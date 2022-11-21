لم تسمع بها من قبل..عادات سيئة كانت تتبعها العائلة المالكة البريطانية

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وطن- نشرت مجلة hellomagazine الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن بعض عادات سيئة كانت تتبعها العائلة المالكة البريطانية، مشيرة إلى أن العائلة قد تبنت أسلوب حياة أكثر صحة منذ تخليهم عن هذه العادات.

كاميلا وعادة التدخين

كانت كاميلا، زوجة ملك بريطانيا الجديد، تدخن طيلة ثلاثين عامًا. على الرغم من أنها أقلعت عن التدخين نهائياً عندما تزوجت تشارلز، الذي لم تكن تعجبه هذه العادة.



عشق الملكة إليزابيث للشوكولاتة

كانت الملكة الراحلة تعشق تناول الشوكولاتة وكانت تصر حتى على تناولها كل يوم.

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من جهته، قال رئيس الطهاة الملكي السابق دارين ماكجرادي: “إنها بالتأكيد مدمنة شوكولاتة. أي شيء نضعه في القائمة يحتوي على الشوكولاتة، كانت تختاره.”



الأمير هاري والتدخين

كان دوق ساسكس مدخنًا شرهًا في شبابه، ولكن قيل إنه توقف عن هذه العادة عندما التقى بزوجته ميغان ماركل.

الأمير جورج وعادة قضم الأظافر



عندما اجتمعت العائلة المالكة البريطانية بمراسم Trooping the Colour، شُوهد الأمير جورج في شرفة قصر باكنغهام وهو يقضم أظافره، وهي العادة التي يتشاركها مع جدته والدة والده، الراحلة الأميرة ديانا، إذ اعتادت هذه الأخيرة على القيام بالعادة نفسها.

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الأميرة مارجريت وحبها للتدخين

كانت الأميرة مارجريت، شقيقة الملكة إليزابيث الثانية الراحلة، مدخنة شرهة لمعظم حياتها البالغة، حيث يقال إنها كانت تدخن ما يصل إلى 60 سيجارة في اليوم.



الأميرة شارلوت و تعابير وجهها المضحكة

عادة ما تتصرف الأميرة شارلوت ابنة أمير وأميرة ويلز بطريقة تخطف فيها الأنظار عند الظهور في أي مناسبة رسمية. وخلال سنوات شبابها، عُرفت الأميرة بعادة تتمثل في إخراج لسانها للجماهير.

فعلى سبيل المثال، خلال فعالية ” King’s Cup” لسباق القوارب الخيري الذي أقيم سنة 2016 في بلدة كاوز في جزيرة وايت، خطف الأضواء بظرافتها واختارت إخراج لسانها.