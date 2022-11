البحرين تحاكم المعتقل عبدالهادي الخواجة بتهمة إهانة إسرائيل داخل السجن!

- Advertisement -

وطن– في خطوة غير مسبوقة، بدأت السلطات البحرينية محاكمة الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة بتهمة إهانة إسرائيل، حيث عقدت المحكمة داخل سجن جو المركزي.

وقالت ابنته الناشطة مريم الخواجة في تدوينات عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إنّ والدها يواجه أربع قضايا جديدة، من بينها إهانة الكيان الصهيونيّ المحتل، ورفضه للتطبيع، والتحريض على تغيير النّظام من داخل السّجن.

As far as we know one of the cases include “inciting to change or overthrow the regime” and another is “insulting a foreign country” – namely Israel because of protests he held inside the prison. — Maryam Alkhawaja (@MARYAMALKHAWAJA) November 16, 2022

وأضافت أنّه تم تأجيل جلسة محاكمته إلى تاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لحاجة والدها إلى توكيل رسمي، ولم يحضر إلى المحكمة، رغم إبلاغ عائلته بأنه يرغب بنفسه في حضور المحاكمة.

Today’s hearing was postponed until the 28th of November because my father needs to do a power of attorney and they didn’t bring him to the court today despite him informing us that he wanted to attend#Bahrain #DKPol #FreeAlkhawaja — Maryam Alkhawaja (@MARYAMALKHAWAJA) November 16, 2022

وأشارت إلى أنّ والدها قضى ما يقارب 12 عامًا في سجون البحرين، تعرّض فيها للتعذيب والمضايقة وسوء المعاملة، بسبب ممارسته حقّه في حريّة التعبير، ودفاعه عن حقوق الإنسان، ومحكوم عليه بالسّجن مدى الحياة.

Update on my father's hearing today. You can also find this press release as well as the former press release on https://t.co/MwMkvCBWi6 #DKPol #Bahrain #FreeAlkhawaja pic.twitter.com/7GrjXhVSsL — Maryam Alkhawaja (@MARYAMALKHAWAJA) November 16, 2022

إدارة معتقل “جو” تمنع “الخواجة” من تلقي الرعية الصحية

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له في أبريل الماضي، إنّ إدارة سجن “جوّ” البحريني منعت المعتقل “الخواجة” من تلقي الرعاية الصحية، بما في ذلك المواعيد الطبية الخاصة بمتابعة حالة عينه اليمنى، إذ من المحتمل أن يكون مصابًا بمرض “الجلوكوما” الذي يهدد بإصابته بالعمى، إضافة إلى حرمانه من العلاج الذي كان يتلقاه للتخلص من آثار التعذيب التي تعرض له داخل السجن.

ووفق ابنته “مريم”، واصلت السلطات البحرينية تطبيق إجراءات عقابية بحق المعتقل “الخواجة”، إذ أبلغ عائلته خلال آخر اتصال هاتفي في 30 مارس/ آذار المنصرم أنّه “لن يُسمح له بإجراء مكالمات بعد الآن”، وتعتقد ابنته أنّ والدها يخضع لتلك الإجراءات على خلفية إطلاقه لهتافات –في ساحة السجن- مناصرة للفلسطينيين ومنددة بالسياسات الإسرائيلية، في فبراير/ شباط الماضي.

اعتقال عبد الهادي الخواجة

وكانت السلطات البحرينية اعتقلت “الخواجة” في 2011 بطريقة عنيفة تسببت له بكسور في الوجه وفقدان الوعي، وأخضعته لتعذيب جسدي داخل السجن تسبب له بمشاكل في العمود الفقري، وتدهور الرؤية في عينه اليمنى، وحكمت عليه في يونيو/ حزيران من ذات العام بالسجن المؤبد على خلفية نشاطه الحقوقي، ومشاركته في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد.