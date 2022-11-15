الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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“مثلي” مغربي ظهر يتسكع على كورنيش طنجة بزي نسائي فكان هذا مصيره!(شاهد)

المحكمة تحفظت على الشاب المثلي وأحد المعتدين عليه

كتب سالم حنفي
مثلي مغربي watanserb.com
الاعتداء على شاب مثلي جنس في المغرب
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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بمقطع فيديو يوثق الاعتداء على شاب “مثلي” الجنس في مدينة طنجة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عدد من الشبان المغاربة يلتفون حول الشاب المثلي، ويوجهون له الضربات بعنف شديد، استنكارا ورفضا لما يفعله في الشارع العام دون احترام للعادات والتقاليد، عدا عما يمثله من تجاوز بحق أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم هذه التجاوزات اللا أخلاقية.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر الشاب المثلي مرتديا زيا نسائيا عاريا، ما استفز الشبان المارة في الشارع، لينقصوا عليه، موجهين له سيلا من الشتائم.

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وأفادت بعض الروايات بأن اعتداء الشبان المغاربة على الشاب “المثلي” جاء بعد محاولة الأخير الاعتداء على طفل صغير شتمه عندما رآه بهذا الشكل، الامر الذي دفع الشبان بالاعتداء عليه دفاعا عن الطفل.

تقديم المعتدين والشاب المثلي للمحاكمة

وفي السياق، قررت النيابة العامة في طنجة، ملاحقة شخصين (أحد المعتدين والشاب المثلي) على خلفية الفيديو الذي أظهر تبادل الضرب واللكمات بين الشبان والشاب المثلي، بكورنيش مدينة طنجة.

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وكشفت مصادر خاصة لموقع ”العمق”، أن القوات الأمنية ألقت القبض على “المثلي” وبعض المعتدين عليه، حيث تم تقديمهم للمحكمة الإبتدائية، حيث شهدت المحكمة، الثلاثاء، تقديم “المثلي” في حالة سراح و خمسة أشخاص آخرين في حالة اعتقال بينهم أربعة قاصرين أمام أنظار النيابة العامة.

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التحفظ على شاب بالغ والمثلي

وأضافت ذات المصادر، أن وكيل الملك قرر عدم متابعة القاصرين الأربعة، ومتابعة الشخص البالغ في حالة اعتقال بتهمة تبادل الضرب والجرح، في حين تقرر متابعة المثلي في حالة سراح بتهمة تبادل الضرب والجرح في حق قاصر والإخلال العلني بالحياء.

المصدرفيسبوك ، العمق ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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