استهداف ناقلة نفط بطائرات مسيرة قبالة سلطنة عمان

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وطن– قال مسؤول لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي تعرضت للقصف بطائرة مسيرة تحمل قنابل قبالة سواحل عمان وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وقال المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن لديه إذن لمناقشة الهجوم علنا، إن الهجوم وقع مساء الثلاثاء قبالة سواحل عمان.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية في المنطقة تراقب الشحن، لوكالة أسوشييتد برس: “نحن على علم بوقوع حادثة ويتم التحقيق فيها في هذا الوقت”.

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وحدد المسؤول السفينة التي تعرضت للهجوم وهي ناقلة النفط التي ترفع علم ليبيريا باسيفيك زركون.

, يتم تشغيل هذه الناقلة من قبل شركة Eastern Pacific Shipping ومقرها سنغافورة ، وهي شركة مملوكة للملياردير الإسرائيلي Idan Ofer.

وبينما لم يعلن أحد مسؤوليته على الفور عن الهجوم ، سقطت الشكوك على الفور على إيران.

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وانخرطت طهران وإسرائيل في حرب ظل استمرت سنوات في الشرق الأوسط الأوسع ، حيث استهدفت بعض هجمات الطائرات بدون طيار السفن المرتبطة بإسرائيل التي تنتقل في جميع أنحاء المنطقة.

مسؤول إسرائيل يزعم أن لاستهداف جاء لتعطيل مونديال قطر

من جانبه، زعم مسؤول أمني إسرائيلي كبير في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلة النفط.

وزعم المسؤول الأمني الإسرائيلي إلى أن هذا الاستهداف جاء كمحاولة لتعطيل مونديال قطر !

إذاعة جيش العدو:

مسؤول أمني إسرائيلي كبير: #إيران تقف وراء الهجوم على ناقلة النفط، في محاولة لتعطيل مونديال قطر – الناقلة مملوكة لشركة من سنغافورة، ولرجل الأعمال الإسرائيلي عيدان عوفر "ملكية ثانوية وغير مباشرة". — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) November 16, 2022

ومن المقرر أن ينطلق مونديال قطر2022 يوم 20 من الشهر الجاري، في وقت أعلنت في الدوحة استكمال كل التجهيزات لانطلاق مونديال سيشهد به التاريخ.