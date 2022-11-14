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شاهد كيف اعتقلوا المشتبه بها بتنفيذ تفجير تقسيم في اسطنبول وماذا ضبطوا معها

كتب خالد السعدي
watanserb.com
لحظة اعتقال منفذة انفجار إسطنبول
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وطن – بثت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو يوثق لحظة إلقاء القبض على المشتبه بها في تفجير إسطنبول.

وأظهر الفيديو، عددا من عناصر الأمن التركي وهم يقتحمون بناية سكنية، ثم شوهدت الفتاة وهي مُكبلة اليدين وملقاة على الأرض.

وأجرت قوات الأمن عملية مداهمة وتفتيش في المنزل، وتم اقتياد الفتاة إلى أحد المراكز الأمنية، كما شوهد عناصر آخرون تم القبض عليهم.

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وعُثر معها على مسدس ومخزن للرصاص وكمية من المال، بعضها بالعملة التركية، وبعضها باليورو، بحسب ما أورد مدير مكتب الجزيرة في تركيا.
وقالت مصادر أمنية تركية إن المشتبه فيها بتنفيذ هجوم إسطنبول درّبها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.
ونقلت رويترز عن الشرطة التركية تأكيدها أن المتهمة بتنفيذ التفجير هي امرأة سورية، وأنها قالت إنها تلقت تدريبا لدى المسلحين الأكراد.

وكان وزير الداخلية سليمان صويلو، قد أعلن اعتقال 22 مشتبها بهم بينهم شخص زرع القنبلة التي تسببت بمقتل 6 أشخاص في مدينة إسطنبول.

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وصرح صويلو بأن الأمر بالهجوم صدر في مدينة كوباني بشمال سوريا، واتهم حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء التفجير.

وتصريح الوزير التركي يشير إلى المنطقة التي نفذتها فيها القوات التركية عمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصنفها أنقرة أنها إرهابية.

وأضاف أن الانتحاري مر عبر عفرين وهي منطقة أخرى في شمال سوريا، موضحا أن الشخص الذي نفذ الحادث، ترك القنبلة، وتم اعتقاله.

ولم يشر الوزير صراحة إلى الفتاة التي شوهدت في مقطع فيديو، وهي تضع حقيبة في منتصف شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم بمدينة إسطنبول، وهي الحقيبة المرجح أنها تلك التي حوت القنبلة.

وأسفر الانفجار عن سقوط ستة قتلى و81 جريحا، بعدما وقع الانفجار في منطقة كثيفة السكان والسياح.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونائبه، فؤاد أقطاي، إن “سيدة” مسؤولة عن تنفيذ الهجوم.

كما تحدث وزير العدل بكر بوزداج عن “حقيبة” وضعت على مقعد.

وقال الوزير: “جلست امرأة على مقعد لأربعين إلى 45 دقيقة ثم وقع انفجار. كل المعطيات عن هذه المرأة هي حاليًّا على قيد الحياة”.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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