“الرهوان”.. قصة أسطورة الفيصلي الذي رافق الأمير الحسين في قطر

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وطن- في لفتة إنسانية نبيلة كرم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لاعب فريق “الفيصلي” السابق إبراهيم مصطفى الملقب بـ”الرهوان” من خلال إتاحة الفرصة له لحضور المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أمس الأحد.

لاعب فريق الفيصلي في عقدي السبعينيات والثمانينيات

وتداولت وسائل الإعلام الأردنية صورة للأمير الحسين مع أسطورة الفيصلي “الرهوان” على مدرجات استاد البيت في قطر الذي شهد انطلاق وافتتاح البطولة وصورة لهما.

والسبعيني “الرهوان” كان علامة مميزة في تاريخ الكرة الأردنية طوال أكثر من 40 عاماً، حيث لعب مهاجما في المنتخب الوطني وفريق الفيصلي في عقدي السبعينيات والثمانينيات، ويوصف بالهدّاف الأسطوري لتسجيله قرابة الـ (400) هدف.

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ولقبه الأردنيون بالرهوان لسرعته واقتناصه للأهداف ولعب للمنتخب الوطني أيضا.

وحصل على لقب أفضل لاعب في الأردن عام 1974، كما حاز الرهوان على ثاني هدافي البطولة في الدورة العربية الخامسة عام 1975.

ويعيش إبراهيم مصطفى في منزله بعد اعتزاله في العام 1991 بسبب إصابته بكسر مزدوج بقدمه اليسرى.

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ورفض عروضاً مجزية من نواد مرموقة، كي يلعب في صفوفها ويترك ناديه الذي أحبه ”النادي ألفيصلي، حيث اتيحت له فرصة ذهبية من نادي الجزيرة الامارتي للعب في صفوفه، غير أن إدارة نادي الفيصلي رفضت احترافه مع ذلك النادي لعدم تفريطهم به.

دعوة هاشمية عربية أصيلة

وفي رسالة وجهها لاعب المنتخب الوطني الأسبق إبراهيم مصطفى ونشرتها وسائل إعلام أردنية، توجه بالشكر للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بعد دعوة الأخير له لمشاركته حضور حفل افتتاح كأس العالم المقام حاليا في قطر.

وقال في رسالته، مساء الأحد، “لقد شرفتني يا سيدي بدعوة هاشمية عربية أصيلة بأن أكون في صحبة سموكم في حفل افتتاح مونديال قطر، وكانت هذه الدعوة بمثابة تشريف لي ولكافة الأجيال التي مارست لعبة كرة القدم في ملاعبنا الأردنية.”

وأضاف “لقد ردت دعوتكم الكريمة لي الكثير من الاعتبار وعوضتني عن كل تلك اللحظات التي شعرت فيها بأني قد نسيت، لقد بعثت هذه الدعوة الكريمة في جسدي روحا جديدة، روحا أعادت لي حيوية الشباب التي استشعرتها في سموكم، وأعادت شغفي بكرة القدم، هذا الشغف الذي كان يتبخر يوما بعد يوم، وكأنه كان ينتظر هذه الدعوة حتى يمطر في أعماقي الأمل من جديد.”

جهود قطر في الحدث العالمي

وكان الملك الأردني “عبد الله الثاني” والأمير “الحسين بن عبد الله الثاني” ولي العهد، حضرا في دولة قطر، أمس الأحد، حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وحضرا الشوط الأول من المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور. كما حضرا حفل الاستقبال الذي أقامه أمير دولة قطر لرؤساء وقادة الدول الذين وصلوا إلى قطر لحضور حفل افتتاح البطولة.

وأعرب الملك عبد الله للشيخ تميم عن تمنياته لدولة قطر الشقيقة بالنجاح في استضافة بطولة كأس العالم، مشيدا بجهودها الكبيرة التي بذلتها من أجل تنظيم هذا الحدث العالمي.

تواضع وإنسانية

وعبر مغردون أردنيون عن تفاعلهم الإيجابي مع هذه المبادرة التي تعبر عن مدى الإنسانية والتواضع التي يتمتع بها ولي العهد وعدم نسيان من كان له بصمة في تألق كرة القدم الأردنية، حسب وصفهم.

وفي هذا السياق علق “أشرف أبو كركي” :”في الوقت الذي نتسابق فيه لرؤية نجوم الكرة من دول العالم المختلفة، يختار سمو ولي العهد نجم الكرة الاردنية في الثمانينيات ابراهيم مصطفى “الرهوان” ليرافقه في افتتاح مونديال قطر لفتة و لا أجمل!”

في الوقت الذي نتسابق فيه لرؤية نجوم الكرة من دول العالم المختلفة، يختار سمو ولي العهد نجم الكرة الاردنية في الثمانينيات ابراهيم مصطفى "الرهوان" ليرافقه في افتتاح مونديال قطر

لفتة و لا أجمل!#الأردن #قطر2022 pic.twitter.com/E50jg8eJGo — Ashraf Abu Karaky (@KarakyAbu) November 20, 2022

وعقب”أيمن عبد الحميد الوريدات”:”لفتات هاشميّة سموّ وليّ العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يصطحب لاعب المنتخب الأردني السابق إبراهيم مصطفى ( الرهوان ) لحضور افتتاح كأس العالم في قطر تقديرا لما قدّمه للكرة الأردنيّة”.

وأضاف:”قبل أسابيع يزور الفنّان موسى حجازين ( سُمعة ) في بيته؛ تقديرا لجهوده في المسيرة الفنيّة”.