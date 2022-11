رد فعل تين هاج واليونايتد على تصريحات رونالدو المدوية (فيديو)

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحيفة، أنّ المدرب الهولندي إريك تين هاج، ومانشستر يونايتد، واللاعبين يشعرون بخيبة الأمل من تصريحات كريستيانو رونالدو النارية.

وغرّد الصحفي البريطاني الشهير “كافيه صولكول” العامل في شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، عقب تصريحات رونالدو، التي هاجم فيها الجميع، “يشعر لاعبو مانشستر يونايتد وتين هاج بخيبة أمل شديد من أسلوب وتوقيت مقابلة رونالدو”.

كما وأضاف كافيه، “لم يعرف مانشستر يونايتد بمسألة إجراء رونالدو للمقابلة، إلا أثناء الاستعداد للعودة من العاصمة لندن، الأحد. عقب مباراة فولهام”.

"I feel betrayed." EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview. 90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

وختم حديثه، “من المرجح أن ينظر مانشستر يونايتد في جميع خياراته بشأن مصير رونالدو مع النادي، إنهم محبطون للغاية. لأنه لم يحترم النادي ولا المدرب وحتى اللاعبين بعد حديثه بهذه الطريقة”.

رد نادي مانشستر يونايتد

من جهته، قال نادي مانشستر يونايتد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، بشأن تصريحات رونالدو، جاء فيه: “يتابع مانشستر يونايتد ما تتداوله وسائل الإعلام حول حوار أجراه كريستيانو رونالدو، ويؤكد النادي أنه لن يقوم بالرد إلا بعد استبيان كافة الحقائق”.

ℹ️ بيان من النادي#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) November 14, 2022

وأضاف النادي، “تركيزنا ينصب على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة العمل والإيمان بأنفسنا والحفاظ على وحدة اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والموظفين والجماهير”.

تصريحات رونالدو

وكان البرتغالي كريستسانو رونالدو، قد خرج في حوار صحفي هو الأقوى له خلال مسيرته الكروية، مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، عبر برنامجه (الأخير)، قال فيها: “لا أحترم المدرب تين، ما دام لا يظهر لي الاحترام (المعاملة بالمثل)”.

كما وأوضح رونالدو في حديثه، “لقد حاولوا دفعي للخروج من النادي ليس هذا الموسم وإنما منذ الموسم الماضي، ليس فقط المدرب وإنما اثنين أو ثلاثة حوله والمدير التنفيذي من بينهم”.

وردّ رونالدو على منتقديه، الذين كان أبرزهم “واين روني”، قائلاً: “لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة، ربما لكي أنهي مسيرتي. وما زالت ألعب بمستوى عالٍ. لن أقول إنني أبدو أفضل منه”.

مانشستر يونايتد وعقوبة رونالدو

وأشارت تقارير صحفية أخرى، إلى أن نادي مانشستر يونايتد قد يعاقب كريستيانو رونالدو، بعد تصريحاته الأخيرة الهجومية ضد النادي والمدرب واللاعبين، بفرض غرامة مالية عليه تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني.

"Since Sir Alex Ferguson left I saw no evolution in the club, the progress was zero." Don't miss Piers Morgan's 90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/VextyEu7f9 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

وحقّق مانشستر يونايتد في مباراته الماضية أمام فولهام،الأحد، التي غاب عنها رونالدو، بسبب المرض، وفق ما ذكره المدرب الهولندي “تين هاج” في وقت سابق، الفوزَ بهدفين مقابل هدف وحيد، بالوقت القاتل في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الجدير بالذكر، أنّ البرتغالي رونالدو ينتهي عقدُه مع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في صيف 2023، وسط توقعات برحيله عن صفوف النادي في الميركاتو الشتوي القادم.