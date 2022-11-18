مصر تُكشر عن أنيابها أمام بلجيكا بفوز ثمين (شاهد)

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وطن- نجح منتخب مصر الغائب عن مونديال كأس العالم 2022 قطر، بفوز معنوي ثمين أمام بلجيكا المشارك بالمونديال، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” استاد جابر الأحمد الدولي”.

أهداف مصر وبلجيكا

وافتتح المنتخب المصري (الفراعنة)، أولى أهداف المباراة عن طريق مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، بعد افتكاك الكرة من البلجيكي دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في الدقيقة ال33.

كما وأحرز محمود حسن “تريزيجيه” لاعب طرابزون سبور التركي، الهدف الثاني لصالح الفراعنة المصري، عند الدقيقة ال46 من مجريات الشوط الثاني من أحداث المباراة الودية.

بهدفي مصطفى محمد وتريزيجيه..

المنتخب المصري يفوز بهدفين مقابل هدف وحيد أمام منتخب بلجيكا في مباراة ودية شاهد أهداف المباراة#مصر_بلجيكا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Lm8f2zivJG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 18, 2022

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وقلص منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عند الدقيقة ال76 عن طريق اللاعب لويس أوبيندا.

وشهدت المباراة التفوق الواضح للمنتخب المصري أمام بلجيكا المصنف الثاني عالمياً، وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، طيلة مجريات دقائق المباراة.

بعد تمريرة سحرية من #محمد_صلاح.. تريزيجيه يسدد بيسراه ويسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري #مصر_بلجيكا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/TZ0OHbNBKd — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 18, 2022

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ووصل عدد تسديدات منتخب مصر أمام بلجيكا إلى 6 تسديدات باتجاه المرمى، بينما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 32%.

كما ووصل عدد تسديدات بلجيكا إلى 8 باتجاه شباك المرمى، فيما وصلت نسبة الاستحواذ إلى 68%.

أوبيندا يستغل تمريرة عرضية ويسجل الهدف الأول لمنتخب بلجيكا أمام المنتخب المصري#مصر_بلجيكا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/CylvLSdSMV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 18, 2022

تشكيلة منتخب مصر ضد بلجيكا

ولعب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المباراة الودية القوية أمام نظيره بلجيكا المشارك في نهائيات كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

شاهد مهارة مصطفى محمد في مراوغة دي بروين قبل أن يسجل الهدف #مصر_بلجيكا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/6RpARp9qMH — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 18, 2022

دفاع التشكيلة (الفراعنة): أكرم توفيق، أحمد حجازي، علي جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة.

مركز الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن ( تريزيجيه)، مصطفى محمد.

شاهد مهارة زيزو في المراوغة أمام منتخب بلجيكا#مصر_بلجيكا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/oTwOmi5LiA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 18, 2022

ويستعد منتخب مصر (الفراعنة)، الغائب عن مونديال كأس العالم 2022 قطر، بعد إقصائه في نهائيات التصفيات أمام أسود التيرانغا (السنغال)، أمام مالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في شهر مارس/ أذار المقبل.