معلومة ستدهشك عن أغلى المنتخبات العربية في كأس العالم 2022

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وطن- كشف موقع ترانسفير ماركت الألماني المتخصص في الإحصائيات والأخبار الكروية، عن أغلى المنتخبات العربية في كأس العالم 2022 قطر.

ووفق الموقع الألماني، فإن منتخب المغرب (أسود الأطلس)، صاحب التصنيف ال23 على مستوى العالم والثاني عربياً، وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يتصدر قائمة أغلى المنتخبات العربية في كأس العالم 2022.

أغلى المنتخبات العربية في كأس العالم 2022 قطر

وأردف، ” يأتي تقدم منتخب المغرب على حساب السعودية وتونس وقطر، كأغلى المنتخبات العربية مشارك في مونديال كأس العالم 2022، نظراً لاحتراف عدد من نجومه في أعرق النوادي في القارة الأوروبية العجوز، وهم أشرف حكيمي، وحكيم زياش، وياسين بونو، ونصير مزراوي وغيرهم”.

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كما وجاء تصنيف قائمة المنتخبات العربية الأغلى في مونديال كأس العالم 2022 قطر، وفق القيمة السوقية لنجوم تلك المنتخبات المشاركة في مونديال نسخة ال22.

📌 مع اقتراب مونديال قطر 2022.. المغرب تتصدر قائمة المنتخبات العربية من حيث القيمة السوقية بمبلغ 235.3 مليون يورو.#إنفوجراف #بالأرقام #إيكاد pic.twitter.com/eFuOHghImO — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 8, 2022

وأتى في وصافة الترتيب منتخب تونس (نسور قرطاج)، المصنف ال56 عالمياً، والثاني عربياً، ويليه منتخب السعودية، وأخرهم المنتخب المستضيف قطر لهذا الحدث الكروي.

ونرفق لكم ترتيب أغلى المنتخبات العربية في كأس العالم 2022 بالأرقام، وفق القيمة السوقية، كما يلي:

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(1) منتخب المغرب ( أسود الأطلس) 232.3 مليون يورو.

(2) منتخب تونس ( نسور قرطاج) 65.59 مليون يورو.

(3) منتخب السعودية ( الصقور الخضر) 30 مليون يورو.

(4) منتخب قطر ( العنابي القطري) 20 مليون يورو.

كما ويشارك منتخب المغرب والسعودية للمرة السادسة في تاريخها في مونديال كأس العالم 2022، ويتصدر المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، كأغلى اللاعبين العرب المشاركين في المونديال ب65 مليون يورو.

منتخب إنجلترا أغلى المنتخبات في كأس العالم 2022

وأشار الموقع الألماني، بأن منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، يتصدر قائمة المنتخبات المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر. وفق القيمة السوقية، بقيمة 1.39 مليار دولار.

كما وجاء منتخب البرازيل ( السيلسياو)، في المركز الثاني من الترتيب بقيمة 1.09 مليار دولار، وآتى منتخب البرتغال (الملاحون) في ثالث الترتيب بقيمة 894 مليون يورو، بينما حل منتحب فرنسا في المركز الرابع بقيمة 886 مليون يورو، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز العالمية.

مونديال كأس العالم 2022 قطر

وستبدأ مراسم افتتاح بطولة كأس العالم 2022، التي ينتظرها العشاق والمحبي في أرجاء العالم، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

بينما ستكون المواجهة النهائية لختام البطولة العالمية في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الشهر القادم.