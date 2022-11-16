الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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رياضة

خبر حزين لمحبي ساديو ماني قبل انطلاق كأس العالم 2022

السنغالي "ساديو ماني" سيغيب عن أولى مواجهات بلاده في منافسات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
غياب ساديو ماني عن أولى مباريات كأس العالم 2022 watanserb.com
غياب ساديو ماني
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وطن- قال الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الثلاثاء، بأن ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني، سيغيب عن أولى مواجهات السنغال في دور مجموعات مونديال كأس العالم 2022.

وأكد عبد الله صو، عضو مجلس إدارة الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بأن أسد التيرانغا ساديو ماني سيغيب عن أولى مباريات منتخب بلاده أمام هولندا في منافسات كأس العالم 2022 قطر، بسبب الإصابة في ساقه.

غياب ساديو ماني عن أولى مباريات كأس العالم 2022

وكان النجم السنغالي ماني قد تواجد في قائمة منتخب السنغال (أسود التيرانغا)، المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، على الرغم من إصابته الأخيرة مع نادي بايرن ميونخ في الدوري الألماني الممتاز.

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وأردف عضو الاتحاد صو، ” سيتعين على منتخب السنغال التأقلم بدون أفضل لاعب في التشكيلة مع بداية بطولة كأس العالم 2022 وعدم التذمر كثيراً”.

كما وأضاف، ” علينا الاعتماد في أولى المباريات بدون ساديو ماني، وكذلك الفوز بدون ساديو. لأننا نمتلك 25 لاعباً باستثناء اللاعب، لم يكن أحد يريد ذلك ولكن هذا ما حدث لنا”.

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فيما لم يكشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن عدد المباريات التي سيغيب عنها ساديو ماني في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

مجموعة منتخب السنغال في كأس العالم 2022

وتتواجد السنغال في المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة هولندا والإكوادور وقطر المستضيف لهذا الحدث الكروي.

كما وسيخوض أسد التيرانغا أولى مواجهاته في منافسات كأس العالم 2022 القوية. أمام هولندا، الإثنين، في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ملعب (استاد الثمامة).

كما وسيلتقي منتخب السنغال أمام صاحب الأرض قطر في الجولة الثانية، بينما ستختتم المواجهات لهذا الدور أمام الإكوادور في ال29 من هذا الشهر.

يذكر بأن السنغالي ساديو ماني أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2022، قد أصيب خلال مشاركته مع فريق بايرن ميونخ. أمام فيردر بريمن في منافسات الدوري الألماني الممتاز.

المصدروطن + الاتحاد السنغالي لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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