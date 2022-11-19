السبت, نوفمبر 19, 2022
الرئيسيةحياتناجورجينا رودريغيز بأغرب بنطلون جينز يغطي القليل فقط.. لن تتخيل سعره! (شاهد)
حياتنا

جورجينا رودريغيز بأغرب بنطلون جينز يغطي القليل فقط.. لن تتخيل سعره! (شاهد)

ظهرت جورجينا قبل أيام فقط شبه عارية بفستان جريء

كتب رفيف عبدالله
جورجينا رودريغيز بأغرب بنطلون جينز يغطي القليل فقط.. لن تتخيل سعره! (شاهد) watanserb.com
جورجينا رودريغيز
- Advertisement -

وطن– بدت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز مذهلةً في  أحدث صورة لها، وهي ترتدي بنطال جينز مقطّعاً.

يكشف الكثير

وظهرت جورجينا رودريغيز في الصورة التي تركتها بدون تعليق، عبر حسابها على “انستجرام”، ببنطال جينز أزرق، يتميز بفتحاته الكثيرة، ويكشف أكثر مما يغطي.

- Advertisement -

وحظيت صورة عشيقة كريستيانو رونالدو باهتمام كبير، حيث حصل المنشور على أكثر من مليوني إعجاب.

وعلّق معظم متابعي جورجينا الـ 39.2 مليون، برموز تعبيرية نارية.

وتبيّن أنّ البنطلون من علامة “موغلر” الفرنسية، ويبلغ سعره نحو (710 دولار) أمريكي.

- Advertisement -

آخر بطولة دولية

ومن المتوقّع أن تظهر جورجينا في قطر خلال كأس العالم وهي تهتف لرونالدو، فيما قد تكون آخر بطولة دولية له.

مهاجم مانشستر يونايتد حاليًا في مأزق، بعد مقابلته المتفجرة مع كاتب العمود في SunSport بيرس مورغان، والتي انتقد فيها النادي لعدم تطوره منذ مغادرته لأول مرة.

في المقابلة، تحدّث اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا أيضًا، عن احترامه لمنافسه طويل الأمد ليونيل ميسي.

وقال كريستيانو: “ميسي لاعب رائع، ساحر، على القمة”.

وتابع: “ربما يكون هو وزيدان أفضل اللاعبين الذين رأيتهم على الإطلاق”.

نشارك المرحلة

وحول علاقتهما، قال: “كشخص ، نشارك المرحلة 16 عامًا ، تخيل ، 16 عامًا. نشارك. لذلك ، لدي علاقة كبيرة معه.أنا لست صديقًا له. ما أعنيه هو الصديق هو الرجل الذي كان معك في منزلك ، ويتحدث عبر الهاتف ، لا ، لكنه مثل زميله في الفريق”.

وأضاف، “إنه رجل أحترمه حقًا بالطريقة التي يتحدث بها عني دائمًا. حتى زوجته أو زوجتي ، صديقتي ، يحترمونهم دائمًا وهم من الأرجنتين”.

وختم رونالدو حديثه عن ميسي: “ماذا سأقول عن ميسي؟ رجل رائع يفعل أشياء عظيمة لكرة القدم”.

وبينما كانت مقابلة رونالدو تُبثّ في المملكة المتحدة، أذهلت جورجينا الحضور في حفل 2022 شخصية العام لأكاديمية التسجيلات اللاتينية في الولايات المتحدة.

فستانا جريئاً

ارتدت العارضة البالغة من العمر 28 عامًا، فستانا جريئاً باللون الأزرق الجليدي، يتميز بفتحة في الفخذ، مما يتيح للجميع رؤية الكثير من ساقها.

كما عمدت إلى إبراز صدرها بطريقة مثيرة، بطريقة أجرأ من كل مرة.

وأضافت نجمة الواقع إلى طولها بوصات من خلال الكعب الفضي ذي الأربطة. واستكملت مظهرها مع مجموعة مختارة من المجوهرات الماسية التي تضمّنت أقراطاً متدلية رائعة.

جورجينا رودريغيز.. هل تفقد شعبيتها بعدما كشفت أختها وجهها الحقيقي (شاهد)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

جورجينا رودريغيز شبه عارية في حفل جائزة شخصية العام 2022! (شاهد)

حياتنا

رونالدو يصدم العالم بما فعله بجثمان نجله الذي توفي أثناء الولادة(شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز.. هل تفقد شعبيتها بعدما كشفت أختها وجهها الحقيقي (شاهد)

حياتنا

صورة نادرة تكشف ماذا كانت تعمل جورجينا رودريغيز قبل أن تصبح مليونيرة بفضل رونالدو!

رياضة

انفصال رونالدو عن عشيقته جورجينا.. وصور تكشف الحقيقة

حياتنا

 جورجينا رودريغيز بإطلالة مثيرة في فينيسيا وسعرها خرافي! (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز تأسر قلوب متابعيها بأٌوضح صورة وتعلق: ” نعمتي الصغيرة الرائعة”

حياتنا

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز في لحظات حميمية داخل ملهى ليلي (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز بإطلالة مثيرة بـ”البيكيني” في حوض استحمام! (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز في أحضان رجل أحلامها بفستان ساخن داخل طائرتهما الخاصة (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز وبيلا حديد بفساتين مثيرة في مهرجان كان السينمائي (شاهد)

رياضة

جورجينا تكشف عن اسم طفلة رونالدو الجديدة .. وهذا معناه (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مالوما ينعت مذيع تلفزيون إسرائيل بـ”الوقح” وينسحب بعد هذا السؤال حول قطر!

أجر يعادل المناصب الإدارية أو الأطباء..هذا هو الراتب التي تستحقه كل الأمهات في العالم

الأغلى في التاريخ..بلومبرغ: قطر أنفقت 300 مليار دولار من أجل كأس العالم!

ساعة محمد صلاح في حفل “غلوب سوكر” وسعرها الصادم تشعل مواقع التواصل(شاهد)

من هو دانييلي أورساتو حكم مباراة افتتاح كأس العام 2022 قطر؟!

خبير ملكي يفجر مفاجأة قبل إصدار الأمير هاري مذكراته .. لماذا الرّعب منه!

مصري يضرب والدته المسنة ويجبرها على الجلوس بوضعية “القرفصاء”(شاهد)

ظهور صادم لسعد الصغير بعد القبض على زوجته “سكرانة”! (فيديو)

تشكيلة منتخب قطر ضد الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022

البحرين تحاكم المعتقل عبدالهادي الخواجة بتهمة إهانة إسرائيل داخل السجن!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC