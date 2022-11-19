أمراض الكبد: 8 علامات قد تدل على أنك تعاني من أمراض الكبد

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وطن-يعد الكبد من أكبر أعضاء الجسم ويمتد لأكثر من عشرين سنتيمترا. يوجد في الجهاز الهضمي الذي يشمل الفم والحلق والمعدة والبنكرياس والمرارة والأمعاء الدقيقة.

ما وظائف الكبد المختلفة؟

وبحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، يلعب الكبد العديد من الأدوار الضرورية ليعمل الجسم بشكل سليم. وهو مسؤول عن إنتاج الصفراء التي تساعد في هضم الدهون. يخزن هذا العضو أيضًا الجلوكوز والفيتامينات والمعادن من الهضم ويطلقها عندما يحتاجها الجسم.

وظيفة أخرى: يعمل الكبد على تصنيع البروتينات التي تعزز تخثر الدم في حالة حدوث جرح أو إصابة. كما يزيل الكبد أيضًا العناصر الضارة مثل بقايا الأدوية وفضلات المنتجات التي يمكن أن تتجمد في الدم وينظم كمية بعض المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في الجسم مثل الكوليسترول.

أمراض الكبد: ما هي الأعراض التي يجب تحديدها؟

يسبب مرض الكبد خللاً وظيفيًا يصيب الكبد كله أو جزء منه. كما يمكن أن يسبب اعتلال الكبد، أي مرض الكبد، أعراضًا مختلفة، بما في ذلك:

اليرقان الذي ينتج عنه اصفرار بياض العين والجلد.

صعوبة الهضم

إسهال متكرر

التعب

كتلة محسوسة في الكبد.

براز شاحب

فقدان الوزن

اضطرابات هضمية.

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من الممكن أيضًا أن يتسبب مرض الكبد في حدوث ركود صفراوي، وهو انخفاض أو توقف تدفق الصفراء، وارتفاع ضغط الدم البابي، والذي يتجلى في ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي في الأوردة أو الاستسقاء، وهو تراكم السوائل في التجويف البطني.

في هذا السياق، يوضح موقع MSD، وهو بوابة معلومات طبية: “أحيانًا تكون مظاهر أمراض الكبد غير محددة. على سبيل المثال، قد تشمل الأعراض الضعف، والشعور بالتوعك وفقدان الشهية وفقدان الوزن بشكل طفيف. ومع ذلك، لا يلاحظ بعض الأشخاص هذه الأعراض وهي أيضًا أعراض العديد من الأمراض، ناهيك بأن أمراض الكبد يمكن ألا يتفطن إليه الإنسان بسهولة، خاصة في مرحلة مبكرة.

ما هي الأمراض المختلفة التي يمكن أن تصيب الكبد؟

فيما يلي الأمراض المختلفة التي يمكن أن تصيب الكبد:

تليف وهو تندب مفرط ناتج عن تراكم النسيج الضام في الكبد.

تليف الكبد، وهو مرض كبدي حاد يسبب تلف الكبد المنتشر وغير القابل للشفاء

يتميز التنكس الدهني غير الكحولي أو مرض الكبد الدهني بوجود فائض من الدهون في الكبد لا يرتبط باستهلاك الكحول

التهاب الكبد الكحولي، وهو مرض التهاب الكبد الحاد الناجم عن الاستهلاك المفرط للكحول

التهاب الكبد الفيروسي، والذي يشمل العديد من الأمراض المعدية التي تسبب التهاب خلايا الكبد المرتبطة بالفيروسات: فيروس التهاب الكبد A (HAV)، فيروس التهاب الكبد B (HBV) ، فيروس التهاب الكبد C (HCV)، التهاب الكبد Hepatitis Delta (HDV) المرتبط دائمًا بفيروس HBV، التهاب الكبد E (HEV).

التهاب الكبد الناجم عن الأدوية بسبب الاستهلاك المفرط لبعض الأدوية مثل الباراسيتامول والمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب ومسكنات الألم

يتجلى تحص صفراوي أو حصي المرارة من خلال وجود رواسب حجرية صغيرة، تتكون من عناصر من الصفراء في المرارة

التهاب الكبد الخاطف هو متلازمة نادرة من النخر الهائل والسريع للحمة الكبدية. ينتج عن هذا المرض انخفاض في حجم الكبد ويحدث بشكل عام نتيجة الإصابة ببعض فيروسات التهاب الكبد أو التهاب الكبد الكحولي أو الإصابة بسبب التهاب الكبد الناجم عن المخدرات ؛سرطانات الكبد التي يكون سببها الرئيسي تليف الكبد.

الاعتلال الكبدي: من هو أخصائي الرعاية الصحية الذي يجب استشارته في حالة الإصابة بأمراض الكبد؟

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يتكون تخصص أمراض الكبد والجهاز الهضمي؛ من الوقاية والكشف والعلاج من الأمراض التي يمكن أن تؤثر على الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس.

لاستشارة أخصائي أمراض الكبد والجهاز الهضمي، يجب على المريض أن يذهب أولاً إلى طبيبه العام. في حالة الاشتباه في الإصابة بمرض الكبد، يمكن للطبيب أن يرسلك إلى متخصص في أمراض الجهاز الهضمي الذي سيجري اختبارات إضافية ويصف العلاجات اللازمة لعلاج المرض.