السبت, نوفمبر 19, 2022
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أمراض الكبد: 8 علامات قد تدل على أنك تعاني من أمراض الكبد

"أحيانًا تكون مظاهر أمراض الكبد غير محددة"

كتب معالي بن عمر
أمراض الكبد watanserb.com
أمراض الكبد
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وطن-يعد الكبد من أكبر أعضاء الجسم ويمتد لأكثر من عشرين سنتيمترا. يوجد في الجهاز الهضمي الذي يشمل الفم والحلق والمعدة والبنكرياس والمرارة والأمعاء الدقيقة.

ما  وظائف الكبد المختلفة؟

وبحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، يلعب الكبد العديد من الأدوار الضرورية ليعمل الجسم بشكل سليم. وهو مسؤول عن إنتاج الصفراء التي تساعد في هضم الدهون. يخزن هذا العضو أيضًا الجلوكوز والفيتامينات والمعادن من الهضم ويطلقها عندما يحتاجها الجسم.

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  • وظيفة أخرى: يعمل الكبد على تصنيع البروتينات التي تعزز تخثر الدم في حالة حدوث جرح أو إصابة. كما يزيل الكبد أيضًا العناصر الضارة مثل بقايا الأدوية وفضلات المنتجات التي يمكن أن تتجمد في الدم وينظم كمية بعض المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في الجسم مثل الكوليسترول.

أمراض الكبد: ما هي الأعراض التي يجب تحديدها؟

  • يسبب مرض الكبد خللاً وظيفيًا يصيب الكبد كله أو جزء منه. كما يمكن أن يسبب اعتلال الكبد، أي مرض الكبد، أعراضًا مختلفة، بما في ذلك:
  • اليرقان الذي ينتج عنه اصفرار بياض العين والجلد.
  • صعوبة الهضم
  • إسهال متكرر
  • التعب

    يعمل الكبد على تصنيع البروتينات التي تعزز تخثر الدم في حالة حدوث جرح أو إصابة. كما يزيل الكبد أيضًا العناصر الضارة مثل بقايا الأدوية وفضلات المنتجات
    يعمل الكبد على تصنيع البروتينات التي تعزز تخثر الدم في حالة حدوث جرح أو إصابة. كما يزيل الكبد أيضًا العناصر الضارة مثل بقايا الأدوية وفضلات المنتجات
  • كتلة محسوسة في الكبد.
  • براز شاحب
  • فقدان الوزن
  • اضطرابات هضمية.
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من الممكن أيضًا أن يتسبب مرض الكبد في حدوث ركود صفراوي، وهو انخفاض أو توقف تدفق الصفراء، وارتفاع ضغط الدم البابي، والذي يتجلى في ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي في الأوردة  أو الاستسقاء، وهو تراكم السوائل في التجويف البطني.

كيف تحسّن قدرة الكبد على إزالة السموم من الجسم؟

في هذا السياق، يوضح موقع MSD، وهو بوابة معلومات طبية: “أحيانًا تكون مظاهر أمراض الكبد غير محددة. على سبيل المثال، قد تشمل الأعراض الضعف، والشعور بالتوعك وفقدان الشهية وفقدان الوزن بشكل طفيف. ومع ذلك، لا يلاحظ بعض الأشخاص هذه الأعراض وهي أيضًا أعراض العديد من الأمراض، ناهيك بأن أمراض الكبد يمكن ألا يتفطن إليه الإنسان بسهولة، خاصة في مرحلة مبكرة.

ما هي الأمراض المختلفة التي يمكن أن تصيب الكبد؟

فيما يلي الأمراض المختلفة التي يمكن أن تصيب الكبد:

  • تليف وهو تندب مفرط ناتج عن تراكم النسيج الضام في الكبد.
  • تليف الكبد، وهو مرض كبدي حاد يسبب تلف الكبد المنتشر وغير القابل للشفاء
  • يتميز التنكس الدهني غير الكحولي أو مرض الكبد الدهني بوجود فائض من الدهون في الكبد لا يرتبط باستهلاك الكحول
  • التهاب الكبد الكحولي، وهو مرض التهاب الكبد الحاد الناجم عن الاستهلاك المفرط للكحول
يلعب الكبد عدة أدوار في إزالة السموم من الجسم
يلعب الكبد عدة أدوار في إزالة السموم من الجسم
  • التهاب الكبد الفيروسي، والذي يشمل العديد من الأمراض المعدية التي تسبب التهاب خلايا الكبد المرتبطة بالفيروسات: فيروس التهاب الكبد A (HAV)، فيروس التهاب الكبد B (HBV) ، فيروس التهاب الكبد C (HCV)، التهاب الكبد Hepatitis Delta (HDV) المرتبط دائمًا بفيروس HBV، التهاب الكبد E (HEV).
  • التهاب الكبد الناجم عن الأدوية بسبب الاستهلاك المفرط لبعض الأدوية مثل الباراسيتامول والمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب ومسكنات الألم

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  • يتجلى تحص صفراوي أو حصي المرارة من خلال وجود رواسب حجرية صغيرة، تتكون من عناصر من الصفراء في المرارة
  • التهاب الكبد الخاطف هو متلازمة نادرة من النخر الهائل والسريع للحمة الكبدية. ينتج عن هذا المرض انخفاض في حجم الكبد ويحدث بشكل عام نتيجة الإصابة ببعض فيروسات التهاب الكبد أو التهاب الكبد الكحولي أو الإصابة بسبب التهاب الكبد الناجم عن المخدرات ؛سرطانات الكبد التي يكون سببها الرئيسي تليف الكبد.
  • الاعتلال الكبدي: من هو أخصائي الرعاية الصحية الذي يجب استشارته في حالة الإصابة بأمراض الكبد؟
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يتكون تخصص أمراض الكبد والجهاز الهضمي؛ من الوقاية والكشف والعلاج من الأمراض التي يمكن أن تؤثر على الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس.

لاستشارة أخصائي أمراض الكبد والجهاز الهضمي، يجب على المريض أن يذهب أولاً إلى طبيبه العام
لاستشارة أخصائي أمراض الكبد والجهاز الهضمي، يجب على المريض أن يذهب أولاً إلى طبيبه العام

لاستشارة أخصائي أمراض الكبد والجهاز الهضمي، يجب على المريض أن يذهب أولاً إلى طبيبه العام. في حالة الاشتباه في الإصابة بمرض الكبد، يمكن للطبيب أن يرسلك إلى متخصص في أمراض الجهاز الهضمي الذي سيجري اختبارات إضافية ويصف العلاجات اللازمة لعلاج المرض.

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المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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