صودا الخبز والزبدة.. 7 منتجات صحية ومدهشة يمكن أن تضيفها إلى قهوتك

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وطن-لا شك في أن بن القهوة قوي جدًا، ولكن هل يمكن أن تجعل إضافة التوابل والمكملات الغذائية والمكونات بن القهوة أكثر قوة وصحيًا في ذات الوقت؟

بحسب تقرير لموقع “برسسانتي” الفرنسي، فإن الإسبريسو والقشدة والسكر هي الخيارات الوحيدة التي يمكنك إضافتها إلى فنجان قهوتك. لكن، اليوم، بفضل منصة التيك توك والمؤثرين، تمت إضافة سلسلة من الخيارات الجديدة التي يُفترض أنها صحية عند إضافتها إلى القهوة.

وهكذا، لم تعد القهوة مجرد وسيلة للتمتع بالكافيين، حيث أنه لتعزيز الفوائد الراسخة بالفعل لفنجان من القهوة، يضيف الناس المساحيق والتوابل والأطعمة الفائقة لزيادة الفوائد الصحية لكل جرعة. يفعل البعض ذلك لأنهم يعتقدون أن هذه الإضافات تساعدهم على تحقيق أهداف صحية مختلفة، من تحسين الجلد إلى تنحيف الخصر، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

1 البهارات

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يمكن أن تضفي التوابل المضافة مثل القرفة وجذر الهندباء طعمًا مميزًا ورائحة جذابة إلى فنجان قهوتك مع توفير فائدة صحية إضافية. يمكنك إضافة التوابل المطحونة إلى قهوتك قبل التخمير أو بعده. إذا أضفت التوابل بعد التخمير، اترك قهوتك الطازجة لمدة خمس دقائق للسماح لتمتص القهوة نكهات التوابل بالكامل. خلاف ذلك، من الأفضل خفق التوابل في الحليب قبل إضافتها إلى القهوة المخمرة.

تعتبر القرفة، بديلاً رائعًا للسكر لأنها ستعمل على تحلية مشروبك بدون إضافة السعرات الحرارية الزائدة. بالإضافة إلى فوائده المحتملة للتحكم في استقلاب القلب والوزن.

ثم يمكن إضافة جذر الهندباء في شكله المطحون للقهوة، لذا يمكن تخميرهما معًا. يعد هذا خيارًا رائعًا لأولئك الذين لا يحبون المرارة الطبيعية للقهوة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي جذر الهندباء على خصائص تعزز الهضم وذلك بفضل محتواه من الأنسولين بشكل خاص.

2 مسحوق بروتين

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انتشر منتم الـProffee، وهو مزيج من مسحوق البروتين والقهوة، على نطاق واسع على TikTok، حيث يشاهد ملايين الأشخاص مقاطع الفيديو التي تروّج لمزج القهوة بهذا المنتج باعتباره مسحوقًا للبروتين، كما أنه له فوائد فقدان الوزن.

3 مسحوق كاكاو

بينما يمنح القهوة طعمًا حلوًا، يعزز مسحوق الكاكاو صفاتها الصحية، خاصة بفضل مضادات الأكسدة التي تسمى البوليفينول. تشير الدراسات إلى أنه من خلال تضمين كمية كبيرة من الكاكاو في النظام الغذائي، فإن مضادات الأكسدة الخاصة به قد توفر قدرات مضادة للالتهابات بالإضافة إلى الحماية من عوامل الاضطرابات التنكسية العصبية وأمراض القلب والأوعية الدموية. فضلاً عن ذلك، يضيف مسحوق الكاكاو أيضًا الألياف إلى كوبك، بقيمة 2 غرام لكل ملعقة كبيرة.

ضع في اعتبارك أن مسحوق الكاكاو يحتوي على قدر كبير من الكافيين أكثر من 12 ملليغرام لكل ملعقة كبيرة، لذلك سيجعل فنجان القهوة الذي تتناوله أكثر متعة، ما قد يمثل مشكلة لبعض الأشخاص مثل: النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو تناول الأدوية للقلق

4 زبدة

ساهم ديف أسبري في نشر طريقة إضافة الزبدة إلى القهوة عندما أطلق Bulletproof Coffee في عام 2011. قد لا يكون ذلك مناسبًا للجميع، لكن الزبدة في القهوة قد يكون لها في الواقع فوائد صحية حقيقية.

