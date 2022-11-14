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هل تغير الكويت حرف الخاء إلى قاف؟.. تغريدة أثارت بلبلة

تحذيرات من استهداف خطير للغة العربية

كتب خالد السعدي
تغيير لفظ الخاء إلى قاف watanserb.com
تخوفات على مستقبل اللغة العربية في الكويت
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وطن – أثيرت حالة من الجدل في الكويت، بعد حديث عن إن مجلس الأمة يدرس إمكانية تغيير لفظ الخاء إلى قاف.

وقال الصحفي زيد بنيامين في تغريدة عبر “تويتر”: “يدرس مجلس الامة الكويتي امكانية تغيير لفظ الخاء الى قاف ليلفظ الخريف على النحو التالي (يانا القريف مبچر يا متعومس يللي ما تعرف راسك من كرياسك)”.

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ولم يصدر أي إعلان رسمي من جانب السلطات الكويتية بشكل رسمي يفيد بالإقدام على هذه الخطوة.

تفاعل واسع
وأثارت تغريدة زيد، تفاعلا واسعا بين النشطاء الكويتيين الذين سخروا من هذه الخطوة.

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كما عبر بعض الناشطين، عن تخوفهم على مستقبل اللغة العربية حال الإقدام على ذلك.

تحذيرات من تدني اللغة

ودائما ما تثار مخاوف على اللغة العربية في الكويت، فقبل أشهر عبر عدد من أساتذة اللغة العربية في جامعة الكويت عن استغرابهم تدني مستوى اللغة العربية لدى مخرجات الثانوية العامة من الطلبة المقبولين في الجامعة.

وحذر أساتذة اللغة العربية بالجامعة من تدنى مستوى طلبة الجامعة في الإملاء والتعبير، وخصوصاً دارسي مقررات اللغة العربية، واعتبروا أن خريجي التعليم عن بعد يعانون ركاكة في اللغة، وفق صحيفة الجريدة.

المصدرالجريدة + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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