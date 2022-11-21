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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة أمريكا وويلز بث مباشر اليوم بجودة عالية يلا شوت

أمريكا تلتقي أمام ويلز في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة أمريكا وويلز بث مباشر watanserb.com
مشاهدة مباراة أمريكا وويلز بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

وطن- يترقب عشاق وجماهير الكرة المستديرة، مشاهدة مباراة أمريكا وويلز بث مباشر، الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب ” استاد الريان”.

وستبدأ صافرة بداية مباراة أمريكا وويلز في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

توقيت مشاهدة مباراة أمريكا وويلز

بينما سيكون اللقاء بتوقيت دولة مصر وفلسطين، عند الساعة التاسعة مساءً، فيما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً لنقل أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في بطولة كأس العالم 2022 المجموعات.

مشاهد مباراة أمريكا وويلز بث مباشر اليوم

وستبث أحداث المباراة بين أمريكا وويلز في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، عبر شبكة قنوات ” بين سبورت” و “الكأس” الرياضيتين القطريتن.

كما ونرفق لكم روابط مشاهدة مباراة أمريكا وويلز بث مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

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معلق مباراة أمريكا وويلز

وسيعلق على أحداث مباراة أمريكا وويلز، على قناة (beIN sports Max1) الرياضية القطرية، المعلق الكويتي أحمد البلوشي.

ويحل منتخبي أمريكا وويلز في المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة إنجلترا وإيران.

كما ويتصدر ترتيب المجموعة منتخب إنجلترا ( أسود الثلاثة). برصيد 3 نقاط مهمة، بعد فوزه العريض على نظيره الإيراني بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

يذكر بأن أحداث البطولة العالمية بنسختها ال22، ستستمر فعالياتها بعد افتتاحها الأحد، حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، والذي يصادف ذكرى اليوم الوطني للدولة المستضيفة قطر.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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