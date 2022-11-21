الإثنين, نوفمبر 21, 2022
الرئيسيةالهدهد"الرهوان".. قصة أسطورة الفيصلي الذي رافق الأمير الحسين في قطر
الهدهد

“الرهوان”.. قصة أسطورة الفيصلي الذي رافق الأمير الحسين في قطر

إبراهيم مصطفى كان علامة مميزة في تاريخ الكرة الأردنية

كتب وطن
أسطورة الفيصلي و الأمير الحسين watanserb.com
أسطورة الفيصلي و الأمير الحسين
- Advertisement -

وطن- في لفتة إنسانية نبيلة كرم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لاعب فريق “الفيصلي” السابق إبراهيم مصطفى الملقب بـ”الرهوان” من خلال إتاحة الفرصة له لحضور المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أمس الأحد.

لاعب فريق الفيصلي في عقدي السبعينيات والثمانينيات

وتداولت وسائل الإعلام الأردنية صورة للأمير الحسين مع أسطورة الفيصلي “الرهوان” على مدرجات استاد البيت في قطر الذي شهد انطلاق وافتتاح البطولة وصورة لهما.

والسبعيني “الرهوان” كان علامة مميزة في تاريخ الكرة الأردنية طوال أكثر من 40 عاماً، حيث لعب مهاجما في المنتخب الوطني وفريق الفيصلي في عقدي السبعينيات والثمانينيات، ويوصف بالهدّاف الأسطوري لتسجيله قرابة الـ (400) هدف.

لاعبو إيران يصفعون نظام الملالي بما فعلوه في مونديال قطر (فيديو)

- Advertisement -

ولقبه الأردنيون بالرهوان لسرعته واقتناصه للأهداف ولعب للمنتخب الوطني أيضا.

وحصل على لقب أفضل لاعب في الأردن عام 1974، كما حاز الرهوان على ثاني هدافي البطولة في الدورة العربية الخامسة عام 1975.

ويعيش إبراهيم مصطفى في منزله بعد اعتزاله في العام 1991 بسبب إصابته بكسر مزدوج بقدمه اليسرى.

- Advertisement -

ورفض عروضاً مجزية من نواد مرموقة، كي يلعب في صفوفها ويترك ناديه الذي أحبه ”النادي ألفيصلي، حيث اتيحت له فرصة ذهبية من نادي الجزيرة الامارتي للعب في صفوفه، غير أن إدارة نادي الفيصلي رفضت احترافه مع ذلك النادي لعدم تفريطهم به.

دعوة هاشمية عربية أصيلة

وفي رسالة وجهها لاعب المنتخب الوطني الأسبق إبراهيم مصطفى ونشرتها وسائل إعلام أردنية، توجه بالشكر للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بعد دعوة الأخير له لمشاركته حضور حفل افتتاح كأس العالم المقام حاليا في قطر.

وقال في رسالته، مساء الأحد، “لقد شرفتني يا سيدي بدعوة هاشمية عربية أصيلة بأن أكون في صحبة سموكم في حفل افتتاح مونديال قطر، وكانت هذه الدعوة بمثابة تشريف لي ولكافة الأجيال التي مارست لعبة كرة القدم في ملاعبنا الأردنية.”

وأضاف “لقد ردت دعوتكم الكريمة لي الكثير من الاعتبار وعوضتني عن كل تلك اللحظات التي شعرت فيها بأني قد نسيت، لقد بعثت هذه الدعوة الكريمة في جسدي روحا جديدة، روحا أعادت لي حيوية الشباب التي استشعرتها في سموكم، وأعادت شغفي بكرة القدم، هذا الشغف الذي كان يتبخر يوما بعد يوم، وكأنه كان ينتظر هذه الدعوة حتى يمطر في أعماقي الأمل من جديد.”

جهود قطر في الحدث العالمي

وكان الملك الأردني “عبد الله الثاني” والأمير “الحسين بن عبد الله الثاني” ولي العهد، حضرا في دولة قطر، أمس الأحد، حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وحضرا الشوط الأول من المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور. كما حضرا حفل الاستقبال الذي أقامه أمير دولة قطر لرؤساء وقادة الدول الذين وصلوا إلى قطر لحضور حفل افتتاح البطولة.

وأعرب الملك عبد الله للشيخ تميم عن تمنياته لدولة قطر الشقيقة بالنجاح في استضافة بطولة كأس العالم، مشيدا بجهودها الكبيرة التي بذلتها من أجل تنظيم هذا الحدث العالمي.

