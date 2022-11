خبر حزين لمحبي ساديو ماني قبل انطلاق كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- قال الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الثلاثاء، بأن ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني، سيغيب عن أولى مواجهات السنغال في دور مجموعات مونديال كأس العالم 2022.

وأكد عبد الله صو، عضو مجلس إدارة الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بأن أسد التيرانغا ساديو ماني سيغيب عن أولى مباريات منتخب بلاده أمام هولندا في منافسات كأس العالم 2022 قطر، بسبب الإصابة في ساقه.

وكان النجم السنغالي ماني قد تواجد في قائمة منتخب السنغال (أسود التيرانغا)، المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، على الرغم من إصابته الأخيرة مع نادي بايرن ميونخ في الدوري الألماني الممتاز.

وأردف عضو الاتحاد صو، ” سيتعين على منتخب السنغال التأقلم بدون أفضل لاعب في التشكيلة مع بداية بطولة كأس العالم 2022 وعدم التذمر كثيراً”.

كما وأضاف، ” علينا الاعتماد في أولى المباريات بدون ساديو ماني، وكذلك الفوز بدون ساديو. لأننا نمتلك 25 لاعباً باستثناء اللاعب، لم يكن أحد يريد ذلك ولكن هذا ما حدث لنا”.

فيما لم يكشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن عدد المباريات التي سيغيب عنها ساديو ماني في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وتتواجد السنغال في المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة هولندا والإكوادور وقطر المستضيف لهذا الحدث الكروي.

كما وسيخوض أسد التيرانغا أولى مواجهاته في منافسات كأس العالم 2022 القوية. أمام هولندا، الإثنين، في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ملعب (استاد الثمامة).

👌🏾 D’après vous c’est qu’el joueur qui prend la photo? Tag en commentaire le joueur qui d’après vous prend la photo. 🇸🇳

👌🏾 Which player do you think taking the picture? Tag in the comment the player that you think is taking the picture. 🇸🇳#football #senegal #worldcup pic.twitter.com/EvAALEttGk

— Football Senegal (@FootballSenegal) November 15, 2022