وقف حفلي زفاف في غزة تضامنا مع ضحايا حريق جباليا

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وطن – في مشهد مؤثر، أقدم عريس فلسطيني على إلغاء حفل زفافه بعد فاجعة وفاة 21 فلسطينيا إثر حريق اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا.

وانتشر مقطع فيديو، ظهر فيه شخص يقف على المسرح، ويبلغ المحتشدين في حفل الزفاف بإلغائه بسبب الفاجعة.

وقال الشخص، الذي لم يتسنَ معرفة هويته، إن ما الحادث هو مصاب جلل أصاب قطاع غزة بالكامل.

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وأضاف بينما كان العريس يقف إلى جانبه، أن إلغاء الحفل جاء للتعبير عن التضامن مع الضحايا وذويهم، واصفا ذلك بأنه موقف “رجولي” من قِبل العريس.

وأشار إلى أن الأمر يحمل رسالة بأن أهالي قطاع غزة جميعهم أسرة واحدة.

عريس فلسطيني يلغي حفل زفافه بعد وصول خبر حريق مخيم جباليا في #غزة، والذي تسبب في وفاة 21 شخصاً معظمهم من عائلة واحدة pic.twitter.com/Kc2sac3xvO — عربي بوست (@arabic_post) November 18, 2022

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كما انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة إقدام عائلة المقيد شمال قطاع غزة على إيقاف حفل زفاف أحد شبابها أثناء حريق جباليا، تضامناً مع ذوي الشهداء.

لأن الجرح واحد عائلة المقيد شمال قطاع #غزة توقف حفل زفاف أحد شبابها أثناء #حريق_جباليا، تضامناً مع ذوي الشهداء pic.twitter.com/5GR4BdqQeC — Eng. Ibrahim Shaqura (@ibshaqura) November 17, 2022

ضحايا الفاجعة

وتوفي 21 شخصا، بينهم عشرة أطفال؛ إثر اندلاع حريق مروع في بناية سكنية بمخيم جباليا، شمالي قطاع غزة،

أحد الضحايا يستنجد من داخل المنزل

حسبنا الله ونعم الوكيل #حريق_جباليا pic.twitter.com/Qd0VDOo2E2 — Wesam Najim (@wesam_najim) November 17, 2022

سبب الحريق

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن التحقيقات الأولية في حريق مخيم جباليا شمالي غزة تشير إلى وجود مادة بنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل منزل، وهو ما أدى إلى اندلاع حريق كبير ووقوع عدد من حالات الوفاة.

حصيلة الضحايا وصلت إلى 25 وعدداً من الجرحى.. مشاهد جديدة من حريق البناية في مخيم #جباليا شمال قطاع #غزة#الحدث pic.twitter.com/iolKQyueBR — ا لـحـدث (@AlHadath) November 18, 2022

وأضافت الوزارة، أن قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية تواصل متابعتها وتحقيقاتها في هذا الحادث الأليم.

تعازينا لأهلنا في #غزة بوفاة 21 شخصا جراء حريق اندلع ببناية سكنية في #مخيم_جباليا ..

رحم الله المتوفين وصبّر ذويهم .. ومنّ على المصابين بالشفاء العاجل ..#فلسطين pic.twitter.com/8WqbnC26hC — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 17, 2022

وتمكنت أطقم الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بالمخيم.

وأكدت “الداخلية” أن قوات الدفاع المدني، بدعم من الشرطة، بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى منازل أخرى.

فيما أفاد شهود عيان بأن الحريق كان هائلا وشب في الطابق الثالث من المنزل المكون من ثلاثة طوابق.

وجباليا واحد من ثمانية مخيمات للاجئين في قطاع غزة، ويقطنه 2.3 مليون شخص ويعد أحد أكثر مناطق العالم كثافة سكانية.