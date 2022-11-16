الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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الهدهد

استهداف ناقلة نفط بطائرات مسيرة قبالة سلطنة عمان

الناقلة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي

كتب سالم حنفي
استهداف ناقلة نفط watanserb.com
استهداف ناقلة نفط قبالة سلطنة عمان
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وطن– قال مسؤول لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي تعرضت للقصف بطائرة مسيرة تحمل قنابل قبالة سواحل عمان وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وقال المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن لديه إذن لمناقشة الهجوم علنا، إن الهجوم وقع مساء الثلاثاء قبالة سواحل عمان.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية في المنطقة تراقب الشحن، لوكالة أسوشييتد برس: “نحن على علم بوقوع حادثة ويتم التحقيق فيها في هذا الوقت”.

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وحدد المسؤول السفينة التي تعرضت للهجوم وهي ناقلة النفط التي ترفع علم ليبيريا باسيفيك زركون.

, يتم تشغيل هذه الناقلة من قبل شركة Eastern Pacific Shipping ومقرها سنغافورة ، وهي شركة مملوكة للملياردير الإسرائيلي Idan Ofer.

وبينما لم يعلن أحد مسؤوليته على الفور عن الهجوم ، سقطت الشكوك على الفور على إيران.

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وانخرطت طهران وإسرائيل في حرب ظل استمرت سنوات في الشرق الأوسط الأوسع ، حيث استهدفت بعض هجمات الطائرات بدون طيار السفن المرتبطة بإسرائيل التي تنتقل في جميع أنحاء المنطقة.

مسؤول إسرائيل يزعم أن لاستهداف جاء لتعطيل مونديال قطر

من جانبه، زعم مسؤول أمني إسرائيلي كبير في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلة النفط.

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وزعم المسؤول الأمني الإسرائيلي إلى أن هذا الاستهداف جاء كمحاولة لتعطيل مونديال قطر !

ومن المقرر أن ينطلق مونديال قطر2022 يوم 20 من الشهر الجاري، في وقت أعلنت في الدوحة استكمال كل التجهيزات لانطلاق مونديال سيشهد به التاريخ.

المصدرتويتر ، أسوشيتد برس ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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