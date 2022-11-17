الخميس, نوفمبر 17, 2022
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إطلالة لافتة للملكة رانيا بقميص النشامى وابتسامة عريضة للملك (شاهد)

تابعت العائلة المالكة مباراة الأردن وإسبانيا

كتب وطن
مباراة الأردن مع المنتخب الإسباني watanserb.com
الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا
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وطن – تابعت العائلة المالكة الأردنية، على رأسها الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، مباراة الأردن مع المنتخب الإسباني عبر التلفاز.

ونشرت الملكة رانيا عبر حالتها في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام“، صورة خلال متابعة مباراة النشامى ضد المنتخب الإسباني عبر القناة الرياضية من المنزل اليوم، الخميس.

وأظهرت الصورة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبد الله، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، والأمير هاشم بن عبدالله، يرتدون قميص المنتخب الأردني لكرة القدم.

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ولاقت صور العائلة الهاشمية بزي المنتخب الأردني، تفاعلا كبيرا بين الأردنيين على مواقع التواصل.

وأثنى النشطاء على حرص القيادة الأردنية مشاركة الشعب، روح التشجيع الجماعي للمنتخب الوطني.

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وظهر الملك عبدالله وبقية أفراد الأسرة يبتسمون، في الصورة الجماعية التي التقطها الأمير هاشم.

وخاض منتخب الأردن مساء اليوم، مباراة ودية مع منتخب اسبانيا على ستاد عمان الدولي، قبل سفر المنتخب الضيف إلى قطر للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم التي تنطلق الأحد المقبل.

وأفضت المباراة إلى فوز معنوي للمنتخب الإسباني على منتخب الأردن بنتيجة 3/1.

وعلق مدير المنتخب الإسباني “لويس إنريكي” عن مباراته في الأردن: “بالنسبة لنا كان من دواعي سروري أن أتي إلى هنا إلى عمّان وأشعر بلطف الناس”.

وأضاف: “لقد رأينا الاحترام الكببر الذي يحظى به المنتخب الاسباني وكرة القدم الإسبانية”.

ويعد المنتخب الإسباني ثاني منتخب يواجهه المنتخب الوطني الأردني.

وسبق لإسبانيا الحصول على بطولة كأس العالم، بعد مواجهة الأوروجواي في مباراة ملحق كأس العالم 2014.

وكشف اتحاد الكرة الأردني على موقعه الرسمي، أن المنتخب الوطني الأردني سبق وأن واجه المنتخبات الأوروبية في 33 مباراة، حيث سجل نتيجة الفوز في 11 مباراة، فيما تلقى الخسارة في 13 مناسبة، وانتهاء 9 مباريات بنتيجة التعادل.

وكانت القناة الرياضية الأردنية ومن خلال صفحتها الموثقة على فيسبوك ذكرت أن “المنتخب الوطني الأردني يخوض مباراة تاريخية أمام نظيره الاسباني”.

وبدأت المباراة بين الفريقين بضغط من المنتخب الإسباني، وصوب سارابيا كرة قوية في الدقيقة 8، لكن الحارس الأردني تصدى لها بدون مشاكل.

وسجل أهداف إسبانيا، أنسو فاتي في الدقيقة 13، وجافي في الدقيقة 56، ونيكو ويليامز في الدقيقة 84، بينما سجل للأردن أحمد سمير في الدقيقة (90+1).

وتنطلق فاعليات أكبر بطولة كروية في العالم (كأس العالم 2022) في قطر يوم، الأحد 20 نوفمبر الجاري.

وبعد انتهاء المباراة الودية لمنتخب إسبانيا ضد الأردن، تستعد بعثة “اللاروخا” للطيران إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لكأس العالم وستبقى فى جامعة قطر الواقعة شمال المدينة.

المصدرالقناة الرياضية الأردنية + تويتر
وطن
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