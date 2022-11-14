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رياضة

نجم منتخب المغرب يُحرم من المشاركة في مونديال قطر 2022

مارسيليا يعلن إصابة أمين الحارث وتأكيد غيابه عن المشاركة في مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
غياب نجم منتخب المغرب عن مونديال قطر 2022 watanserb.com
غياب أمين الحارث عن مونديال قطر 2022
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وطن- يغيب نجم منتخب المغرب أمين حارث (25 عاماً)، لاعب نادي أولمبيك مارسيليا، بعد إصابته القوية خلال المباراة الماضية أمام منافسه موناكو، الأحد، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، قبل أيام تفصلنا عن مونديال قطر 2022.

أمين الحارث يغيب عن مونديال قطر 2022

وقال نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، على موقع (تويتر)، بشأن إصابة نجم منتخب المغرب أمين الحارث، “إن حارث يشكو من التواء في أربطة ركبته اليسرى”.

وأضاف بيان مارسيليا، “اللاعب أمين حارث بسبب هذه الإصابة، لن يتمكن من المشاركة مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 قطر”.

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وكان نجم منتخب المغرب أمين حارث لاعب وسط ميدان أولمبيك مارسيليا، ضمن تشكيلة المدرب المغربي وليد الركراكي، النهائية المشاركة في مونديال قطر 2022.

كما وحقّق نادي أولمبيك مارسيليا الفوز المثير على منافسه موناكو، الأحد، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز بنتيجة 3-2.

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بديل أمين حارث في مونديال قطر 2022

ورجّحت تقارير صحفية، بأنّ سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، أو زميله أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي. ليكون بديلاً عن أمين حارث الغائب عن المشاركة، بسبب الإصابة.

مجموعة منتخب المغرب في مونديال قطر 2022

ويتواجد منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في المجموعة السادسة في منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب وصيف النسخة الماضية كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وسيلتقي أسود الأطلس المغربي في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم 2022 قطر، أمام كرواتيا، الأربعاء، في ال23 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كما وستكون المواجهة الثانية أمام بلجيكا، فيما ستختتم منافسات لهذا الدور أمام كندا، مطلعَ الشهر المقبل.

كما ويذكر أن منافسات مونديال قطر 2022، ستبدأ في ال20 من شهر نوفمبر الجاري، فيما ستكون نهاية فعاليات البطولة العالمية في ال18 من ديسمبر/كانون الأول القادم.

المصدروطن + صفحة نادي مارسيليا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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