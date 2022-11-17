أجهزة سرية غريبة مثبتة فوق طائرة محمد بن سلمان تثير جدلا (شاهد)

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وطن – أثارت الجولة الآسيوية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، بداية من مشاركته في قمة مجموعة العشرين في بالي الإندونيسية، ثم إلى سيوول الكورية الجنوبية، الكثير من الجدل في لقطات رصدها النشطاء عبر مواقع التواصل.

محمد بن سلمان في بالي الإندونيسية

ورصد ناشطون تغيرات حديثة قد طرأت على الطائرة التي كان يستقلها ولي العهد السعودي في زيارته الآسيوية.

فكتب أحد النشطاء: “ظهور ملفت لطائرة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قبل مغادرته إندونيسيا بعد ان تم تحديثها مؤخراً.”

#تمرة💢|| ظهور ملفت لطائرة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان🇸🇦قبل مغادرته إندونيسيا🇮🇩بعد ان تم تحديثها مؤخراً -📌: يظهر هوائي SATCOM مثبت في أعلى الطائرة

-💡:زودت بتجهيزات حساسة ومتطورة و أجهزة إتصال خاصة لا تتوفر معلومات عنها pic.twitter.com/I6NX26qGBT — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) November 16, 2022

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وتابع مشيرا لهذه التغيرات:”يظهر هوائي SATCOM مثبت في أعلى الطائرة.. زودت بتجهيزات حساسة ومتطورة وأجهزة اتصال خاصة لا تتوفر معلومات عنها”.

فيما علق آخرون على التشديدات الأمنية التي وثقتها كاميرات وسائل الإعلام الدولية، للوفد المرافق لولي العهد السعودي في العاصمة الكورية.

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حيث انتشرت صورا تظهر أعدادا كبيرة من القوات الأمنية، فائقة التسلح، كانت ترافق الوفد الذي كان يتبع تحركات بن سلمان ما بين بالي وسيوول.

وتعليقا على هذا التحشيد الأمني من أجل حماية مرافقي الحاكم الفعلي للمملكة، يقول أحد النشطاء عبر تويتر: “الفزع الأمني لمحمد بن سلمان مثير للدهشة.. الرجل يخشى الاغتيال داخل المملكة وخارجها وأكثر من ذلك يخشى مواجهة الاحتجاجات على جرائمه أينما ذهب.”

الفزع الأمني لمحمد بن سلمان مثير للدهشة.. الرجل يخشى الاغتيال داخل المملكة وخارجها وأكثر من ذلك يخشى مواجهة الاحتجاجات على جرائمه أينما ذهب. https://t.co/IsiQgZg3DW — عبدالحكيم بن عبدالعزيز الدخيّل AbdulhakimAldukheil (@Abdulhakim_01) November 17, 2022

ولي العهد السعودي في كوريا الجنوبية

وتفاعل ناشطون أيضا مع صورة لـ رسالة وجهها محمد بن سلمان لرئيس كوريا الجنوبية، “يون سوك يول“.

حيث نشرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” صورة الرسالة التي حملت توقيع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان”.

وجاء في الرسالة: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بفخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا خلال زيارتنا، والتي تؤكد حرصنا على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين.”

وتابعت الرسالة: “ونأمل أن تسهم هذه الزيارة في خدمة تطلعاتنا ورؤانا المستقبلية لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين.”

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن “العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا تشهد تطوراً إيجابياً متسارعاً، وذلك مواكبةً للتنسيق السياسي والاقتصادي المستمر بين قيادتي البلدين الصديقين تُجاه مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن اتصافها بالثبات والاستقرار والنمو الجيد المستمر”.

وأكدت “أطلقت المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا (الرؤية السعودية الكورية 2030)، في شهر أكتوبر عام 2017 حيث شكلت لجنة مشتركة من ممثلي الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة من البلدين، لمراجعة التقدم في هذه الشراكة، واعتماد مشروعات الرؤية وخططها التنفيذية، وتذليل الصعوبات في تنفيذها، وبذلك تعتبر جمهورية كوريا واحدة من ثمان دول تتعاون مع المملكة لتحقيق رؤية 2030”.

ويتوجه محمد بن سلمان مساء الخميس، في مواصلة لجولته الآسيوية، إلى بانكوك، عاصمة تايلاند، في زيارات يهدف ورائها الحاكم السعودي لتوسيع المجالات الاستثمارية للمملكة الخليجية.