تواضع وإنسانية

وعبر مغردون أردنيون عن تفاعلهم الإيجابي مع هذه المبادرة التي تعبر عن مدى الإنسانية والتواضع التي يتمتع بها ولي العهد وعدم نسيان من كان له بصمة في تألق كرة القدم الأردنية، حسب وصفهم.

وفي هذا السياق علق “أشرف أبو كركي” :”في الوقت الذي نتسابق فيه لرؤية نجوم الكرة من دول العالم المختلفة، يختار سمو ولي العهد نجم الكرة الاردنية في الثمانينيات ابراهيم مصطفى “الرهوان” ليرافقه في افتتاح مونديال قطر لفتة و لا أجمل!”

وعقب”أيمن عبد الحميد الوريدات”:”لفتات هاشميّة سموّ وليّ العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يصطحب لاعب المنتخب الأردني السابق إبراهيم مصطفى ( الرهوان ) لحضور افتتاح كأس العالم في قطر تقديرا لما قدّمه للكرة الأردنيّة”.

“ريدوان” فخر المغرب شكره أمير قطر بنفسه.. ما دوره بافتتاح المونديال الأسطوري؟

وأضاف:”قبل أسابيع يزور الفنّان موسى حجازين ( سُمعة ) في بيته؛ تقديرا لجهوده في المسيرة الفنيّة”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
الحساب الخاص في محرري موقع وطن يغرد خارج السرب. يشرف على تحرير موقع وطن نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمترجمين. تابع كل جديد لدى محرري وطن
اقرأ أيضاً
الهدهد

هل ضغط ولي العهد السعودي على ملك الأردن لعدم حضور قمة الجزائر؟

حياتنا

الملكة رانيا وابنتها إيمان.. ظهور مشترك مبهر بحقيبتين من “بوتيغا فينيتا” بمبلغ صادم!

الهدهد

فيديو ملك الأردن مع علا الجالودي حديث الأردنيين.. ترجّل من سيارته لأجلها

تقارير

رجوة آل سيف.. موقع بريطاني يكشف أسباب اختيار سعودية لتكون ملكة الأردن المستقبلية؟

الهدهد

لن تصدّق سعر فستان “رجوة آل سيف” خطيبة ولي عهد الأردن

الهدهد

ثمن خاتم الخطوبة الذي قدمه الأمير الحسين لخطيبته رجوة آل سيف.. رقم صادم جدا!

تقارير

رجوة خالد آل سيف خطيبة الحسين ولي عهد الأردن.. تكبره بالعمر ومفاجأة بشأن جنسيتها

تقارير

الأمير الحسين ورجوة خالد.. نجل ملك الأردن يعلن خطوبته (شاهد)

الهدهد

الملك عبدالله الثاني يعلن العمل على إنشاء “ناتو” شرق أوسطي على غرار حلف “الناتو”

مونديال قطر 2022

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 الإثنين والقنوات الناقلة

الهدهد

“ميدل إيست آي”: الاعتقالات في الأردن تثير غضبًا وتوبيخًا علنيًا نادرًا للملك!

مونديال قطر 2022

الفيصلي السعودي يعلن تعاقده مع أحمد عسيري في الميركاتو الشتوي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حيلة شيطانية من جماهير إنجلترا لإدخال الخمور إلى ملاعب قطر (شاهد)

سر “القفاز الأصفر” الذي ظهر به مورغان فريمان في افتتاح كأس العالم

مشاهدة مباراة أمريكا وويلز بث مباشر اليوم بجودة عالية يلا شوت

طلاق نسرين طافش رسميا.. زوجها كسر صمته وكشف ما حدث

حركات محمد بن سلمان اللاإرادية تحرجه في الدوحة أمام تبون (شاهد)

كاتب إماراتي استنكر رقص مريام فارس بقطر متناسيا خمارات دبي والدعارة

لاعبو إيران يصفعون نظام الملالي بما فعلوه في مونديال قطر (فيديو)

إنجلترا تكتسح إيران بالسداسية في مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

“ريدوان” فخر المغرب شكره أمير قطر بنفسه.. ما دوره بافتتاح المونديال الأسطوري؟

لم تسمع بها من قبل .. عادات سيئة كانت تتبعها العائلة المالكة البريطانية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC