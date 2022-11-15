نتنياهو يشير لتطبيع “ممكن” مع السعودية ويكشف سرا لأول مرة

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وطن – توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ـ المكلف بتشكيل الحكومة ـ، أن “يُنهي التطبيع مع السعودية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكشف لأول مرة أن اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب عام 2020 (اتفاقات أبراهام) لم تحدث دون موافقة السعودية.

نتنياهو يقود إسرائيل للتطبيع مع باقي الدول العربية

وقال “نتانياهو” في مقابلة جديدة مع الإعلامي “دان سينور”، في برنامج البودكاست ” اتصل بي لاحقاً”، الاثنين، إن توصل إسرائيل والسعودية إلى اتفاق سلام “سينهي بشكل فعال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقاً لتصورات صناع القرار في المملكة، للسلام”.

“أنا أؤكد لكم أن الرياض لم تكن سلبية حيال ذلك.”

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مضيفا أن اتفاقيات التطبيع الأربع في 2020 مع الدول العربية “لم تحدث بدون موافقة السعودية وأن الرياض لم تكن سلبية حيال ذلك”.

يُعقد اليوم في "معهد اتفاقات أبراهام للسلام" في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماع غذاء بحضور سفراء الدول الثلاث التي وقّعت على الاتفاقية قبل عام، وبمشاركة ممثلين عن المغرب والسودان اللذان وقعا أيضًا اتفاقيات تطبيع مع "إسرائيل".#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/ZnVBZUXWZk — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) September 14, 2021

ولفت إلى أن بعض الدول المطبعة والتي انخرطت فيما عرف باتفاقات أبراهام كانت ترغب في معرفة “رأي السعودية، الجار الكبير” في ذلك المسار، دون أن يسمي تلك الدول.

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كما توقع نتنياهو، أن تتوصل إسرائيل والمملكة العربية السعودية إلى اتفاق سلام رسمي من شأنه أن “ينهي بشكل فعال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني” حسب زعمه.

هل تطبع السعودية علاقاتها مع إسرائيل؟

وتابع “أن التطبيع مع المملكة العربية السعودية من شأنه أن “يفتح كل أنواع الاحتمالات”.

وعند سؤاله عن بعض تلك الاحتمالات استشهد نتنياهو بالنتائج الملموسة التي يمكن أن تحصل عليها إسرائيل كـ نتيجة لعملية التطبيع تلك.

وهي “ربط شبكة السكك الحديدية السعودية” – بالإضافة إلى الامتيازات التجارية – التي تمنح السعوديين “إمكانية الوصول المباشر إلى مجال الابتكار والتكنولوجيا الإسرائيليين” – باعتبارها فوائد لاتفاقية تفاوضية بين القدس والرياض” على حد تعبيره.

وقبل ذلك، الأحد، قال نتانياهو في تصريحات له عقب تلقيه تكليفا رسميا بتشكيل حكومة جديدة، “إنه يسعى للتوصل إلى اتفاقات سلام مع دول عربية أخرى، وهو ما قد يساعد في نهاية المطاف في إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وأضاف: “لم أقل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنني أعتقد بأن هذه هي المرحلة التمهيدية التي ستؤدي أيضا لهذه النتيجة”.

السعودية والتطبيع ..إزالة القناع عن الوجه الحقيقي للمملكة كتب: المحرر السياسيhttps://t.co/afIyuNIDjp pic.twitter.com/Z2LwQWhH1Q — وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) (@SabaNewsye) November 25, 2020

وكانت السعودية قد أكدت أكثر من مرة أنها تشترط إيجاد حل للقضية الفلسطينية قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.

حيث صرح وزير الشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، قبل أسابيع بأن بلاده لن توقع سلاما مع إسرائيل قبل تحقيق حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وتأتي تصريحات نتنياهو لتؤكد ما قاله “جاريد كوشنر” مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” بأن “التقارب بين السعودية وإسرائيل والتطبيع بينهما في هذه المرحلة هو أمر حتمي.”