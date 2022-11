مانشستر يونايتد يصدم كريستيانو رونالدو بهذا القرار

- Advertisement -

وطن- صُدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صاورخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاماً)، بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها اللاعب في الآونة الأخيرة.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان نشره، الجمعة، بشأن تصريحات كريستيانو رونالدو المثيرة، جاء فيها: “بدأ إدارة مانشستر يونايتد، صباح اليوم، في اتحاذ الإجراءات اللازمة رداً على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية التي أجراها مؤخراً”.

وأضاف النادي، “نؤكد أننا لن نقوم بالتعليق على هذا الأمر مرة أخرى، حتى انتهاء كافة الإجراءات”.

وكان البرتغالي كريستيان رونالدو، قد أدلى بتصريحات صحيفة، هي الأقوى في مسيرته الكروية تجاه إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الحالي الهولندي “إريك تين هاج”.

وقال رونالدو في مقابلة صحفية مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان: “نادي مانشستر يونايتد لم يتطور منذ رحيله عن النادي، والأمور في النادي كما هي والتطور يساوي صفر”.

كما وأضاف الدون رونالدو، “نادي مانشستر يونايتد منذ عودتي إليه، لم يرغبوا في عودتي من قبل إدارة النادي. وبعض اللاعبين السابقين، والنادي قام بخيانتي”.

ووجه انتقادَه إلى زميله السابق واين روني المعتزل، “لا أعرف لماذا ينتقدي بشدة، ربما لأنني ما زلت أمارس اللعب إلى الأن، وأفضل منه .. وهذا صحيح”.

كما ووجّه الكلمات القاسية إلى مدربه الهولندي إريك تين هاج، “أنا لا أحترم المدرب تين هاج، لأنه لم يظهر الاحترام لي. وما دام لم يظهر الاحترام لي فلن أحترمه..”.

وتبدو تصريحات رونالدو القوية، هي بمثابة قطع حبل العودة إلى نادي مانشستر يونايتد (الشياطين)، بعد تمثيل منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى أن وجه الدون رونالدو في الميركاتو الشتوي القادم، إلى صفوف نادي تشيلسي (البلوز)، إلى جانب نوادي أخرى في الدوري الإنجليزي، مثل: نيوكاسل يونايتد وأرسنال.

