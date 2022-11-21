الإثنين, نوفمبر 21, 2022
الرئيسيةالهدهدلحظة سقوط قنبلة أوكرانية على جنود روس متحصنين ورد فعلهم "صادم"
الهدهد

لحظة سقوط قنبلة أوكرانية على جنود روس متحصنين ورد فعلهم “صادم”

تصعيد عملياتي على وقع مخاوف نووية

كتب خالد السعدي
سقوط قنبلة على قوات روسية watanserb.com
لحظة سقوط قنبلة من مسيرة أوكرانية على قوات روسية
- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة سقوط قنبلة ألقتها طائرة من دون طيار “مسيرة” تابعة للجيش الأوكراني على قوات روسية متحصنة.

وأظهر الفيديو، قنبلة ألقتها المسيرة على جنديين روسيين على الأقل كانا متحصنين في إحدى الجبهات.

وكان لافتا رد فعل الجنود الروس، حيث لم يبديا أي تحركا، وواصل حديثهما على الرغم من أن القنبلة سقطت في المنطقة التي يجلسان فيها.

- Advertisement -

هجوم مشابه

تأتي هذه الواقعة مشابهة لما جرى قبل أيام، عندما تعرّض جنود روس للقصف من قبل طائرة مسيّرة أوكرانية.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة إسقاط قذيفة من طائرة مسّيرة على جنود روس بعد رصدها مسار تحركهم في إحدى جبهات القتال، وقد أصابت أحدهم.

- Advertisement -

وتواصل روسيا شن حربها المستمرة على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، دون أن تحسمها حتى الآن.

خطر نووي

في سياق متصل، يباشر خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، تقييم الأضرار التي لحقت بمحطة زاباروجيا النووية جنوبي أوكرانيا جراء القصف الذي تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتنفيذه.

اتهامات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا بعد قصف محطة زاباروجيا النووية

وبحسب وكالة الطاقة الذرية، فإن أكثر من 10 انفجارات هزت محطة زاباروجيا، التي تعد الأكبر في أوروبا، منذ مساء السبت وحتى أمس، وحذرت من أن مثل هذه الهجمات قد تتسبب في كارثة كبرى.

ونقلت قناة الجزيرة عن مدير الوكالة رافائيل غروسي قوله: “أيا كان من يقف وراءها، عليه أن يكف عن ذلك فورا. كما قلت مرات كثيرة من قبل: أنتم تلعبون بالنار”.

ولحقت أضرار ببعض المباني والأنظمة والمعدات في المحطة، لكن لم يحدث تسرب إشعاعي أو مخاطر نووية أخرى حتى الآن، وفق ما قالت الوكالة الذرية الدولية.

وصرح غروسي، بأن القصف كان “متعمدا تماما ومحدد الهدف”، واصفا الوضع بأنه “خطير للغاية” من دون أن يحمّل أيا من القوات الروسية أو الأوكرانية المسؤولية.

وأثار القصف المتكرر للمحطة، التي سيطرت عليها روسيا بعد فترة وجيزة من بدء حربها على أوكرانيا في فبراير، مخاوف من احتمال وقوع حادث خطير على بعد 500 كيلومتر فقط من موقع أسوأ حادث نووي بالعالم، وهو كارثة تشرنوبل عام 1986.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
تقارير

الانسحاب الروسي من خيرسون .. لماذا لجأ إليه بوتين الآن!؟

الهدهد

قوات روسية تهرب بدبابات محترقة بعد كمين أوكراني مرعب (شاهد)

الهدهد

فيديو لا يصدق.. تصرف جندي روسي مع قنابل ألقتها عليه طائرة بدون طيار يثير الإعجاب!

الهدهد

فيديو تقشعر له الأبدان يظهر أميالاً من قبور الجنود الروس في لوهانسك بشرق أوكرانيا

الهدهد

انخفاض الروح المعنوية للجنود الروس وبوتين يأمر بقتل أي جندي ينسحب

الهدهد

أوكرانية تروي بحرقة تفاصيل اغتصابها من جندي روسي: شعرت بالعار الشديد

الهدهد

روسيا تؤكد مجددا دخول أوكرانيا مرحلتها الأخيرة لإنتاج “القنبلة القذرة”

تقارير

ما هي “القنبلة القذرة” وهل تستعملها أوكرانيا في حربها ضد روسيا؟

الهدهد

فيديو كارثي لطائرة أوكرانية تحلق بمحاذاة السيارات على الطريق

الهدهد

صحفيون ومصورون يهرعون هرباً من القصف الروسي على كييف (لقطات مفزعة)

الهدهد

ضابط روسي كبير مكلّف بالتعبئة لحرب أوكرانيا وُجد مشنوقاً في شقته

الهدهد

انفجارات ضخمة تهز كييف إثر هجمات روسية بمسيرات انتحارية (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد ماذا فعل شرطي قطري مع مشجع إكوادوري خلال المباراة الإفتتاحية لكأس العالم؟!

ابتسامة نجلاء بودن للرئيس الإسرائيلي تنهي مستقبلها السياسي.. هذا ما كشفته المصادر!

سبب ارتداء الشيخة موزة في افتتاح مونديال قطر فستانا ارتدته قبل 12 عاما!

ما هو أفضل وقت لغسل الملابس عندما تكون الرطوبة عالية؟

نجل الجبري: “دهاء ..قطر احتوت خصمها وحوّلته إلى مُشجّع”

تعرف على تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين قبيل مباراة كأس العالم 2022

مشجعون عرب يوجهون صفعات متتالية للإعلام الإسرائيلي ومراسليه في قطر (شاهد)

بالأرقام .. مليارات ستتدفق على قطر من استضافتها كأس العالم

سودانية تحرق زوجها حتى الموت (شاهد)

هذا ما فعله أمير قطر مع الملهم غانم المفتاح خلف كواليس افتتاح المونديال (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC