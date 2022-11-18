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الهدهد

وقف حفلي زفاف في غزة تضامنا مع ضحايا حريق جباليا

الفاجعة خلفت 21 حالة وفاة

كتب شيراز ماضي
حريق جباليا watanserb.com
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وطن – في مشهد مؤثر، أقدم عريس فلسطيني على إلغاء حفل زفافه بعد فاجعة وفاة 21 فلسطينيا إثر حريق اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا.

وانتشر مقطع فيديو، ظهر فيه شخص يقف على المسرح، ويبلغ المحتشدين في حفل الزفاف بإلغائه بسبب الفاجعة.

وقال الشخص، الذي لم يتسنَ معرفة هويته، إن ما الحادث هو مصاب جلل أصاب قطاع غزة بالكامل.

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وأضاف بينما كان العريس يقف إلى جانبه، أن إلغاء الحفل جاء للتعبير عن التضامن مع الضحايا وذويهم، واصفا ذلك بأنه موقف “رجولي” من قِبل العريس.

وأشار إلى أن الأمر يحمل رسالة بأن أهالي قطاع غزة جميعهم أسرة واحدة.

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كما انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة إقدام عائلة المقيد شمال قطاع غزة على إيقاف حفل زفاف أحد شبابها أثناء حريق جباليا، تضامناً مع ذوي الشهداء.

ضحايا الفاجعة

وتوفي 21 شخصا، بينهم عشرة أطفال؛ إثر اندلاع حريق مروع في بناية سكنية بمخيم جباليا، شمالي قطاع غزة،

سبب الحريق

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن التحقيقات الأولية في حريق مخيم جباليا شمالي غزة تشير إلى وجود مادة بنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل منزل، وهو ما أدى إلى اندلاع حريق كبير ووقوع عدد من حالات الوفاة.

وأضافت الوزارة، أن قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية تواصل متابعتها وتحقيقاتها في هذا الحادث الأليم.

وتمكنت أطقم الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بالمخيم.

وأكدت “الداخلية” أن قوات الدفاع المدني، بدعم من الشرطة، بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى منازل أخرى.

فيما أفاد شهود عيان بأن الحريق كان هائلا وشب في الطابق الثالث من المنزل المكون من ثلاثة طوابق.

وجباليا واحد من ثمانية مخيمات للاجئين في قطاع غزة، ويقطنه 2.3 مليون شخص ويعد أحد أكثر مناطق العالم كثافة سكانية.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
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