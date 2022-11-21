حركات محمد بن سلمان اللاإرادية تحرجه في الدوحة أمام تبون (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل لقطات مصورة ظهر فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاء ثنائي لبرهة من الوقت جمعته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ظهر فيها وهو يقوم بحركات لا إرادية بأنفه وعينيه، أثارت حيرة الكثيرين عن السبب ورائها.

حركات غريبة لمحمد بن سلمان في قطر

وشارك مغردون مقطع فيديو لمحمد بن سلمان وهو جالس على المنصة الشرفية المعدة للزعماء والممثلين الرسميين لدولهم، بمناسبة افتتاح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لـ فعاليات كأس العالم 2022.

- Advertisement -

لكن اللافت، هو قيام ابن سلمان بحركات غريبة بأنفه وفمه أثارت الكثير من ردود الأفعال بين من أكد أنها متلازمة سابقة يعاني منها ولي العهد السعودي، وبين من رأى أنه بغض النظر عما يعانيه بن سلمان فإنه أصبح أمرا مستفزا.

فغرد الناشط “حمود أبو مسمار” عبر حسابه على تويتر قائلا “في افتتاح كاس العالم…ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يفقد اعصابه ويسوي حركات بايخة أمام الرئيس الجزائري !!”.

في #افتتاح_كاس_العالم

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يفقد اعصابه ويسوي حركات بايخة أمام الرئيس الجزائري !! #قطر_الاكوادور pic.twitter.com/vNTxHEKPRC — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) November 20, 2022

- Advertisement -

وكتب “حسن عسيري” عبر تويتر أيضاً قائلا إن “حركات بن سلمان غير طبيعية تفاعل وتهور حتى في لقائته، فضحتنا الله يرجك يا حمودي!! ”

فيما اعتبر حساب باسم “أبو غضب” تعليقا على مقطع الفيديو المتداول:”واضح حركات محمد بن سلمان اللا ارادية تظهر من يبلش يكذب”.

محمد بن سلمان يحضر افتتاح كأس العالم قطر 2022

جدير بالذكر أن هذه الحركات اللاإرادية -بحسب خبراء وأطباء- يقوم بها المصاب بسبب مرضه بـ متلازمة “توريت Tourette syndrome”

وهي متلازمة تتسبب في ظهور بعض الحركات اللاإرادية في الوجه، مثل: الغمز، أو طرف العين، أو فتح الفم وإغلاقه بطريقة غير طبيعية، وغيرها من الحركات.

وكان وسم “حضور محمد بن سلمان في قطر” تصدر محركات البحث في المملكة والكثير من الدول الخليجية، بسبب اللقطات الغريبة وغير المتوقعة التي ظهر بها ولي العهد السعودي.

وفي سياق آخر ظهر محمد بن سلمان في عدة لقطات رفقة أمير قطر في الاستاد وخارجه، بما يوحي بعلاقة قوية بينهما جاءت بعد الأزمة الكبيرة التي كادت تعصف بالخليج.

وظهر ولي العهد السعودي في إحدى اللقطات ممسكا بيد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأظهرت لقطات أخرى ابن سلمان متوشحا بعلم قطر في المدرجات كنوع من أنواع الدعم السعودي للدوحة في عرسها.

وفي لحظات أخرى ظهر محمد بن سلمان وهو في مزاج جيد خلال حديث ثنائي له مع عدد من الزعماء والرؤساء الحضور، مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.