الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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حياتنا

صهيب كفايفية ينهار ويُبكي الجزائريين.. ما فعله به أصدقاؤه لا يتصوره عقل

سكبوا عليه ماء نار ففقد بصره وشُوه وجهه

كتب فهمي الورغمي
صهيب كفايفية watanserb.com
الشاب الجزائري صهيب كفايفية الذي فقد بصره وشُوه وجهه إثر سكب ماء النار عليه
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وطن – في واقعة حزينة هزت الجزائر، حكى الشاب الجزائري صهيب كفايفية أنه تم استدراجه من قبل أصدقائه ليلًا لمكان قريب لمنزله بحجة شرب القهوة، لكنهم قاموا بسكب سائل كميائي على وجهه “ماء النار” ولاذوا بالفرار تاركين صهيب يتخبط في الأرض من شدة الألم ليفقد بعدها تدريجيًا بصره نهائيًا.

ما هي قصة صهيب كفايفية؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر في الأيام الماضية بـ اسم “صهيب كفايفية” الشاب العشريني الذي استدرجه أصدقاؤه ليلاً إلى مكان قريب من منزله بحجة شرب “كأس قهوة” لتفاجأ بهم وقد سكبو عليه سائل كيميائي، هو ماء النار، ومادة أخرى في وجهه وعينه وتركوه يتخبط في الأرض ويصرخ باكيا على نور عينيه الذي فارقه.

وظهر صهيب، مؤخرا، في برنامج “احكي حكايتك” وتحدث عما حصل معه، بلوعة وحُرقة كبيرتين.

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ولم يستطع تمالك نفسه وأجهش بالبكاء أثناء حديثه، وهو يشكو “صاحبي غدر بيا ورجعلي حياتي ظلمة”، في مشهد أثار موجة من التضامن والتعاطف مع مُصابه.

ظهر صهيب وقد تآكل لحمُه وتغير لون عينيه من البني إلى الأخضر بسبب الأسيد، واليوم صهيب لا يرى أي شيء.

رواد مواقع التواصل بين الغضب والتعاطف

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تداول النشطاء مقاطع فيديو من الحلقة على فيسبوك وانستغرام وتويتر، معبرين عن غضبهم وتعاطفهم مع ما تعرض له صهيب.

طالب النشطاء بالقبض على المجرمين الذين شوهو صهيب وسرقو منه نظره وأثارت قصته موجة كبيرة من التعاطف.

ووصل التفاعل مع قصة صهيب المؤلمة إلى معظم الدول العربية، الذين عبروا عن تضامنهم معه واستنكارهم وغضبهم من فعل أصدقائه الخائنين.

وبادر البعض بإرسال المساعدات المالية على أمل من تحسين حالته الصحية.

حملة “من أجل صهيب كفايفية”

وانطلقت حملة تبرع بهدف جمع مقدار معين من المساعدات يمكن لصهيب خلالها أن يتوجه للعلاج في أوروبا، داخل مصحات مختصة يمكن أن تساعده على استعادة بصره.

يقول أحد النشطاء على تويتر: “خونا صهيب حكايته موجعة للجميع، وإن الكثير قرروا مساعدته بما تيسر، وهناك من اقترح علينا نشر حسابه البريدي لمن يريد مد العون إليه .. فهذه هي معلوماته وأجر الجميع على الله ..
الاسم واللقب: صهيب كفايفية”

ويقول آخر: “ربما شاهدتم فيديو الأخ صهيب كفايفية إبن مدينة ڤالمة،و دموع الحزن ستتحول بإذن الله إلى دموع فرح.. على بركة الله سنساهم نحن أيضا في إعادة البسمة ونور العين بإذن الله”.

وأكد آخر “بإذن الله تعالى سوف نكون يد واحدة لرجوع بسمة و نور عينين أخونا صهيب كفايفية اهل ڨالمة خاصة والجزائر عامة نعرفكم اهل كرم وتحبوا تعاونو في الخير …قبل يوم 28 نوفمبر لازم صهيب يكون في إسبانيا”.

وحازت قصة صهيب، على اهتمام إعلامي جزائري كبير، تُرجم لاحقا إلى تعاطف وتضامن واسع مع ما تعرض له الشاب العشريني.

ومن المنتظر أن يتم نقله في قادم الأيام، بحسب بعض النشطاء، للعلاج في أحد المستشفيات الأوروبية.

المصدروطن - رصد تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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