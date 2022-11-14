الإثنين, نوفمبر 14, 2022
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رياضة

معلومة ستدهشك عن أغلى المنتخبات العربية في كأس العالم 2022

يتصدر منتخب المغرب (أسود الأطلس) كأغلى المنتخبات العربية في كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
أغلى المنتخبات العربية في مونديال كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
القيمة السوقية للمنتخبات العربية في كأس العالم 2022
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وطن- كشف موقع ترانسفير ماركت الألماني المتخصص في الإحصائيات والأخبار الكروية، عن أغلى المنتخبات العربية في كأس العالم 2022 قطر.

ووفق الموقع الألماني، فإن منتخب المغرب (أسود الأطلس)، صاحب التصنيف ال23 على مستوى العالم والثاني عربياً، وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يتصدر قائمة أغلى المنتخبات العربية في كأس العالم 2022.

أغلى المنتخبات العربية في كأس العالم 2022 قطر

وأردف، ” يأتي تقدم منتخب المغرب على حساب السعودية وتونس وقطر، كأغلى المنتخبات العربية مشارك في مونديال كأس العالم 2022، نظراً لاحتراف عدد من نجومه في أعرق النوادي في القارة الأوروبية العجوز، وهم أشرف حكيمي، وحكيم زياش، وياسين بونو، ونصير مزراوي وغيرهم”.

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كما وجاء تصنيف قائمة المنتخبات العربية الأغلى في مونديال كأس العالم 2022 قطر، وفق القيمة السوقية لنجوم تلك المنتخبات المشاركة في مونديال نسخة ال22.

وأتى في وصافة الترتيب منتخب تونس (نسور قرطاج)، المصنف ال56 عالمياً، والثاني عربياً، ويليه منتخب السعودية، وأخرهم المنتخب المستضيف قطر لهذا الحدث الكروي.

ونرفق لكم ترتيب أغلى المنتخبات العربية في كأس العالم 2022 بالأرقام، وفق القيمة السوقية، كما يلي:

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(1) منتخب المغرب ( أسود الأطلس) 232.3 مليون يورو.

(2) منتخب تونس ( نسور قرطاج) 65.59 مليون يورو.

(3) منتخب السعودية ( الصقور الخضر) 30 مليون يورو.

(4) منتخب قطر ( العنابي القطري) 20 مليون يورو.

كما ويشارك منتخب المغرب والسعودية للمرة السادسة في تاريخها في مونديال كأس العالم 2022، ويتصدر المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، كأغلى اللاعبين العرب المشاركين في المونديال ب65 مليون يورو.

منتخب إنجلترا أغلى المنتخبات في كأس العالم 2022

وأشار الموقع الألماني، بأن منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، يتصدر قائمة المنتخبات المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر. وفق القيمة السوقية، بقيمة 1.39 مليار دولار.

كما وجاء منتخب البرازيل ( السيلسياو)، في المركز الثاني من الترتيب بقيمة 1.09 مليار دولار، وآتى منتخب البرتغال (الملاحون) في ثالث الترتيب بقيمة 894 مليون يورو، بينما حل منتحب فرنسا في المركز الرابع بقيمة 886 مليون يورو، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز العالمية.

مونديال كأس العالم 2022 قطر

وستبدأ مراسم افتتاح بطولة كأس العالم 2022، التي ينتظرها العشاق والمحبي في أرجاء العالم، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

بينما ستكون المواجهة النهائية لختام البطولة العالمية في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الشهر القادم.

المصدروطن + ترانسفير ماركت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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