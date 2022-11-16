الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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رياضة

منتخب المغرب يختار بديل أمين حارث الغائب عن مونديال قطر 2022

الركراكي يستدعي أنس زروري إلى صفوف منتخب المغرب كبديل عن المصاب أمين حارث

كتب فارس أبو شيحة
أنس زروري بديل أمين حارث في تشكيلة منتخب المغرب watanserb.com
تشكيلة منتخب المغرب في مونديال قطر 2022
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وطن- أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأربعاء، عن بديل أمين حارث لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الغائب عن نسخة مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة.

ووقع الاختيار من قبل الاتحاد المغربي على أنس زروري 22 عاماً. لاعب وسط بيرنلي الإنجليزي، في تشكيلة منتخب المغرب (أسود الأطلس)، كبديل عن المصاب أمين حارث.

بديل أمن حارث في مونديال قطر 2022

وجاء في بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم، الذي نشره عبر موقعه الرسمي، ” وجه المدرب وليد الركراكي، المدير الفني الوطني، الدعوة إلى أنس زروري، المحترف في صفوف فريق بيرنلي الإنجليزي، من أجل الانضمام إلى منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022″.

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كما وأضاف البيان، ” انضمام أنس زروري سيعوض غياب اللاعب أمين حارث، الذي أصيب خلال المشاركة مع فريقه أولمبيك مارسيليا أمام موناكو في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز”.

استدعاء أنس زروري إلى منتخب المغرب

وأردف الاتحاد المغربي، ” دعوة زروري جاءت بعد تأهله بشكل رسمي، الأربعاء، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل تمثيل المنتخب المغربي”.

من هو أنس زروي ؟!

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اللاعب زروري، هو لاعب مغربي الأصل ويحمل الجنسية البلجيكية، كما ويبلغ من العمر 22 عاماً، مثل منتخب بلجيكيا للفئات العمرية، قبل أن يقرر ارتداء قميص أسود الأطلس المغربي.

وسيكون المغربي زروري على هامش مباراة منتخب المغرب الودية. أمام جورجيا، الخميس، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 قطر على ملعب (الشارقة) بدولة الإمارات.

ويتواجد منتخب المغرب ضمن المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة وصيف النسخة الماضية كرواتيا وكندا وبلجيكا.

المصدروطن + الاتحاد المغربي لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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