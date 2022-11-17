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إعلامي ألماني يثير جدل العُمانيين عن قِدم ملعب بوشر.. ماذا قال وكيف قوبلت تصريحاته؟

فوز باهت للمنتخب الألماني على نظيره العماني

كتب سالم حنفي
إعلامي ألماني watanserb.com
إعلامي ألماني
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وطن- أثارت تصريحات إعلامي رياضي ألماني تفاعلا واسعا بين العمانيين بسبب حديثه عم مجمع بوشر الذي استضاف المباراة الودية بين المنتخبين العماني والألماني مساء، الأربعاء، قبيل انطلاق بطولة كأس العالم في قطر.

وقبيل بدء المباراة، نقلت إذاعة “الشبيبة أف أم” تصريحا عن أحد الإعلاميين الرياضيين الألمان المرافقين لمنتخب بلادهم قال فيه إن “الملعب جميل جدا ويذكرني بالملاعب القديمة في ألمانيا قبل 25 سنة”.

حيرة المتابعين من التصريحات

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التصريح أثار حيرة العديد من المتابعين، الذين تساءلوا إن كان يقصد بتصريحاته هذه المدح أم الذم، في حين أقر العديد منهم بالحالة المتردية للبنية التحتية الرياضية في السلطنة.

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وفي هذا السياق، تساءل أحدهم قائلا: “ألحين يمدح ولا كيف؟”.

وقال آخر:” هذا الي يخليك محتار ما تعرف هو يذم ولا يمدح”.

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وعبر آخر عن حيرته من التصريحات قائل:” هيش هيششش تلخبطن مشاعري مدري افرح والا احزن”.

آخرون اعترفوا بتردي البنية التحتية للملاعب

في حين أكد آخرون على ضرورة الاعتراف بتردي حالة الملاعب في السلطنة، مشيرين إلى أن مجمع بوشر الذي استضاف المباراة بين المنتخبين العماني والألماني هو أفضل الملاعب الموجودة في السلطنة.

وفي هذا السياق، قال أحد المتابعين: ” لا تخبرونه انه احسن ملعب عندنا”.

وقال آخر:” هذا يقصد أنه نحافظ على التراث معنا”.

وقال أحدهم:” الملعب عمره أكثر 35 سنه الافتتاح الرسمي كان 19 أكتوبر 1985 من حقة يقوم كذا ألماني”.

فوز باهت لمنتخب ألمانيا على سلطنة عمان

وكان منتخب ألمانيا قد حقق فوزا باهتا 1 – صفر على مضيفه منتخب سلطنة عمان يوم الأربعاء في مباراة ودية جرت بينهما.

وجاءت هذه المواجهة الودية في إطار استعدادات منتخب ألمانيا لخوض غمار نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في قطر يوم الأحد القادم، في حين يستعد منتخب عمان لبطولة كأس الخليج في مدينة البصرة العراقية.

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المباراة الودية الوحيدة لمنتخب ألمانيا

وتعد هذه هي المباراة الودية الوحيدة التي خاضها منتخب ألمانيا، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم، الذي توج به منتخب الماكينات أعوام 1954 و1974 و1990 و2014.

يذكر أن منتخب ألمانيا يلعب في المجموعة الخامسة بكأس العالم، التي تضم منتخبات اليابان وكوستاريكا وإسبانيا، حيث يستهل لقاءاته في المونديال بمواجهة نظيره الياباني، يوم الأربعاء القادم.

المصدرانستجرام، إذاعة الشبيبة أف أم، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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