“سيبي نفسك والصليب هيرفعك”.. صورة راهبات نائمات على بطوهن أمام البابا تواضروس تثير جدلا

- Advertisement -

وطن– انتشرت صورة لعدد من الراهبات، في مشهد غريب أمام البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في لقطة أثارت جدلا وشكوكا حول صدقها ودقتها.

وشوهدت ثلاث راهبات، وهن نائمات على بطوهن بشكل غريب، تحت قدم البابا تواضروس، الذي نُسب إليه أنه خاطبهن بالقول: “سيبي نفسك والصليب هيرفعك”.

وتساءل مغردون عن أصوات اعتادت على الحديث عن إهانة المرأة وسُئل أيضا عن تعليق الإعلامي إبراهيم عيسى، المعروف بهجومه على التراث الإسلامي.

مصر :

تحت شعار " سيبي نفسك والصليب هيرفعك " تسجد النساء عند أقدام البابا تواضروس !! تعليق :

لن تسمع لنسويات مصر أي حس

ولن يتحدث إبراهيم عيسى وإخوانه عن إهانة المرأة القبطية pic.twitter.com/4ArpJEI2N4 — زيف الإنسانية الغربية (@West_Human1) November 14, 2022

- Advertisement -

جدل واسع

أثارت هذه الصورة تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال عبد الكريم: “البابا مبسوط”.

البابا مبسوط 🤤🤤🤤🤤🤤🤤 — عبد الكريم (@kaer25neas) November 14, 2022

- Advertisement -

وسخر ماجد: “مكثرين بطاطس الراهبات”.

مكثرين بطاطس الراهبات — Majed ☃️ (@mjdon_99) November 14, 2022

وكتبت سيدة: “محدش زى الاستاذ عمرو أديب شاف الزى الاسود والحذاء الاسود والشراب الأسود والطرحه السوداء “.

محدش زى الاستاذ عمرو أديب شاف الزى الاسود والحذاء الاسود والشراب الأسود والطرحه السوداء 🤔 — أم مصريه (@omabd00) November 14, 2022

لكن البعض شكك في حقيقة الصورة من الأساس ووصفها بأنها مفبركة.

فقال محمد: “فوتوشوب رخيص اعتقد مش محتاجين الرخص ده عشان نثبت عدالة قضيتنا”.

فوتوشوب رخيص اعتقد مش محتاجين الرخص ده عشان نثبت عدالة قضيتنا — محمد عادل (@Muhmmd_adel) November 14, 2022

وكتب “عثمان”: “الصورة شكلها فوتوشوب”.

الصورة شكلها فوتوشوب — Othman (@othmanafandy) November 14, 2022

لكن ناشطة تدعى غدير ردت على تلك الآراء، بنشرها صورة تظهر هذا الطقس، وقالت :”(الصورة) طبيعية فهذه ديانتهم”.

ذكرى تجليس تواضروس

وفي الرابع من نوفمبر الجاري، حلت الذكرى العاشرة لتجليس تواضروس بطريركًا على الكرازة المرقسية باسم البابا تواضروس الثاني، البطريرك 118 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،.

وكانت القرعة الهيكلية قد أجريت ٤ نوفمبر ٢٠١٢، بين الثلاثة الأعلى في الأصوات في الانتخابات البابوية، وقد كانوا الأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والراهب القمص رافائيل آفا مينا في قارورة زجاجية.

وفي فعالية كبيرة، تم اختيار طفل من الموجودين، ليسحب واحدة منها بصورة عشوائية تحمل اسم البطريرك، وكان ذلك عقب الانتهاء من طقس القرعة الهيكلية.