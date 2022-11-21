إيلون ماسك ينشر “صورة لفتاة عارية مع ترامب” .. ماذا قصد!؟

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وطن – نشر مالك شركة تويتر الجديد إيلون ماسك، صورة أشار فيها إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بصحبة فتاة عارية.

وقال ماسك في تغريدة: “وتؤدي بنا إلا إلى الإغراء”، دون أن يضيف شيئا آخر.

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9 — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022

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حازت هذه الصورة على تفاعل كبير، كونها تأتي بعد أيام قليلة من إعادة حساب ترامب على موقع تويتر.

ولا يعرف سبب نشر ماسك هذه الصورة، لكنها تزامنت مع إعادة فتح الحساب وسط تجاهل ربما يكون متعمدا من قِبل الرئيس الأمريكي السابق.

استطلاع يعيد حساب ترامب إلى التحليق

وكان ماسك، قد أعلن عودة حساب ترامب، وذلك بعد استطلاع أجراه على حسابه بالموقع.

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ونشر ماسك نتيجة الاستطلاع حول إعادة فتح حساب ترامب، حيث شارك فيه أكثر من 15 مليونا، حاز إعادة فتح الحساب على أغلبية بسيطة بنسبة 51.8%، مقابل 48.2% رفضوا ذلك.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

غلق الحساب وتعليق ماسك

وكانت إدارة “تويتر”، إلى جانب منصات إلكترونية أخرى، قد قررت حظر حساب ترامب بشكل دائم، بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن، يوم 6 يناير 2021.

لكن ماسك كان قد صرح في وقت سابق، قائلا إن حظر ترامب كان خطأ و”قرارا غبيا من الناحية الأخلاقية”، وفق تعبيره.

تعليق ترامب

وبعد إعادة الحساب، قال ترامب، إنه غير مهتم بالعودة إلى تويتر، حتى بعد أن صوتت أغلبية بسيطة لصالح إعادة حسابه على موقع التغريدات بعد حظره من منصات السوشيال ميديا.

وقال ترامب تعليقا على إعلان ماسك إعادة حساب الرئيس السابق، وما إذا كان يخطط للعودة إلى المنصة الاجتماعية: “لا أرى سببا لذلك”.

وأضاف في حديث بالفيديو خلال اجتماع القيادة السنوى للجنة التحالف اليهودى الجمهورية، أنه سيتمسك بمنصته الجديدة “تروث سوشيال”.

وهذا التطبيق طورته مجموعته الإعلامية (ترامب ميديا إند تكنولوجى).

وأشار الرئيس السابق إلى أن هذه المجموعة لديها تواصل أفضل مع المستخدمين أكثر من تويتر، وأنه يؤدى بشكل جيد للغاية عليها.