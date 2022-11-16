الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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الهدهد

“سفر البنات للدراسة بالخارج”.. عثمان الخميس يثير جدلا كبيرا بتصريح لافت (شاهد)

نشطاء هاجموا الخميس على تصريحه

كتب خالد السعدي
عثمان الخميس watanserb.com
الشيخ الداعية عثمان الخميس
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وطن– شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل الكبير على موقع تويتر بعد تداول مقطع للداعية الشهير عثمان الخميس، يتحدث فيه سفر البنات للدراسة بالخارج بدون محرم.

في الفيديو، يقول الخميس إنه لا يؤيد أبدا سفر البنات للدراسة بالخارج دون محرم.

ودعا إلى أن سفر الفتاة للدراسة يجب أن يرافقها والدها أو أخوها أو زوجها أو عمها.

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أثار هذا المقطع المتداول، حالة كبيرة من التفاعل بين المغردين على موقع تويتر.

فقال “النايف”: “اللي اخته او زوجته او بنته تسافر من غير محرم يرد على الدكتور بسرعة”.

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وكتب البدري: “أى شخص عنده غيره أو خوف على أهلبيته لا يؤيد يا عم الشيخ عثمان الخميس”.

وكتبت دعاء: “هدانا الله واياك شيخنا الكريم ولكن لا تقول لا اؤيد ذلك قل ان ذلك لا يجوز الا في حالة محرم لان قولك لا اؤيد هذا كان لم يورد قي ذلك شرع وليس في ذلك الامر اجتهاد لان فيه نص حديث واضح وصريح لا تسافر المراءة الا بزي محرم”.

وتفاعل ناشط: “هو المشكلة ليست في اجابته هو السؤال نفسه ،،، المشكلة انه قلة العلم والثقافة في سنة ٢٠٢٢ لسه في انسان عايش بنصف مخ مو عارف انه ياخذ قرار بحياته وحياة اهله ويتصل علي “شيخ” قلي شو اعمل… والله اعتقدت الموضوع اندفن بس لا مازال”.

وتفاعل آخر: “كان يقول شخينا الفاضل لا يجوز … الا تغير الوضع واصبح لا أؤيد”.

وغرد “سلمان”: “اللي عنده غيره على محارمه مستحيل يؤيد”.

وقال ناشط: “حقيقة الأمر أن أسلوب الشيخ عثمان الخميس في الرد على هذا التساؤل أتى متوازنا بين مراعاة ما عمت به البلوى من ناحية والخشية أن تثير ردوده الجدل من ناحية أخرى، فالموقف الشرعي من الدراسة في بلاد الكفار أنها محرمة من حيث الأصل على الجميع رجالا ونساء مع وجود الجامعات في بلاد المسلمين”.

فتوى جروبات الواتساب

وعثمان الخميس له الكثير من الفتاوى والتصريحات التي أثارت جدلا كبيرا، ففي وقت سابق أثيرت حالة من الجدل بعد فتوى الخميس بعدم جواز إنشاء مجموعات واتساب مختلطة.

الخميس ظهر في فيديو يبدو أنه مصور بأحد المجالس، وهو يستعرض سؤالا موجها إليه مفاده “ما هو حكم غروبات (مجموعات) واتساب مختلطة للدراسة في الجامعة؟”.

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الداعية الشهير أجاب قائلا: “لا يجوز المشاركة في غروبات مختلطة فيها نساء ورجال وشبان وشابات للدراسة في الجامعة، لا يجوز أبدا”.

وأضاف أنه يمكن للمدرّس أو المدرّسة وضع الطلبة في مجموعة لتسجيل الحضور مثلا، أو تحديد دروس معينة.

وتابع: “إذا كان الأمر بخلاف ذلك ” مثل غروب سوالف (أحاديث) فلا يجوز، لأن الشيطان موجود”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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