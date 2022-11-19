بيت ديفيدسون في أحضان المثيرة إميلي راتاجكوفسكي.. هل هي أجمل من كيم كارداشيان؟ (شاهد)

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وطن– رصدت عدسات المصورين، عارضة الأزياء إميلي راتاجكوفسكي، بإطلالة مثيرة، بعد تأكيد علاقتها الرومانسية مع النجم الأمريكي بيت ديفيدسون. حبيب كيم كارداشيان السابق.

إطلالة مثيرة

وأبهرت العارضة البالغة من العمر 31 عاماً، من شاهدها بكروب توب أسود مثير مع خط ياقة متدلية وحزام مرصع بامتداد عضلات البطن النحيفة كما يتضح من الصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل”.

كانت إميلي تتمايل في تنورة سوداء معلقة تتشبث بساقيها المتناسقين وحذاء الركبة العالية.

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ارتدت إميلي أيضاً حقيبة صغيرة من الجلد الأسود مع حزام ذهبي كبير، وأقراط ذهبية كبيرة.

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معطف أسود

بالنسبة لشعرها ، اختارت إميلي مظهرا أملسا ومستقيما مع ترك بعض الخصل تنزل على عينيها.

عززت إميلي جمالها الطبيعي بمكياج العيون وبعض أحمر الخدود الوردي.

كانت هذه الإطلالة المثيرة، مناقضة للتي شوهدت فيها بنفس اليوم. حيث ارتدت معطفاً من الجلد الأسود الأنيق وحذاء كاحل أسمر.

وتمت مشاهدتها قبل ساعات مع بيت ديفيدسون، وهما يتعانقان بحميمية لأول مرة بعد أشهر من انفصاله عن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

عناق حميمي

وظهر العشيقان الجديدان أثناء احفال “بيت” بعيد ميلاده الـ29، في شقة إميلي في نيويورك.

لكن احتشاد المصورين حولهما، دفع عارضة الأزياء للعودة للداخل، بينما غادر ديفيدسون وحيدا.

ثم خرجت إيميلي (31 عامًا) من الشقة مرة أخرى وتوجهت إلى بروكلين لمقابلة ديفيدسون عن طريق سيارة استدعتها عبر “أوبر”.

والتقي العشيقان أخيراً عند مبنى سكني، وتعانقا بحميمية في ممر مظلم.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، قد تداولوا صورة نشرها مغنى الراب ​كاني ويست في أعقاب إنفصال زوجته السابقة كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون.

كاني ويست يهاجم بيت

وأظهر المنشور، صورة لصحيفة نيويورك تايمز وكتب في عنوانها العريض “سكيتي ديفيدسون – الاسم الذي يطلقه كانيي على بيت- توفي بعمر الـ 28”.

في الأشهر التي أعقبت طلاق كيم وكاني في فبراير 2021، أوضح هذا الأخير في عدة تصريحات أنه كان يأمل في إعادة إحياء زواجهما.

لكن أصبحت آماله صعبة. بعد أن بدأت كيم تواعد نجم ساترداي نايت لايف السابق بيت ديفيدسون في أواخر أكتوبر. حسب موقع buzzfeed news.

عندما أصبحت علاقتهما أكثر جدية، لجأ كاني إلى مضايقة الثنائي علنًا عبر الإنستغرام طوال شهري فبراير ومارس.

خلال تلك الأشهر، وجه مغني الراب العديد من الإهانات إلى بيت، الذي أشار إليه فقط باسم “Skete”، وأتهمه بـ”تخريب” عائلته.