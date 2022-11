منتخب المغرب يختار بديل أمين حارث الغائب عن مونديال قطر 2022

- Advertisement -

وطن- أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأربعاء، عن بديل أمين حارث لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الغائب عن نسخة مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة.

ووقع الاختيار من قبل الاتحاد المغربي على أنس زروري 22 عاماً. لاعب وسط بيرنلي الإنجليزي، في تشكيلة منتخب المغرب (أسود الأطلس)، كبديل عن المصاب أمين حارث.

وجاء في بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم، الذي نشره عبر موقعه الرسمي، ” وجه المدرب وليد الركراكي، المدير الفني الوطني، الدعوة إلى أنس زروري، المحترف في صفوف فريق بيرنلي الإنجليزي، من أجل الانضمام إلى منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022″.

السيد وليد الركراكي يوجه الدعوة لانس زروري للمشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 🇶🇦

🚨 We are pleased to announce that Anass Zaroury will be joining our National Team#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/hF0RLEmER3

