منتخب المغرب يختار بديل أمين حارث الغائب عن مونديال قطر 2022

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وطن- أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأربعاء، عن بديل أمين حارث لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الغائب عن نسخة مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة.

ووقع الاختيار من قبل الاتحاد المغربي على أنس زروري 22 عاماً. لاعب وسط بيرنلي الإنجليزي، في تشكيلة منتخب المغرب (أسود الأطلس)، كبديل عن المصاب أمين حارث.

بديل أمن حارث في مونديال قطر 2022

وجاء في بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم، الذي نشره عبر موقعه الرسمي، ” وجه المدرب وليد الركراكي، المدير الفني الوطني، الدعوة إلى أنس زروري، المحترف في صفوف فريق بيرنلي الإنجليزي، من أجل الانضمام إلى منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022″.

السيد وليد الركراكي يوجه الدعوة لانس زروري للمشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 🇶🇦 🚨 We are pleased to announce that Anass Zaroury will be joining our National Team#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/hF0RLEmER3 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 16, 2022

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كما وأضاف البيان، ” انضمام أنس زروري سيعوض غياب اللاعب أمين حارث، الذي أصيب خلال المشاركة مع فريقه أولمبيك مارسيليا أمام موناكو في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز”.

استدعاء أنس زروري إلى منتخب المغرب

وأردف الاتحاد المغربي، ” دعوة زروري جاءت بعد تأهله بشكل رسمي، الأربعاء، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل تمثيل المنتخب المغربي”.

من هو أنس زروي ؟!

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اللاعب زروري، هو لاعب مغربي الأصل ويحمل الجنسية البلجيكية، كما ويبلغ من العمر 22 عاماً، مثل منتخب بلجيكيا للفئات العمرية، قبل أن يقرر ارتداء قميص أسود الأطلس المغربي.

وسيكون المغربي زروري على هامش مباراة منتخب المغرب الودية. أمام جورجيا، الخميس، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 قطر على ملعب (الشارقة) بدولة الإمارات.

المنتخب الوطني يواصل استعداداته لنهائيات كأس العالم قطر 2022 🇶🇦 Work continues for our Atlas Lions 🦁#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/kdT3IvWazn — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 16, 2022

ويتواجد منتخب المغرب ضمن المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة وصيف النسخة الماضية كرواتيا وكندا وبلجيكا.