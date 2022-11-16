الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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ملك بلجيكا يشارك في إعلان مثير لدعم منتخب بلاده في مونديال قطر(شاهد)

المنتخب البلجيكي سيلعب ضمن لمجموعة السادسة

كتب سالم حنفي
ملك بلجيكا watanserb.com
ملك بلجيكا لويس فيليب
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وطن– نشر الحساب الرسمي لمنتخب بلجيكا الملقب بالشياطين الحمر، أعلانا مذهلا يظهر مشاركة الملك لويس فيليب شخصيا فيه لدعم منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

وظهر في الإعلان لحظة قدوم مدرب المنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيز للقاء الملك، ليتفاجأ باهتمام الملك “فيليب” بالرياضة واحتفاظه بالعديد من الصور الخاصة بالمنتخب وقميصه.

كما أظهر الإعلان لحظة كشف “مارتينيز” خطة في إحدى الأجندات وضعها الملك لإدارة مباريات المنتخب.

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وتفاجأ “مارتينيز” بدخول الملك عليه مقدما اعتذاره، ليرد عليه الملك إنه ” وقت الشياطين”.

كما أظهر الإعلان مشاركة الملك “فيليب” في تدريبات المنتخب وإشرافه شخصيا عليها.

الملك لويس فيليب يحرص على مؤازرة منتخب بلاده

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وكان لويس فيليب ملك بلجيكا، قد حرص على مؤازرة المنتخب البلجيكي وحضور آخر مران للمنتخب قبل التوجه إلى الكويت استعدادا لمواجهة منتخب مصر الوطني وديا يوم الجمعة المقبل، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وكم ملك بلجيكا بتحفيز اللاعبين في المران الأخير قبل السفر إلى الكويت، وحرص على التقاط صورة جماعية مع المنتخب قبل التوجه إلى الكويت استعدادا لخوض منافسات مونديال قطر.

وكان النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، انضم لمعسكر المنتخب البلجيكي أمس، استعدادا للتوجه إلى الكويت من أجل مواجهة منتخب مصر الوطني وديا قبل خوض منافسات كأس العالم 2022.

 

كما انضم روميلو لوكاكو مهاجم إنترميلان الإيطالي إلى القائمة النهائية لمنتخب بلجيكا، رغم معاناته من إصابة في الفخذ اليسرى، تسببت في تراجع مشاركاته مع ناديه هذا الموسم، حيث ظهر في 5 مباريات فقط.

المنتخب البلجيكي سيلعب ضمن المجموعة السادسة

ويخوض منتخب بلجيكا نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ضمن المجموعة السادسة التي تضم بجانبه كندا والمغرب وكرواتيا، وسيبدأ مشواره في البطولة أمام نظيره الكندي يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب أحمد بن علي، ثم يلعب مع نظيره المغربي يوم 27 من الشهر نفسه على ملعب الثمامة، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء كرواتيا في الأول من ديسمبر المقبل بملعب أحمد بن علي.

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المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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