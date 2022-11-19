“إنفانتينو ” يهاجم الانتقادات الأوروبية ضد قطر.. اعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس!

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وطن- قبل يوم واحد من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو انتقاداتٍ لاذعة للدول الأوروبية المنتقدة لقطر حول مزاعم حقوق الإنسان، مطالِباً قارته الأم بعدم الكيل بمكيالين.

وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحفي حضرته المئات من وسائل الإعلام الدولية في قطر: “ما كنا نفعله نحن الأوروبيين على مدى 3000 سنة الماضية، يجب أن نعتذر عن 3000 سنة قادمة قبل أن نبدأ في إعطاء دروس أخلاقية للناس”.

وقال، إن قطر والعاصمة الدوحة ستكونان على استعداد لاستضافة “أفضل بطولة لكأس العالم على الإطلاق”.

أنا قطري وعربي

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وأضاف إنفانتينو: “اليوم أشعر أنني قطري، اليوم أشعر أنني عربي. أشعر اليوم بأنني أفريقي. اليوم أشعر بأنني مثلي. أشعر اليوم بأنني عامل مهاجر”.

بلطجة وتمييز

وربط إنفانتينو النقدَ بالبلطجة والتمييز، الذي قال إنه عانى منه عندما كان طفلًا لأبوين إيطاليين، انتقلا للعمل في سويسرا.

وقال، إن الدول الأوروبية أغلقت الآن حدودها أمام المهاجرين الذين يرغبون في العمل هناك، في حين أن قطر عرضت فرصًا للعمال من الهند وبنغلاديش ودول جنوب شرق آسيا الأخرى، من خلال القنوات القانونية.

حملة إعلامية تستهدف قطر

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وأكد رئيس الفيفا على أنّ انتقادات وسائل الإعلام الغربية لقطر يفوق الوصف، قائلاً: “ما تم طرحه على الطاولة في الأشهر القليلة الماضية شيء لا يصدق”.

وأدخلت قطر عددًا من إصلاحات العمل في السنوات الأخيرة، التي أشادت بها منظمة إيكويدم الحقوقية وجماعات حقوقية أخرى، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي إطار حملة إعلامية غربية مدبرة، يزعمون وجود انتهاكات في حقوق العمال.

أول تجمع عالمي كبير بعد كورونا

يشار إلى أنّ البطولة تُعتبر أول تجمع عالمي مفتوح للجمهور، منذ أن أدت قيود “كوفيد-19” إلى منع المشجعين من المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفية والألعاب الشتوية، في بكين.

مباراة افتتاحية بين قطر والإكوادور

ومن المقرّر أنْ تنطلق صافرة انطلاق مونديال كأس العالم 2022 مساء غد الأحد، حيث ستشهد البطولة المباراة الأولى الافتتاحية بين المنتخب القطري ونظيره المنتخب الإكوادوري