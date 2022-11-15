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نتنياهو يشير لتطبيع “ممكن” مع السعودية ويكشف سرا لأول مرة

كشف دور الرياض السري في اتفاقات أبراهام

كتب فهمي الورغمي
تطبيع السعودية مع إسرائيل watanserb.com
يتوقع نتنياهو أن تطبيع السعودية مع إسرائيل سينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
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وطن – توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ـ المكلف بتشكيل الحكومة ـ، أن “يُنهي التطبيع مع السعودية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكشف لأول مرة أن اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب عام 2020 (اتفاقات أبراهام) لم تحدث دون موافقة السعودية.

نتنياهو يقود إسرائيل للتطبيع مع باقي الدول العربية

وقال “نتانياهو” في مقابلة جديدة مع الإعلامي “دان سينور”، في برنامج البودكاست ” اتصل بي لاحقاً”، الاثنين، إن توصل إسرائيل والسعودية إلى اتفاق سلام “سينهي بشكل فعال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقاً لتصورات صناع القرار في المملكة، للسلام”.

“أنا أؤكد لكم أن الرياض لم تكن سلبية حيال ذلك.”

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مضيفا أن اتفاقيات التطبيع الأربع في 2020 مع الدول العربية “لم تحدث بدون موافقة السعودية وأن الرياض لم تكن سلبية حيال ذلك”.

ولفت إلى أن بعض الدول المطبعة والتي انخرطت فيما عرف باتفاقات أبراهام كانت ترغب في معرفة “رأي السعودية، الجار الكبير” في ذلك المسار، دون أن يسمي تلك الدول.

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كما توقع نتنياهو، أن تتوصل إسرائيل والمملكة العربية السعودية إلى اتفاق سلام رسمي من شأنه أن “ينهي بشكل فعال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني” حسب زعمه.

هل تطبع السعودية علاقاتها مع إسرائيل؟

وتابع “أن التطبيع مع المملكة العربية السعودية من شأنه أن “يفتح كل أنواع الاحتمالات”.

وعند سؤاله عن بعض تلك الاحتمالات استشهد نتنياهو بالنتائج الملموسة التي يمكن أن تحصل عليها إسرائيل كـ نتيجة لعملية التطبيع تلك.

وهي “ربط شبكة السكك الحديدية السعودية” – بالإضافة إلى الامتيازات التجارية – التي تمنح السعوديين “إمكانية الوصول المباشر إلى مجال الابتكار والتكنولوجيا الإسرائيليين” – باعتبارها فوائد لاتفاقية تفاوضية بين القدس والرياض” على حد تعبيره.

وقبل ذلك، الأحد، قال نتانياهو في تصريحات له عقب تلقيه تكليفا رسميا بتشكيل حكومة جديدة، “إنه يسعى للتوصل إلى اتفاقات سلام مع دول عربية أخرى، وهو ما قد يساعد في نهاية المطاف في إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وأضاف: “لم أقل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنني أعتقد بأن هذه هي المرحلة التمهيدية التي ستؤدي أيضا لهذه النتيجة”.

وكانت السعودية قد أكدت أكثر من مرة أنها تشترط إيجاد حل للقضية الفلسطينية قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.

حيث صرح وزير الشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، قبل أسابيع بأن بلاده لن توقع سلاما مع إسرائيل قبل تحقيق حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وتأتي تصريحات نتنياهو لتؤكد ما قاله “جاريد كوشنر” مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” بأن “التقارب بين السعودية وإسرائيل والتطبيع بينهما في هذه المرحلة هو أمر حتمي.”

المصدربرنامج البودكاست + تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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