شاهد كيف اعتقلوا المشتبه بها بتنفيذ تفجير تقسيم في اسطنبول وماذا ضبطوا معها

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وطن – بثت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو يوثق لحظة إلقاء القبض على المشتبه بها في تفجير إسطنبول.

وأظهر الفيديو، عددا من عناصر الأمن التركي وهم يقتحمون بناية سكنية، ثم شوهدت الفتاة وهي مُكبلة اليدين وملقاة على الأرض.

وأجرت قوات الأمن عملية مداهمة وتفتيش في المنزل، وتم اقتياد الفتاة إلى أحد المراكز الأمنية، كما شوهد عناصر آخرون تم القبض عليهم.

صحيفة "صباح" التركية تنشر لقطات تظهر لحظة إلقاء القبض على المشتبه بها في تفجير إسطنبول pic.twitter.com/earhl31ILJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 14, 2022

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وعُثر معها على مسدس ومخزن للرصاص وكمية من المال، بعضها بالعملة التركية، وبعضها باليورو، بحسب ما أورد مدير مكتب الجزيرة في تركيا. وقالت مصادر أمنية تركية إن المشتبه فيها بتنفيذ هجوم إسطنبول درّبها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية. ونقلت رويترز عن الشرطة التركية تأكيدها أن المتهمة بتنفيذ التفجير هي امرأة سورية، وأنها قالت إنها تلقت تدريبا لدى المسلحين الأكراد. فيديو لحظة هروب المشتبه بها بتفجير تقسيم في اسطنبول من المكان (شاهد)

وكان وزير الداخلية سليمان صويلو، قد أعلن اعتقال 22 مشتبها بهم بينهم شخص زرع القنبلة التي تسببت بمقتل 6 أشخاص في مدينة إسطنبول.

#تركيا تعلن القبض على منفذة هجوم #تقسيم في #اسطنبول أمس الأحد والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات . pic.twitter.com/kNWnWXj74Q — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 14, 2022

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وصرح صويلو بأن الأمر بالهجوم صدر في مدينة كوباني بشمال سوريا، واتهم حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء التفجير.

وتصريح الوزير التركي يشير إلى المنطقة التي نفذتها فيها القوات التركية عمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصنفها أنقرة أنها إرهابية.

🔴إعلام تركي: اسم المتهمة بتفجـيــر #تقسيم في #اسطنبول #أحلام_البشير، وهي مواطنة #سورية. وبحسب اعترافاتها الأولية فانها تدربت من قبل (حزب العمال الكردستاني) لتكون "ضابطة مخابرات خاصة"، ودخلت #تركيا بشكل غير قانوني لتنفيذ الهجوم. pic.twitter.com/EUiOHbyFrD — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 14, 2022

وأضاف أن الانتحاري مر عبر عفرين وهي منطقة أخرى في شمال سوريا، موضحا أن الشخص الذي نفذ الحادث، ترك القنبلة، وتم اعتقاله.

ولم يشر الوزير صراحة إلى الفتاة التي شوهدت في مقطع فيديو، وهي تضع حقيبة في منتصف شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم بمدينة إسطنبول، وهي الحقيبة المرجح أنها تلك التي حوت القنبلة.

وأسفر الانفجار عن سقوط ستة قتلى و81 جريحا، بعدما وقع الانفجار في منطقة كثيفة السكان والسياح.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونائبه، فؤاد أقطاي، إن “سيدة” مسؤولة عن تنفيذ الهجوم.

كما تحدث وزير العدل بكر بوزداج عن “حقيبة” وضعت على مقعد.

وقال الوزير: “جلست امرأة على مقعد لأربعين إلى 45 دقيقة ثم وقع انفجار. كل المعطيات عن هذه المرأة هي حاليًّا على قيد الحياة”.