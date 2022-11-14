نجم منتخب المغرب يُحرم من المشاركة في مونديال قطر 2022

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وطن- يغيب نجم منتخب المغرب أمين حارث (25 عاماً)، لاعب نادي أولمبيك مارسيليا، بعد إصابته القوية خلال المباراة الماضية أمام منافسه موناكو، الأحد، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، قبل أيام تفصلنا عن مونديال قطر 2022.

أمين الحارث يغيب عن مونديال قطر 2022

وقال نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، على موقع (تويتر)، بشأن إصابة نجم منتخب المغرب أمين الحارث، “إن حارث يشكو من التواء في أربطة ركبته اليسرى”.

وأضاف بيان مارسيليا، “اللاعب أمين حارث بسبب هذه الإصابة، لن يتمكن من المشاركة مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 قطر”.

🟥 يعاني لاعبنا أمين #حارث من التواء على مستوى الاربطة مما يجعله يغيب عن #كأس_العالم مع المنتخب المغربي 🇲🇦 نتمنى له الشفاء العاجل و العودة بقوة إلى الميادين 💙🤲 pic.twitter.com/hEsc7yHLDu — أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) November 14, 2022

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وكان نجم منتخب المغرب أمين حارث لاعب وسط ميدان أولمبيك مارسيليا، ضمن تشكيلة المدرب المغربي وليد الركراكي، النهائية المشاركة في مونديال قطر 2022.

كما وحقّق نادي أولمبيك مارسيليا الفوز المثير على منافسه موناكو، الأحد، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز بنتيجة 3-2.

أمين حارث خارج قطر 2022 بشكل رسمي ❌ الجهاز الطبي لأوليمبيك مارسيليا أكد الخبر المؤسف للجمهور العربي 💔 نتمنى الشفاء العاجل للمهاجم المغربي ورؤيته في كأس العالم FIFA الولايات المتحدة 2026 💪@EnMaroc | #قطر2022 pic.twitter.com/j96JjbL2PT — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 14, 2022

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بديل أمين حارث في مونديال قطر 2022

ورجّحت تقارير صحفية، بأنّ سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، أو زميله أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي. ليكون بديلاً عن أمين حارث الغائب عن المشاركة، بسبب الإصابة.

بالشفاء العاجل أمين 🙏🏻

We wish you a speed recovery @Amine_000 🦁#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/MNgN5sbxAB — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 13, 2022

مجموعة منتخب المغرب في مونديال قطر 2022

ويتواجد منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في المجموعة السادسة في منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب وصيف النسخة الماضية كرواتيا وبلجيكا وكندا.

🚨 في آخر مباراة قبل التحاقه بالمنتخب المغربي .. أمين حارث يتعرض لإصابة قوية قد تحرمه من المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الدوري_الفرنسي #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #Ligue1 pic.twitter.com/3Y6qM7vRu9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 13, 2022

وسيلتقي أسود الأطلس المغربي في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم 2022 قطر، أمام كرواتيا، الأربعاء، في ال23 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كما وستكون المواجهة الثانية أمام بلجيكا، فيما ستختتم منافسات لهذا الدور أمام كندا، مطلعَ الشهر المقبل.

Une victoire qui fait 𝒅𝒖 𝒃𝒊𝒆𝒏 👊 La folle ambiance de l’@orangevelodrome, le but de Samuel Gigot, l’après-match : revivez ce #OMOL en 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦 dans la peau de nos Olympiens 🔵⚪️ 🎥👉 https://t.co/lOvSz1GYLG pic.twitter.com/LkHogLutoR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 7, 2022

كما ويذكر أن منافسات مونديال قطر 2022، ستبدأ في ال20 من شهر نوفمبر الجاري، فيما ستكون نهاية فعاليات البطولة العالمية في ال18 من ديسمبر/كانون الأول القادم.