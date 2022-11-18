“جثة تحطم صندوقا وتسقط”.. فيديو غريب ما قصته (شاهد)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه غريب، يوثق لحظة سقوط جثة من تابوت.

مقطع الفيديو تبلغ مدته ثماني ثوان فقط، وأظهر “لحظة سقوط جثة من صندوق الذي تحطم من الأسفل، فيما سُمع صوت صراخ فور حدوث ذلك.

lil mama was rolling like that can of campbells soup on that one commercial pic.twitter.com/Wy9PEZRnnt — 𝐒𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐝 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 ❄️ (@dariusthecancer) November 15, 2022

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أثار الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتبين أنه إعلان تجاري تصوره الفنانة الأمريكية ليل ماما (ناتيّا جيسيكا كيركلاند).

من هي ليل ماما؟

وليل ماما المولودة عام 1988 في هارلم بولاية نيويورك، مغنية هيب هوب ومغنية راب وكاتبة أغنيات ورائدة أعمال وممثلة وراقصة أمريكية من بروكلين، نيويورك.

عرفت أيضا كحكم في برنامج مواهب “ABDC” (أمريكاز بيست دانس كرو) طوال مواسمه السبع.

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تصدر ألبومها الأول Voice of the Young People ( VYP ) قائمة البيلبورد في 2007 – 2009.

كما شاركت في 2013 في فيلم تلفزيوني لقناة VH1 عن فرقة TLC بدور مغنية الراب الراحلة ” ليزا لوبيز “.