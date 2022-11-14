هل تغير الكويت حرف الخاء إلى قاف؟.. تغريدة أثارت بلبلة

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وطن – أثيرت حالة من الجدل في الكويت، بعد حديث عن إن مجلس الأمة يدرس إمكانية تغيير لفظ الخاء إلى قاف.

وقال الصحفي زيد بنيامين في تغريدة عبر “تويتر”: “يدرس مجلس الامة الكويتي امكانية تغيير لفظ الخاء الى قاف ليلفظ الخريف على النحو التالي (يانا القريف مبچر يا متعومس يللي ما تعرف راسك من كرياسك)”.

يدرس مجلس الامة الكويتي امكانية تغيير لفظ الخاء الى قاف ليلفظ الخريف على النحو التالي (يانا القريف مبچر يا متعومس يللي ما تعرف راسك من كرياسك). — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) November 13, 2022

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ولم يصدر أي إعلان رسمي من جانب السلطات الكويتية بشكل رسمي يفيد بالإقدام على هذه الخطوة.

تفاعل واسع

وأثارت تغريدة زيد، تفاعلا واسعا بين النشطاء الكويتيين الذين سخروا من هذه الخطوة.

والقاف إلى غين أريح بعد 🏃😅 — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) November 13, 2022

مرة وحدة يغيرون القاف إلى غين (ديمقراطية= ديمغراطية) — AYOUB (@ayoub1md) November 13, 2022

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كما عبر بعض الناشطين، عن تخوفهم على مستقبل اللغة العربية حال الإقدام على ذلك.

لمصلحة من محاربة اللغة العربية — Osamah Saeed (@OsamahSaeed16) November 13, 2022

🤣🤣🤣🤣🤣. اللغه العربيه في خطر —  مجلس قطر (@Majlessqatar) November 13, 2022

تحذيرات من تدني اللغة

ودائما ما تثار مخاوف على اللغة العربية في الكويت، فقبل أشهر عبر عدد من أساتذة اللغة العربية في جامعة الكويت عن استغرابهم تدني مستوى اللغة العربية لدى مخرجات الثانوية العامة من الطلبة المقبولين في الجامعة.

وحذر أساتذة اللغة العربية بالجامعة من تدنى مستوى طلبة الجامعة في الإملاء والتعبير، وخصوصاً دارسي مقررات اللغة العربية، واعتبروا أن خريجي التعليم عن بعد يعانون ركاكة في اللغة، وفق صحيفة الجريدة.