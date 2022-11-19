السبت, نوفمبر 19, 2022
الرئيسيةحياتنابيت ديفيدسون في أحضان المثيرة إميلي راتاجكوفسكي.. هل هي أجمل من كيم...
حياتنا

بيت ديفيدسون في أحضان المثيرة إميلي راتاجكوفسكي.. هل هي أجمل من كيم كارداشيان؟ (شاهد)

انفصل بيت وكيم كارداشيان قبل أشهر

كتب وطن
بيت ديفيدسون في أحضان المثيرة إميلي راتاجكوفسكي.. هل هي أجمل من كيم كارداشيان؟ (شاهد) watanserb.com
بيت ديفيدسون وإميلي راتاجكوفسكي
- Advertisement -

وطن– رصدت عدسات المصورين، عارضة الأزياء إميلي راتاجكوفسكي، بإطلالة مثيرة، بعد تأكيد علاقتها الرومانسية مع النجم الأمريكي بيت ديفيدسون. حبيب كيم كارداشيان السابق.

إطلالة مثيرة

وأبهرت العارضة البالغة من العمر 31 عاماً، من شاهدها بكروب توب أسود مثير مع خط ياقة متدلية وحزام مرصع بامتداد عضلات البطن النحيفة كما يتضح من الصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل”.

كانت إميلي تتمايل في تنورة سوداء معلقة تتشبث بساقيها المتناسقين وحذاء الركبة العالية.

- Advertisement -

ارتدت إميلي أيضاً حقيبة صغيرة من الجلد الأسود مع حزام ذهبي كبير، وأقراط ذهبية كبيرة.

- Advertisement -

 

معطف أسود

بالنسبة لشعرها ، اختارت إميلي مظهرا أملسا ومستقيما مع ترك بعض الخصل تنزل على عينيها.

عززت إميلي جمالها الطبيعي بمكياج العيون وبعض أحمر الخدود الوردي.

كانت هذه الإطلالة المثيرة، مناقضة للتي شوهدت فيها بنفس اليوم. حيث ارتدت معطفاً من الجلد الأسود الأنيق وحذاء كاحل أسمر.

بيت ديفيدسون

وتمت مشاهدتها قبل ساعات مع بيت ديفيدسون، وهما يتعانقان بحميمية لأول مرة بعد أشهر من انفصاله عن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

عناق حميمي

وظهر العشيقان الجديدان أثناء احفال “بيت” بعيد ميلاده الـ29، في شقة إميلي في نيويورك.

لكن احتشاد المصورين حولهما، دفع عارضة الأزياء للعودة للداخل، بينما غادر ديفيدسون وحيدا.

ثم خرجت إيميلي (31 عامًا) من الشقة مرة أخرى وتوجهت إلى بروكلين لمقابلة ديفيدسون عن طريق سيارة استدعتها عبر “أوبر”.

بيت ديفيدسون

والتقي العشيقان أخيراً عند مبنى سكني، وتعانقا بحميمية في ممر مظلم.

بيت ديفيدسون

وكان ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، قد تداولوا صورة نشرها مغنى الراب ​كاني ويست في أعقاب إنفصال زوجته السابقة كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون.

كاني ويست يهاجم بيت

وأظهر المنشور، صورة لصحيفة نيويورك تايمز وكتب في عنوانها العريض “سكيتي ديفيدسون – الاسم الذي يطلقه كانيي على بيت- توفي بعمر الـ 28”.

في الأشهر التي أعقبت طلاق كيم وكاني في فبراير 2021، أوضح هذا الأخير في عدة تصريحات أنه كان يأمل في إعادة إحياء زواجهما.

لكن أصبحت آماله صعبة. بعد أن بدأت كيم تواعد نجم ساترداي نايت لايف السابق بيت ديفيدسون في أواخر أكتوبر. حسب موقع buzzfeed news.

عندما أصبحت علاقتهما أكثر جدية، لجأ كاني إلى مضايقة الثنائي علنًا عبر  الإنستغرام طوال شهري فبراير ومارس.

خلال تلك الأشهر، وجه مغني الراب العديد من الإهانات إلى بيت، الذي أشار إليه فقط باسم “Skete”، وأتهمه بـ”تخريب” عائلته.

كاني ويست يتهم “الصهاينة اليهود” بقيام كيم كارداشيان بممارسة الجنس أمام المدفأة لهدف نبيل!

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
صحيفة وطن تأسست في واشنطن عام 1991 كصحيفة أسبوعية مطبوعة وتوزع في كافة الولايات المتحدة. دشنت موقعها الإلكتروني عام 1996 وكان من أوائل المواقع الإخبارية العربية. تحمل شعار تغرد خارج السرب.. وهو سرب الحكومات والأحزاب
اقرأ أيضاً
حياتنا

هدده بالموت .. أول تعليق لكاني ويست على انفصال كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

حياتنا

بعدما استحمامهما معاً أمام الكاميرات.. كيم كاردشيان تنفصل عن عشيقها الجديد

حياتنا

كيم كارداشيان تطلب من عشيقها الجديد الاستحمام معها أمام الكاميرات! (شاهد)

حياتنا

كيم كارداشيان وحبيبها في أول ظهور رسمي معاً .. ارتدت فستاناً مرصعاً واحتضنها (صور)

حياتنا

مرتديةً بيكيني أزرق .. كيم كارداشيان تستعرض جسدها بينما طليقها مع عشيقته الجديدة!

حياتنا

يغيظ كيم كارداشيان .. كاني ويست وحبيبته الجديدة بمشاهد مثيرة للغاية في الشارع!

حياتنا

أمن كيم كارداشيان يمنع طليقها من دخول منزلها بينما حبيبها الجديد عندها!

حياتنا

كيم كارداشيان في أحضان عشيقها الجديد وطليقها يتنّقل من فنّانة لأُخرى! (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أمراض الكبد: 8 علامات قد تدل على أنك تعاني من أمراض الكبد

شابة سعودية تؤدي العمرة عن عدو “ابن سلمان” الأول وتثير غضب الذباب الإلكتروني(شاهد)

قَسَم تخرج طلاب كلية الطب بجامعة سعد دحلب يثير غضب الجزائريين والوزير يتدخل (شاهد)

السودان.. انخفاض جديد في سعر الدولار السبت 19 نوفمبر واليورو يلحق به!

أطعمة تربك جهازك الهضمي.. حاول الابتعاد عنها

مزايا مُذهلة عن استاد “البيت” المُستضيف لمباراة افتتاح كأس العالم 2022

شاهد ما فعله شاب قطري مع مراسل قناة إسرائيلية أراد إجراء مقابلة معه!

روبي محتشمة لأول مرة في الرياض.. وسعر “لبس المكيانيكي” الذي ارتدته غير متوقع! (شاهد)

“إنفانتينو ” يهاجم الانتقادات الأوروبية ضد قطر.. اعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس!

مانشستر يونايتد يصدم كريستيانو رونالدو بهذا القرار

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC