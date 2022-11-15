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“سيبي نفسك والصليب هيرفعك”.. صورة راهبات نائمات على بطوهن أمام البابا تواضروس تثير جدلا

تساؤلات عن موقف إبراهيم عيسى

كتب شيراز ماضي
البابا تواضروس watanserb.com
البابا تواضروس
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وطن– انتشرت صورة لعدد من الراهبات، في مشهد غريب أمام البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في لقطة أثارت جدلا وشكوكا حول صدقها ودقتها.

وشوهدت ثلاث راهبات، وهن نائمات على بطوهن بشكل غريب، تحت قدم البابا تواضروس، الذي نُسب إليه أنه خاطبهن بالقول: “سيبي نفسك والصليب هيرفعك”.

وتساءل مغردون عن أصوات اعتادت على الحديث عن إهانة المرأة وسُئل أيضا عن تعليق الإعلامي إبراهيم عيسى، المعروف بهجومه على التراث الإسلامي.

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جدل واسع

أثارت هذه الصورة تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال عبد الكريم: “البابا مبسوط”.

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وسخر ماجد: “مكثرين بطاطس الراهبات”.

وكتبت سيدة: “محدش زى الاستاذ عمرو أديب شاف الزى الاسود والحذاء الاسود والشراب الأسود والطرحه السوداء “.

لكن البعض شكك في حقيقة الصورة من الأساس ووصفها بأنها مفبركة.

فقال محمد: “فوتوشوب رخيص اعتقد مش محتاجين الرخص ده عشان نثبت عدالة قضيتنا”.

وكتب “عثمان”: “الصورة شكلها فوتوشوب”.

لكن ناشطة تدعى غدير ردت على تلك الآراء، بنشرها صورة تظهر هذا الطقس، وقالت :”(الصورة) طبيعية فهذه ديانتهم”.

ذكرى تجليس تواضروس

وفي الرابع من نوفمبر الجاري، حلت الذكرى العاشرة لتجليس تواضروس بطريركًا على الكرازة المرقسية باسم البابا تواضروس الثاني، البطريرك 118 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،.

وكانت القرعة الهيكلية قد أجريت ٤ نوفمبر ٢٠١٢، بين الثلاثة الأعلى في الأصوات في الانتخابات البابوية، وقد كانوا الأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والراهب القمص رافائيل آفا مينا في قارورة زجاجية.

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وفي فعالية كبيرة، تم اختيار طفل من الموجودين، ليسحب واحدة منها بصورة عشوائية تحمل اسم البطريرك، وكان ذلك عقب الانتهاء من طقس القرعة الهيكلية.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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