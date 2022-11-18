الجمعة, نوفمبر 18, 2022
الرئيسيةرياضةمصر تُكشر عن أنيابها أمام بلجيكا بفوز ثمين (شاهد)
رياضة

مصر تُكشر عن أنيابها أمام بلجيكا بفوز ثمين (شاهد)

الفراعنة المصري يحقق الفوز المعنوي في المباراة الودية أمام بلجيكا قبيل افتتاح مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
أهداف مصر وبلجيكا في المباراة الودية watanserb.com
نتيجة مباراة مصر ضد بلجيكا اليوم
- Advertisement -

وطن- نجح منتخب مصر الغائب عن مونديال كأس العالم 2022 قطر، بفوز معنوي ثمين أمام بلجيكا المشارك بالمونديال، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” استاد جابر الأحمد الدولي”.

أهداف مصر وبلجيكا

وافتتح المنتخب المصري (الفراعنة)، أولى أهداف المباراة عن طريق مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، بعد افتكاك الكرة من البلجيكي دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في الدقيقة ال33.

كما وأحرز محمود حسن “تريزيجيه” لاعب طرابزون سبور التركي، الهدف الثاني لصالح الفراعنة المصري، عند الدقيقة ال46 من مجريات الشوط الثاني من أحداث المباراة الودية.

- Advertisement -

وقلص منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عند الدقيقة ال76 عن طريق اللاعب لويس أوبيندا.

وشهدت المباراة التفوق الواضح للمنتخب المصري أمام بلجيكا المصنف الثاني عالمياً، وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، طيلة مجريات دقائق المباراة.

- Advertisement -

ووصل عدد تسديدات منتخب مصر أمام بلجيكا إلى 6 تسديدات باتجاه المرمى، بينما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 32%.

كما ووصل عدد تسديدات بلجيكا إلى 8 باتجاه شباك المرمى، فيما وصلت نسبة الاستحواذ إلى 68%.

تشكيلة منتخب مصر ضد بلجيكا

ولعب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المباراة الودية القوية أمام نظيره بلجيكا المشارك في نهائيات كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة (الفراعنة): أكرم توفيق، أحمد حجازي، علي جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة.

مركز الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن ( تريزيجيه)، مصطفى محمد.

ويستعد منتخب مصر (الفراعنة)، الغائب عن مونديال كأس العالم 2022 قطر، بعد إقصائه في نهائيات التصفيات أمام أسود التيرانغا (السنغال)، أمام مالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في شهر مارس/ أذار المقبل.

المصدروطن + صفحة أبو ظبي الرياضية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعات والتوقيت

رياضة

مشاهدة مباراة مصر ضد بلجيكا اليوم مباشر يلا شوت

فيديو

صوت الأذان وسط تدريبات منتخب إنجلترا في قطر يذهل الإنجليز (شاهد)

رياضة

نيمار يُرشح 4 منتخبات للفوز ببطولة كأس العالم 2022

رياضة

هدف عالمي من توقيع المغربي حكيم زياش (شاهد)

رياضة

صفعة مُوجعة بحق منتخب السنغال في كأس العالم 2022

رياضة

وصفهُ بأجمل الأشياء.. مُشجع برازيلي يتأثر بصوت الأذان في قطر (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب مصر ضد بلجيكا في المباراة الودية

رياضة

بيليه من بينهم .. أصغر 5 لاعبين في تاريخ مونديال كأس العالم

رياضة

جرب حظك.. من هو منتخبك المُفضَّل؟ وأين سيصل حسب ميلادك بالمونديال؟!

رياضة

مانشستر يونايتد تفتح النار على رونالدو .. ماذا حصل؟!

رياضة

منتخب المغرب يختار بديل أمين حارث الغائب عن مونديال قطر 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو مؤثر لردة فعل أم شمبانزي لحظة إعادة مولودها إليها!

“قطر رفعتوا الراس”.. وسم يجتاح مواقع التواصل في البلاد العربية احتفالا بإنجزاتها

فنان عُماني يرسم صورة لـ السلطان قابوس بن سعيد “بذهب عيار 24(شاهد)

“هدايا غريبة” لـ تيفاني ترامب بعد زفافها من رجل أعمال لبناني يصغرها سنا!

جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعات والتوقيت

“وطن” تكشف أصحابها.. الشيف نُصرت ينشر فاتورة بقيمة 615 ألف درهم إماراتي!

إطلالة محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية تشعل السوشيال ميديا

فيديو صادم.. أم لبنانية تزف نجلها “المثلي” إلى عريسه.. ارتدى تاجا وطرحة!

تفاصيل صادمة ومروعة في قضية مقتل الشاب “جمال بن اسماعيل” تكشف لأول مرة

مفتي سلطنة عمان يعزي الشعب الفلسطيني بفاجعة مخيم جباليا بكلمات مؤثرة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC