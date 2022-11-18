الجمعة, نوفمبر 18, 2022
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“جثة تحطم صندوقا وتسقط”.. فيديو غريب ما قصته (شاهد)

مقطع من 8 ثوان أثار تفاعلا كبيرا

كتب خالد السعدي
سقوط جثة من تابوت watanserb.com
لحظة سقوط جثة من تابوت تحطم من الأسفل
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وطن – انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه غريب، يوثق لحظة سقوط جثة من تابوت.

مقطع الفيديو تبلغ مدته ثماني ثوان فقط، وأظهر “لحظة سقوط جثة من صندوق الذي تحطم من الأسفل، فيما سُمع صوت صراخ فور حدوث ذلك.

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أثار الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتبين أنه إعلان تجاري تصوره الفنانة الأمريكية ليل ماما (ناتيّا جيسيكا كيركلاند).

من هي ليل ماما؟

وليل ماما المولودة عام 1988 في هارلم بولاية نيويورك، مغنية هيب هوب ومغنية راب وكاتبة أغنيات ورائدة أعمال وممثلة وراقصة أمريكية من بروكلين، نيويورك.

عرفت أيضا كحكم في برنامج مواهب “ABDC” (أمريكاز بيست دانس كرو) طوال مواسمه السبع.

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تصدر ألبومها الأول Voice of the Young People ( VYP ) قائمة البيلبورد في 2007 – 2009.

كما شاركت في 2013 في فيلم تلفزيوني لقناة VH1 عن فرقة TLC بدور مغنية الراب الراحلة ” ليزا لوبيز “.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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