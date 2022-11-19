السبت, نوفمبر 19, 2022
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رياضة

مانشستر يونايتد يصدم كريستيانو رونالدو بهذا القرار

مانشستر يونايتد يُعلن على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كريستيانو رونالدو بعد تصريحاته المثيرة

كتب فارس أبو شيحة
مانشستر يونايتد والرد على تصريحات كريستيانو رونالدو watanserb.com
مانشستر يونايتد والرد على تصريحات كريستيانو رونالدو
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وطن- صُدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صاورخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاماً)، بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها اللاعب في الآونة الأخيرة.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان نشره، الجمعة، بشأن تصريحات كريستيانو رونالدو المثيرة، جاء فيها: “بدأ إدارة مانشستر يونايتد، صباح اليوم، في اتحاذ الإجراءات اللازمة رداً على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية التي أجراها مؤخراً”.

ردّ مانشستر يونايتد على تصريحات كريستيانو رونالدو

وأضاف النادي، “نؤكد أننا لن نقوم بالتعليق على هذا الأمر مرة أخرى، حتى انتهاء كافة الإجراءات”.

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وكان البرتغالي كريستيان رونالدو، قد أدلى بتصريحات صحيفة، هي الأقوى في مسيرته الكروية تجاه إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الحالي الهولندي “إريك تين هاج”.

تصريحات رونالدو ضد مانشستر يونايتد

وقال رونالدو في مقابلة صحفية مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان: “نادي مانشستر يونايتد لم يتطور منذ رحيله عن النادي، والأمور في النادي كما هي والتطور يساوي صفر”.

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كما وأضاف الدون رونالدو، “نادي مانشستر يونايتد منذ عودتي إليه، لم يرغبوا في عودتي من قبل إدارة النادي. وبعض اللاعبين السابقين، والنادي قام بخيانتي”.

ووجه انتقادَه إلى زميله السابق واين روني المعتزل، “لا أعرف لماذا ينتقدي بشدة، ربما لأنني ما زلت أمارس اللعب إلى الأن، وأفضل منه .. وهذا صحيح”.

كما ووجّه الكلمات القاسية إلى مدربه الهولندي إريك تين هاج، “أنا لا أحترم المدرب تين هاج، لأنه لم يظهر الاحترام لي. وما دام لم يظهر الاحترام لي فلن أحترمه..”.

وتبدو تصريحات رونالدو القوية، هي بمثابة قطع حبل العودة إلى نادي مانشستر يونايتد (الشياطين)، بعد تمثيل منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

تشيلسي أقرب إلى ضم رونالدو

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى أن وجه الدون رونالدو في الميركاتو الشتوي القادم، إلى صفوف نادي تشيلسي (البلوز)، إلى جانب نوادي أخرى في الدوري الإنجليزي، مثل: نيوكاسل يونايتد وأرسنال.

كما ولا يستبعد قرار رونالدو بالعودة إلى ناديه الأم سبورتنيغ لشبونه البرتغالي، من أجل انهاء مسيرته الكروية معه.

وكان البرتغالي رونالدو قد أعلن عن اعتزاله عالم كرة القدم، وهو في سن ال40 عاماً، أي لسنتين قادمتين من الآن.

ومن الجدير الذكر، أن ينتهي عقد رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد القريب من فسخ التعاقد، مع الدون في صيف 2023، مع خيار التمديد لموسم إضافي آخر.

المصدروطن+ صفحة نادي مانشستر يونايتد + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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