الإثنين, نوفمبر 21, 2022
الرئيسيةحياتناسودانية تحرق زوجها حتى الموت (شاهد)
حياتنا

سودانية تحرق زوجها حتى الموت (شاهد)

انتشرت جرائم قتل الرجال من قبل زوجاتهن

كتب رفيف عبدالله
سودانية تحرق زوجها حتى الموت (شاهد) watanserb.com
سودانية تحرق زوجها
- Advertisement -

وطن– أنهت امرأة سودانية، حياة زوجها حرقاً أثناء نومه، بسبب رغبته بالزواج من أخرى.

وذكرت صحيفة “أخبار السودان“، أن سيدة من منطقة أم درمان، غرب العاصمة الخرطوم، قامت بإشعال النار في زوجها وهو نائم.

وتوفي الزوج متأثرا بحروقه. وتمكنت السلطات الأمنية من القبض على الزوجة وتدوين بلاغ في مواجهتها تحت المادة (130) من القانون الجنائي وتحويلها إلى المحكمة.

حدث في العراق

- Advertisement -

وشهدت العراق جريمة مطابقة تماما حين أقدمت سيدة من جنسية عربية، على قتل وحرق زوجها العراقي، أثناء نومه.

وذكرت صحيفة “السومرية” المحلية حينها،  أن امرأة في محافظة أربيل، أقدمت على حرق زوجها أثناء نومه، إثر مشاكل عائلية، مما أدى إلى وفاته فوراً.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل “هوكر عزيز” في مؤتمر صحفي: “المفارز الأمنية شرعت بالتحقيق المفصل والدقيق بعد ان تلقت بلاغا بوجود حادثة مصرع شخص بمنطقة هفالان”.

- Advertisement -

وتابع: “يتبين لرجال الشرطة أن ذلك الشخص المحروق قد قُتل وبعدها أُضرم النار بجسده”.

وأوضح “هوكر”، أن “عملية التحري استمرت لـ8 ساعات متواصلة تمكنت من خلالها القوات إلى التوصل لنتائج الحقيقية للحادثة”.

وأشار هوكر إلى أن زوجة الضحية، تبلغ من العمر 29 عاماً ومن أصول عربية، أقدمت على ارتكاب هذه الجريمة.

وبعد إجراء تحقيق دقيق معها، اعترفت بتفاصيل جريمتها. وقالت، إنها أجهزت على زوجها بمطرقة حديدية، ثم قامت بعدها بنقله إلى الحمام، وسكبت مادة النفط الأبيض عليه، وأضرمت النار بجسد الضحية.

حظيرة أبقار

وفي اليمن أيضاً، أقدمت سيدة على قتل زوجها، في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء؛ إثر خلافات بينهما بعد زواجه من امرأة أخرى.

وتم العثور على جثمان المجني عليه، بعدما كان قد اختفى بشكل مفاجئ قبل أسابيع، في قرية صُفارة بمديرية مغرب عنس.

وتم قتل الزوج اليمني على يد زوجته، التي حاولت التخلص من الجثة عن طريق دفنها في “حظيرة” للأبقار أسفل المنزل.

ويعود سبب الجريمة إلى نشوب خلافات أسرية بين الزوج وزوجته. بعد زواجه بأخرى. في الوقت الذي كانت تخشى أن ينجب منها أطفالا.ويذهب إرث الزوج لغير أبناء الزوجة التي أقدمت على ارتكاب الجريمة.

ذبحته وطهت جثته.. يمنية تقتل زوجها بطريقة بشعة في ذمار باليمن

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

السودان.. ارتفاع جديد في سعر الدولار الاثنين 21 نوفمبر وتراجع العملات الأوروبية!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022.. ارتفاع مفاجئ

اقتصاد

السودان.. انخفاض جديد في سعر الدولار السبت 19 نوفمبر واليورو يلحق به!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022

اقتصاد

السودان.. انخفاض سعر الدولار الخميس 17 نوفمبر وهكذا تأثر سعر الإسترليني واليورو!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 16 نوفمبر.. قفزات كبيرة لجميع العملات!

الهدهد

عبدالفتاح البرهان يستعرض مهاراته في الرماية ويصيب جميع الأهداف ويوجه رسالة(شاهد)

الهدهد

خلود أبو بكر.. فنانة سودانية تبكي بعد تداول لقطة تظهر مناطق حساسة من جسدها(شاهد)

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022

اقتصاد

السودان.. انخفاض كبير في سعر الدولار وقفزات مرعبة جدا لـ الإسترليني واليورو!

اقتصاد

السودان..تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعد استقرار دام لأسابيع

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد ماذا فعل شرطي قطري مع مشجع إكوادوري خلال المباراة الإفتتاحية لكأس العالم؟!

ابتسامة نجلاء بودن للرئيس الإسرائيلي تنهي مستقبلها السياسي.. هذا ما كشفته المصادر!

سبب ارتداء الشيخة موزة في افتتاح مونديال قطر فستانا ارتدته قبل 12 عاما!

ما هو أفضل وقت لغسل الملابس عندما تكون الرطوبة عالية؟

نجل الجبري: “دهاء ..قطر احتوت خصمها وحوّلته إلى مُشجّع”

تعرف على تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين قبيل مباراة كأس العالم 2022

مشجعون عرب يوجهون صفعات متتالية للإعلام الإسرائيلي ومراسليه في قطر (شاهد)

لحظة سقوط قنبلة أوكرانية على جنود روس متحصنين ورد فعلهم “صادم”

بالأرقام .. مليارات ستتدفق على قطر من استضافتها كأس العالم

هذا ما فعله أمير قطر مع الملهم غانم المفتاح خلف كواليس افتتاح المونديال (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC