مشاهدة مباراة أمريكا وويلز بث مباشر اليوم بجودة عالية يلا شوت

وطن- يترقب عشاق وجماهير الكرة المستديرة، مشاهدة مباراة أمريكا وويلز بث مباشر، الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب ” استاد الريان”.

وستبدأ صافرة بداية مباراة أمريكا وويلز في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

بينما سيكون اللقاء بتوقيت دولة مصر وفلسطين، عند الساعة التاسعة مساءً، فيما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً لنقل أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في بطولة كأس العالم 2022 المجموعات.

وستبث أحداث المباراة بين أمريكا وويلز في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، عبر شبكة قنوات ” بين سبورت” و “الكأس” الرياضيتين القطريتن.

وسيعلق على أحداث مباراة أمريكا وويلز، على قناة (beIN sports Max1) الرياضية القطرية، المعلق الكويتي أحمد البلوشي.

ويحل منتخبي أمريكا وويلز في المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة إنجلترا وإيران.

كما ويتصدر ترتيب المجموعة منتخب إنجلترا ( أسود الثلاثة). برصيد 3 نقاط مهمة، بعد فوزه العريض على نظيره الإيراني بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

Er dued yw'r fagddu o'n cwmpas. Ry'n ni'n barod am doriad y wawr.

Wherever you are in the World, show us how you are preparing for #Cymru’s #FIFAWorldCup match! 💪#ArBenYByd | #TogetherStronger pic.twitter.com/5ykc1eP1c5

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) November 21, 2022