة أمريكا وويلز بث مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

معلق مباراة أمريكا وويلز

وسيعلق على أحداث مباراة أمريكا وويلز، على قناة (beIN sports Max1) الرياضية القطرية، المعلق الكويتي أحمد البلوشي.

ويحل منتخبي أمريكا وويلز في المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة إنجلترا وإيران.

كما ويتصدر ترتيب المجموعة منتخب إنجلترا ( أسود الثلاثة). برصيد 3 نقاط مهمة، بعد فوزه العريض على نظيره الإيراني بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

Er dued yw'r fagddu o'n cwmpas. Ry'n ni'n barod am doriad y wawr. Wherever you are in the World, show us how you are preparing for #Cymru’s #FIFAWorldCup match! 💪#ArBenYByd | #TogetherStronger pic.twitter.com/5ykc1eP1c5 — Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) November 21, 2022

يذكر بأن أحداث البطولة العالمية بنسختها ال22، ستستمر فعالياتها بعد افتتاحها الأحد، حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، والذي يصادف ذكرى اليوم الوطني للدولة المستضيفة قطر.