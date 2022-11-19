جورجينا رودريغيز بأغرب بنطلون جينز يغطي القليل فقط.. لن تتخيل سعره! (شاهد)

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وطن– بدت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز مذهلةً في أحدث صورة لها، وهي ترتدي بنطال جينز مقطّعاً.

يكشف الكثير

وظهرت جورجينا رودريغيز في الصورة التي تركتها بدون تعليق، عبر حسابها على “انستجرام”، ببنطال جينز أزرق، يتميز بفتحاته الكثيرة، ويكشف أكثر مما يغطي.

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وحظيت صورة عشيقة كريستيانو رونالدو باهتمام كبير، حيث حصل المنشور على أكثر من مليوني إعجاب.

وعلّق معظم متابعي جورجينا الـ 39.2 مليون، برموز تعبيرية نارية.

وتبيّن أنّ البنطلون من علامة “موغلر” الفرنسية، ويبلغ سعره نحو (710 دولار) أمريكي.

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آخر بطولة دولية

ومن المتوقّع أن تظهر جورجينا في قطر خلال كأس العالم وهي تهتف لرونالدو، فيما قد تكون آخر بطولة دولية له.

مهاجم مانشستر يونايتد حاليًا في مأزق، بعد مقابلته المتفجرة مع كاتب العمود في SunSport بيرس مورغان، والتي انتقد فيها النادي لعدم تطوره منذ مغادرته لأول مرة.

في المقابلة، تحدّث اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا أيضًا، عن احترامه لمنافسه طويل الأمد ليونيل ميسي.

وقال كريستيانو: “ميسي لاعب رائع، ساحر، على القمة”.

وتابع: “ربما يكون هو وزيدان أفضل اللاعبين الذين رأيتهم على الإطلاق”.

نشارك المرحلة

وحول علاقتهما، قال: “كشخص ، نشارك المرحلة 16 عامًا ، تخيل ، 16 عامًا. نشارك. لذلك ، لدي علاقة كبيرة معه.أنا لست صديقًا له. ما أعنيه هو الصديق هو الرجل الذي كان معك في منزلك ، ويتحدث عبر الهاتف ، لا ، لكنه مثل زميله في الفريق”.

وأضاف، “إنه رجل أحترمه حقًا بالطريقة التي يتحدث بها عني دائمًا. حتى زوجته أو زوجتي ، صديقتي ، يحترمونهم دائمًا وهم من الأرجنتين”.

وختم رونالدو حديثه عن ميسي: “ماذا سأقول عن ميسي؟ رجل رائع يفعل أشياء عظيمة لكرة القدم”.

وبينما كانت مقابلة رونالدو تُبثّ في المملكة المتحدة، أذهلت جورجينا الحضور في حفل 2022 شخصية العام لأكاديمية التسجيلات اللاتينية في الولايات المتحدة.

فستانا جريئاً

ارتدت العارضة البالغة من العمر 28 عامًا، فستانا جريئاً باللون الأزرق الجليدي، يتميز بفتحة في الفخذ، مما يتيح للجميع رؤية الكثير من ساقها.

كما عمدت إلى إبراز صدرها بطريقة مثيرة، بطريقة أجرأ من كل مرة.

وأضافت نجمة الواقع إلى طولها بوصات من خلال الكعب الفضي ذي الأربطة. واستكملت مظهرها مع مجموعة مختارة من المجوهرات الماسية التي تضمّنت أقراطاً متدلية رائعة.