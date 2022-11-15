الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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فندق كل شيء فيه من الذهب .. لن تُصدق ما سترى بداخله! (صور)

يتحدث موظفو الفندق ما مجموعه ست لغات بما في ذلك الإنجليزية

كتب شيراز ماضي
فندق كل شيء فيه من الذهب watanserb.com
فندق كل شيء فيه من الذهب
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وطن – في العاصمة الفيتنامية هانوي، هناك فندق فخم، ومذهل، قلّ مثيله في العالم، حيث كل شيء مصنوع من الذهب، حتى المراحيض.

فندق كل شي بداخله من الذهب!

يعتبر فندق Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake في هانوي، هو فندق فخم من فئة الخمس نجوم مع لمسات ذهبية في كل مكان من البهو إلى الحمام والبار أيضاً.

فندق Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake في هانوي
فندق Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake في هانوي

في الفندق المذهل، مرايا وسقوف وسبائك ذهبية وأحواض استحمام مذهّبة، وكذلك مصابيح ذهبية على جدران ذهبية وحتى مرحاض ذهبي!.

البار في الفندق من الذهب
البار في الفندق من الذهب!
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في هذا الفندق ستشعر وكأنك أحد أفراد العائلة المالكة، لكن يمكنك الحجز للإقامة فيه والاسمتاع بكلّ شي من الذهب اللامع إذا كنت من عشاق المعدن الثمين .

ماذا يوجد في داخل الفندق الذهبي؟!

يشمل الفندق ذو الخمس نجوم على مسبح لا متناهي في الهواء الطلق مع إطلالات ساحرة.

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يوجد أيضًا مطعم ومركز للياقة البدنية وبار وصالة ومركز أعمال.

الذهب في الفندق في كلّ مكان
الذهب في الفندق في كلّ مكان

بالإضافة إلى مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة تحويل العملات .

سيشعر النزلاء بالديكور المذهل لأن هذا الفـندق المليء بالذهب يتميز بالألوان الموضوعة في السقوف والطلاء على الجدران .

في غرفتك أو جناحك، ستكتشف حوض استحمام ذهبي، ومرحاض، ومرايا ذهبيّة أيضاً، تجعل منه حماماً فاخراً.

تتوفر في الفندق، أحواض استحمام ساخنة وكراسي استلقاء للتشمس بالإضافة إلى مواقف للسيارات.

مرحاض من الذهب في الفندق المذهل
مرحاض من الذهب

ستكون في أيد أمينة

ويتحدث موظفو الفندق أيضًا ما مجموعه ست لغات بما في ذلك الإنجليزية، لذا وفق موقع “ديلي ستار” البريطاني، ستكون في أيد أمينة.

هانوي هي ثاني أكبر مدينة في دولة جنوب شرق آسيا المليئة بالمناظر الخلابة والجمال الطبيعي.

على موقع TripAdvisor، أبدى السياح إعجابهم بالفندق الفخم.

كتبت إحدى النساء: “هذا الفندق لا يُصدق تمامًا! كل شيء ذهبي وفاخر”.

كما اضافت: “الخدمة لا تشوبها شائبة والطعام ممتاز. فندق فريد حقًا للإقامة فيه. مناسب لملك.”

بينما أضاف آخر: “تصميم داخلي استثنائي حيث أن الفندق مطلي بالكامل بالذهب عيار 24!”.

 

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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