السبت, نوفمبر 19, 2022
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الهدهد

“إنفانتينو ” يهاجم الانتقادات الأوروبية ضد قطر.. اعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس!

إنفانتينو قال أن العمال في قطر ظروفهم أفضل من المهاجرين في أوروبا

كتب سالم حنفي
watanserb.com
جياني إنفانتينو
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وطن- قبل يوم واحد من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو انتقاداتٍ لاذعة للدول الأوروبية المنتقدة لقطر حول مزاعم حقوق الإنسان، مطالِباً قارته الأم بعدم الكيل بمكيالين.

وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحفي حضرته المئات من وسائل الإعلام الدولية في قطر: “ما كنا نفعله نحن الأوروبيين على مدى 3000 سنة الماضية، يجب أن نعتذر عن 3000 سنة قادمة قبل أن نبدأ في إعطاء دروس أخلاقية للناس”.

وقال، إن قطر والعاصمة الدوحة ستكونان على استعداد لاستضافة “أفضل بطولة لكأس العالم على الإطلاق”.

أنا قطري وعربي

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وأضاف إنفانتينو: “اليوم أشعر أنني قطري، اليوم أشعر أنني عربي. أشعر اليوم بأنني أفريقي. اليوم أشعر بأنني مثلي. أشعر اليوم بأنني عامل مهاجر”.

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بلطجة وتمييز

وربط إنفانتينو النقدَ بالبلطجة والتمييز، الذي قال إنه عانى منه عندما كان طفلًا لأبوين إيطاليين، انتقلا للعمل في سويسرا.

وقال، إن الدول الأوروبية أغلقت الآن حدودها أمام المهاجرين الذين يرغبون في العمل هناك، في حين أن قطر عرضت فرصًا للعمال من الهند وبنغلاديش ودول جنوب شرق آسيا الأخرى، من خلال القنوات القانونية.

حملة إعلامية تستهدف قطر

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وأكد رئيس الفيفا على أنّ انتقادات وسائل الإعلام الغربية لقطر يفوق الوصف، قائلاً: “ما تم طرحه على الطاولة في الأشهر القليلة الماضية شيء لا يصدق”.

وأدخلت قطر عددًا من إصلاحات العمل في السنوات الأخيرة، التي أشادت بها منظمة إيكويدم الحقوقية وجماعات حقوقية أخرى، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي إطار حملة إعلامية غربية مدبرة، يزعمون وجود انتهاكات في حقوق العمال.

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أول تجمع عالمي كبير بعد كورونا

يشار إلى أنّ البطولة تُعتبر أول تجمع عالمي مفتوح للجمهور، منذ أن أدت قيود “كوفيد-19” إلى منع المشجعين من المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفية والألعاب الشتوية، في بكين.

مباراة افتتاحية بين قطر والإكوادور

ومن المقرّر أنْ تنطلق صافرة انطلاق مونديال كأس العالم 2022 مساء غد الأحد، حيث ستشهد البطولة المباراة الأولى الافتتاحية بين المنتخب القطري ونظيره المنتخب الإكوادوري

المصدر رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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