تحتوي الزبدة العضوية على نسبة عالية من CLA (حمض اللينولينيك المترافق)، والتي تشير بعض الأبحاث إلى أنها قد تساعد في إنقاص الوزن. وفي حين أن الأبحاث على الحيوانات كانت واعدة أكثر، فإن الدراسات البشرية لم تسفر إلا عن خسارة متواضعة في الوزن. أظهرت مراجعة 18 دراسة بشرية أنه مقارنةً بالدواء الوهمي، فإن تناول 3.2 غرام يوميًا أدى إلى فقدان الوزن.

من جهة أخرى، فإن وضع الزبدة في القهوة يمكن أن يثبط الشهية ويساعد الشخص الذي يستخدم نظام الصيام المتقطع. وهذا يمكن أن يساعد القيام بذلك بالتأكيد في تعزيز فقدان الوزن والدهون بمرور الوقت.

5 ليمون

لطالما كان شرب الماء بالليمون أو الشاي المملوء بالليمون بمثابة كوكتيلات صحية منذ عقود من الزمن، لكن اشتهر مؤخرًا طريقة إضافة عصير الحمضيات إلى القهوة. وحازت علامة التجزئة #lemoncoffee، على التيك توك على أكثر من ثمانية ملايين مشاهدة مع تكهنات بأن الجمع بين المنشط المحتوي على الكافيين والفاكهة يعمل كمساعد لفقدان الوزن.

هناك عدد من الفوائد الصحية المدعومة علميًا للليمون، حيث أظهر بحث جديد أنه كلما زاد استهلاك الحمضيات، قل خطر الإصابة بسرطان الرئة. كما يقدم الليمون أيضًا فوائد عصبية محتملة من خلال مركبات الفلافونويد الحمضية. ومع ذلك، فإن وضع الليمون في قهوتك لن يساعدك على إذابة الدهون أو منع الصداع أو علاج الإسهال.

يمكن لماء الليمون أن يساعد في تحريك “محركات الجهاز الهضمي”، حيث وجدت دراسة صغيرة جدًا أجريت على 10 أشخاص أن عصير الليمون يزيد من إنتاج حمض المعدة.

6 مسحوق كولاجين

شاركت جينيفر أنيستون مؤخرًا مقطع فيديو عن طريقتها في الشعور بالانتعاش الصباحي، والذي يتضمن روتين وضع ملعقة من كريم الكولاجين الخاص بها في القهوة. الكولاجين هو بروتين ليفي موجود في أنسجة الجسم، مثل العظام والجلد والعضلات والأوتار. يشكل حوالي ثلث بروتين الجسم الكلي، وهو ما يمنح هذه الأنسجة قوتها ومرونتها. مع تقدم العمر، يتناقص إنتاج الكولاجين.

من بين إحدى المناطق التي يمكن أن تتأثر بهذه الظاهرة هي المفاصل أيضًا وليس البشرة فحسب، حيث يمكن أن تنخفض مستويات الكولاجين مع تقدم العمر، وعندما يحدث هذا قد يكون الشخص أكثر عرضة لآلام المفاصل بسبب التهاب المفاصل.

تأتي مكملات الكولاجين في أشكال مختلفة، فعندما يكون المنتج مسحوقًا يكون أسهل في إضافته إلى المشروبات مثل القهوة. أظهرت إحدى الدراسات أن مكملات الكولاجين عن طريق الفم (توجد أيضًا مستحضرات ترطيب وكريمات) تحسن مرونة الجلد وكثافة الكولاجين الجلدي وترطيب البشرة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسات أخرى أن مكملات الكولاجين عن طريق الفم قد تحسن من آلام المفاصل المرتبطة بالتهاب المفاصل.

7 صودا الخبز

بدأ الناس في إضافة هذا المنتج الأساسي إلى القهوة على أمل تحييد آثارها الحمضية، لأن صودا الخبز قلوية. ومن الناحية النظرية، فإن القهوة عالية الحموضة، لكن باستخدام صودا الخبز يحيد الأحماض الطبيعية للقهوة ويسهل هضمها. لكن من الناحية العملية، ربما لا تكون هذه فكرة جيدة. وجدت دراسة بعد معاينة حالةرجل يبلغ من العمر 50 عامًا كان يخلط صودا الخبز في مشروباته لسنوات كعلاج منزلي لحرقة المعدة، أن صودا الخبز يمكن أن يسبب مشاكل في القلب.

بالإضافة إلى ذلك، كما يوحي اسمها الكيميائي، فإن صودا الخبز غنية بالصوديوم، حيث يوجد أكثر من 1200 ملغرام في ملعقة صغيرة. لذلك ربما لا يكون طعمه لطيفًا أيضًا.