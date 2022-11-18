الجمعة, نوفمبر 18, 2022
الرئيسيةالهدهدالبحرين تحاكم المعتقل عبدالهادي الخواجة بتهمة إهانة إسرائيل داخل السجن!
الهدهد

البحرين تحاكم المعتقل عبدالهادي الخواجة بتهمة إهانة إسرائيل داخل السجن!

المحكمة عقدت جلستها الأولى داخل معتقل "جو" قبل 3 أيام

كتب سالم حنفي
عبد الهادي الخواجة watanserb.com
الناشط الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة
- Advertisement -

وطن– في خطوة غير مسبوقة، بدأت السلطات البحرينية محاكمة الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة بتهمة إهانة إسرائيل، حيث عقدت المحكمة داخل سجن جو المركزي.

وقالت ابنته الناشطة مريم الخواجة في تدوينات عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إنّ والدها يواجه أربع قضايا جديدة، من بينها إهانة الكيان الصهيونيّ المحتل، ورفضه للتطبيع، والتحريض على تغيير النّظام من داخل السّجن.

- Advertisement -

وأضافت أنّه تم تأجيل جلسة محاكمته إلى تاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لحاجة والدها إلى توكيل رسمي، ولم يحضر إلى المحكمة، رغم إبلاغ عائلته بأنه يرغب بنفسه في حضور المحاكمة.

وأشارت إلى أنّ والدها قضى ما يقارب 12 عامًا في سجون البحرين، تعرّض فيها للتعذيب والمضايقة وسوء المعاملة، بسبب ممارسته حقّه في حريّة التعبير، ودفاعه عن حقوق الإنسان، ومحكوم عليه بالسّجن مدى الحياة.

- Advertisement -

إدارة معتقل “جو” تمنع “الخواجة” من تلقي الرعية الصحية

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له في أبريل الماضي، إنّ إدارة سجن “جوّ” البحريني منعت المعتقل “الخواجة” من تلقي الرعاية الصحية، بما في ذلك المواعيد الطبية الخاصة بمتابعة حالة عينه اليمنى، إذ من المحتمل أن يكون مصابًا بمرض “الجلوكوما” الذي يهدد بإصابته بالعمى، إضافة إلى حرمانه من العلاج الذي كان يتلقاه للتخلص من آثار التعذيب التي تعرض له داخل السجن.

ووفق ابنته “مريم”، واصلت السلطات البحرينية تطبيق إجراءات عقابية بحق المعتقل “الخواجة”، إذ أبلغ عائلته خلال آخر اتصال هاتفي في 30 مارس/ آذار المنصرم أنّه “لن يُسمح له بإجراء مكالمات بعد الآن”، وتعتقد ابنته أنّ والدها يخضع لتلك الإجراءات على خلفية إطلاقه لهتافات –في ساحة السجن- مناصرة للفلسطينيين ومنددة بالسياسات الإسرائيلية، في فبراير/ شباط الماضي.

فضيحة لملك البحرين وهذا ما حدث على طريق موكب بابا الفاتيكان

اعتقال عبد الهادي الخواجة

وكانت السلطات البحرينية اعتقلت “الخواجة” في 2011 بطريقة عنيفة تسببت له بكسور في الوجه وفقدان الوعي، وأخضعته لتعذيب جسدي داخل السجن تسبب له بمشاكل في العمود الفقري، وتدهور الرؤية في عينه اليمنى، وحكمت عليه في يونيو/ حزيران من ذات العام بالسجن المؤبد على خلفية نشاطه الحقوقي، ومشاركته في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

هل يتسبب عادل العسومي بأزمة دبلوماسية جديدة بين قطر والبحرين؟

الهدهد

استجابة لوصية السلطان.. طيران السلام العُماني ينسحب من معرض بحريني تطبيعي

تقارير

“MEE”: مونديال قطر فرصة اقتصادية ضائعة للبحرين .. وتوجيه بتخفيف حدّة التغطية!

الهدهد

فضيحة لملك البحرين وهذا ما حدث على طريق موكب بابا الفاتيكان

الهدهد

البحرين.. حمد بن عيسى يغط في نوم عميق خلال كلمة البابا فرانسيس(شاهد)

الهدهد

“المملكة الصغيرة” تثير غضب البحرينيين خلال زيارة البابا فرنسيس.. ما القصة؟

الهدهد

جزر الإمارات المحتلة حاضرة بالقمة العربية في الجزائر.. ما علاقة البحرين؟

الهدهد

البحرين.. سيدة مكلومة توجه رسالة شديدة اللهجة للملك بعد إعدام ابنها واعتقال الثاني (شاهد)

الهدهد

من تل أبيب.. وزير بحريني يتحدث بلسان السعودية وسؤال جعله يبتسم

الهدهد

شبيه ملك البحرين يتسبب في أزمة ويستنفر السلطات (شاهد)

الهدهد

ملك البحرين أهدى السلطان هيثم بندقية عليها صورته وسعرها يثير جدلا

الهدهد

سلطان عمان هيثم بن طارق يكسر البروتوكول ولقطة تلقى رواجا (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة منتخب قطر ضد الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022

كيم جونغ أون يشرف على إطلاق صواريخ عابرة للقارات برفقة ابنته لأول مرة!(شاهد)

خبر سار لكل الجماهير العربية بشأن بث مباريات كأس العالم 2022

حادث المهدية.. مأساة تهز السعودية (شاهد)

وسط أنباء عن توتر العلاقات.. “ابن سلمان” يلغي زيارته لليابان قبل ساعات من موعدها!

اليونان تعذب مهاجرين مغاربة وتُرسلهم عُراة إلى تركيا

طبيب عُماني يرصد حالات شذوذ وجنس فموي بين طلاب المدارس ويثير جدلاً واسعاً

سعود القحطاني سيتولى المهام القذرة وهذا من سيتولى قيادة الذباب الإلكتروني!

محمد السادس وعبدالمجيد تبون سيتواجدان معاً في قطر .. هل تتحقق المعجزة؟!

بي أن سبورت تزف بشرى لمتابعيها وتكشف عدد المباريات التي ستبثها بدون تشفير!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC