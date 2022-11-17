وزير خارجية اليونان يرفض النزول من الطائرة ويعاود أدراجه وحكومة “الدبيبة” تتوعده!

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وطن- في خطوةٍ أثارت استياء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس النزولَ من الطائرة بعد وصوله لمطار طرابلس بناءً على طلبه، ليعودَ أدراجه دون توضيح.

وأصدرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية بياناً، استنكرت فيه ما حدث، موضحةً ما جرى بالضبط، ومتوعّدة اليونان بإجراءات دبلوماسية تحفّظ السيادة الليبية.

الخارجية الليبية توضّح ما حدث

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها”.

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وأضاف البيان، أنه “بناء على طلب منهم منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس اليوم صباح الخميس الموافق 17/11/2022 وكانت معالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية”.

وتابع البيان: “إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته وعاد من حيث أتى دون أي ايضاحات”.

الخارجية الليبية تتوعد باتخاذ إجراءات دبلوماسية

وأكدت الوزارة على أنه، “وفي هذا الشأن فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تستهجن هذا التصرف وسوف تتخذ الاجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها”.



ديندياس وصف حكومة “الدبيبة” بالمنتهية الولاية

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جدير بالذكر، أن وزير الخارجية اليوناني أعلن أمس الأربعاء، أنه سيتوجه اليوم إلى مدينة بنغازي، للقاء المستشار “عقيلة صالح” رئيس مجلس النواب الليبي.

وفي مؤتمر صحفي له أمسِ الأربعاء، قال “نيكوس ديندياس”، إنّه ليس من السهل التوصّل إلى حل لقضية تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، إذا لم تكن هناك جهود لتحسين الوضع في ليبيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي له برفقة وزير الخارجية الإيطالي في روما، أنّه يتعين على أوروبا أنْ تدفع بقوة من أجل حل، وأنّ تعاون بلاده مع إيطاليا في هذه القضية وثيقٌ للغاية.

كما وصف مذكّرةَ التفاهم المبرَمة بين “الحكومة منتهية الولاية” في ليبيا وأنقرة حول تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج النفط والغاز، بأنها “عمل يزعزع الاستقرار”.