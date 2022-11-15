فندق كل شيء فيه من الذهب .. لن تُصدق ما سترى بداخله! (صور)

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وطن – في العاصمة الفيتنامية هانوي، هناك فندق فخم، ومذهل، قلّ مثيله في العالم، حيث كل شيء مصنوع من الذهب، حتى المراحيض.

فندق كل شي بداخله من الذهب!

يعتبر فندق Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake في هانوي، هو فندق فخم من فئة الخمس نجوم مع لمسات ذهبية في كل مكان من البهو إلى الحمام والبار أيضاً.

في الفندق المذهل، مرايا وسقوف وسبائك ذهبية وأحواض استحمام مذهّبة، وكذلك مصابيح ذهبية على جدران ذهبية وحتى مرحاض ذهبي!.

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في هذا الفندق ستشعر وكأنك أحد أفراد العائلة المالكة، لكن يمكنك الحجز للإقامة فيه والاسمتاع بكلّ شي من الذهب اللامع إذا كنت من عشاق المعدن الثمين .

ماذا يوجد في داخل الفندق الذهبي؟!

يشمل الفندق ذو الخمس نجوم على مسبح لا متناهي في الهواء الطلق مع إطلالات ساحرة.

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يوجد أيضًا مطعم ومركز للياقة البدنية وبار وصالة ومركز أعمال.

بالإضافة إلى مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة تحويل العملات .

سيشعر النزلاء بالديكور المذهل لأن هذا الفـندق المليء بالذهب يتميز بالألوان الموضوعة في السقوف والطلاء على الجدران .

في غرفتك أو جناحك، ستكتشف حوض استحمام ذهبي، ومرحاض، ومرايا ذهبيّة أيضاً، تجعل منه حماماً فاخراً.

تتوفر في الفندق، أحواض استحمام ساخنة وكراسي استلقاء للتشمس بالإضافة إلى مواقف للسيارات.

ستكون في أيد أمينة

ويتحدث موظفو الفندق أيضًا ما مجموعه ست لغات بما في ذلك الإنجليزية، لذا وفق موقع “ديلي ستار” البريطاني، ستكون في أيد أمينة.

هانوي هي ثاني أكبر مدينة في دولة جنوب شرق آسيا المليئة بالمناظر الخلابة والجمال الطبيعي.

على موقع TripAdvisor، أبدى السياح إعجابهم بالفندق الفخم.

كتبت إحدى النساء: “هذا الفندق لا يُصدق تمامًا! كل شيء ذهبي وفاخر”.

كما اضافت: “الخدمة لا تشوبها شائبة والطعام ممتاز. فندق فريد حقًا للإقامة فيه. مناسب لملك.”

بينما أضاف آخر: “تصميم داخلي استثنائي حيث أن الفندق مطلي بالكامل بالذهب عيار 24!”.