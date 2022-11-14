الإثنين, نوفمبر 14, 2022
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رياضة

رد فعل تين هاج واليونايتد على تصريحات رونالدو المدوية (فيديو)

نادي مانشستر يونايتد يرد على تصريحات كريستيانو رونالدو الأخيرة

كتب فارس أبو شيحة
مانشستر يونايتد يرد على تصريحات كريستيانو رونالدو النارية watanserb.com
مانشستر يونايتد يرد على تصريحات كريستيانو رونالدو النارية
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وطن- ذكرت تقارير صحيفة، أنّ المدرب الهولندي إريك تين هاج، ومانشستر يونايتد، واللاعبين يشعرون بخيبة الأمل من تصريحات كريستيانو رونالدو النارية.

وغرّد الصحفي البريطاني الشهير “كافيه صولكول” العامل في شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، عقب تصريحات رونالدو، التي هاجم فيها الجميع، “يشعر لاعبو مانشستر يونايتد وتين هاج بخيبة أمل شديد من أسلوب وتوقيت مقابلة رونالدو”.

كما وأضاف كافيه، “لم يعرف مانشستر يونايتد بمسألة إجراء رونالدو للمقابلة، إلا أثناء الاستعداد للعودة من العاصمة لندن، الأحد. عقب مباراة فولهام”.

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وختم حديثه، “من المرجح أن ينظر مانشستر يونايتد في جميع خياراته بشأن مصير رونالدو مع النادي، إنهم محبطون للغاية. لأنه لم يحترم النادي ولا المدرب وحتى اللاعبين بعد حديثه بهذه الطريقة”.

رد نادي مانشستر يونايتد

من جهته، قال نادي مانشستر يونايتد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، بشأن تصريحات رونالدو، جاء فيه: “يتابع مانشستر يونايتد ما تتداوله وسائل الإعلام حول حوار أجراه كريستيانو رونالدو، ويؤكد النادي أنه لن يقوم بالرد إلا بعد استبيان كافة الحقائق”.

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وأضاف النادي، “تركيزنا ينصب على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة العمل والإيمان بأنفسنا والحفاظ على وحدة اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والموظفين والجماهير”.

تصريحات رونالدو

وكان البرتغالي كريستسانو رونالدو، قد خرج في حوار صحفي هو الأقوى له خلال مسيرته الكروية، مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، عبر برنامجه (الأخير)، قال فيها: “لا أحترم المدرب تين، ما دام لا يظهر لي الاحترام (المعاملة بالمثل)”.

كما وأوضح رونالدو في حديثه، “لقد حاولوا دفعي للخروج من النادي ليس هذا الموسم وإنما منذ الموسم الماضي، ليس فقط المدرب وإنما اثنين أو ثلاثة حوله والمدير التنفيذي من بينهم”.

وردّ رونالدو على منتقديه، الذين كان أبرزهم “واين روني”، قائلاً: “لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة، ربما لكي أنهي مسيرتي. وما زالت ألعب بمستوى عالٍ. لن أقول إنني أبدو أفضل منه”.

مانشستر يونايتد وعقوبة رونالدو

وأشارت تقارير صحفية أخرى، إلى أن نادي مانشستر يونايتد قد يعاقب كريستيانو رونالدو، بعد تصريحاته الأخيرة الهجومية ضد النادي والمدرب واللاعبين، بفرض غرامة مالية عليه تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني.

وحقّق مانشستر يونايتد في مباراته الماضية أمام فولهام،الأحد، التي غاب عنها رونالدو، بسبب المرض، وفق ما ذكره المدرب الهولندي “تين هاج” في وقت سابق، الفوزَ بهدفين مقابل هدف وحيد، بالوقت القاتل في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الجدير بالذكر، أنّ البرتغالي رونالدو ينتهي عقدُه مع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في صيف 2023، وسط توقعات برحيله عن صفوف النادي في الميركاتو الشتوي القادم.

المصدروطن + صفحة كافيه صولكول + بيرس مورغان + مانشستر يونايتد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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