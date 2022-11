نجم منتخب المغرب يُحرم من المشاركة في مونديال قطر 2022

- Advertisement -

وطن- يغيب نجم منتخب المغرب أمين حارث (25 عاماً)، لاعب نادي أولمبيك مارسيليا، بعد إصابته القوية خلال المباراة الماضية أمام منافسه موناكو، الأحد، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، قبل أيام تفصلنا عن مونديال قطر 2022.

وقال نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، على موقع (تويتر)، بشأن إصابة نجم منتخب المغرب أمين الحارث، “إن حارث يشكو من التواء في أربطة ركبته اليسرى”.

وأضاف بيان مارسيليا، “اللاعب أمين حارث بسبب هذه الإصابة، لن يتمكن من المشاركة مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 قطر”.

وكان نجم منتخب المغرب أمين حارث لاعب وسط ميدان أولمبيك مارسيليا، ضمن تشكيلة المدرب المغربي وليد الركراكي، النهائية المشاركة في مونديال قطر 2022.

كما وحقّق نادي أولمبيك مارسيليا الفوز المثير على منافسه موناكو، الأحد، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز بنتيجة 3-2.

ورجّحت تقارير صحفية، بأنّ سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، أو زميله أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي. ليكون بديلاً عن أمين حارث الغائب عن المشاركة، بسبب الإصابة.

بالشفاء العاجل أمين 🙏🏻

We wish you a speed recovery @Amine_000 🦁#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/MNgN5sbxAB

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 13, 2022