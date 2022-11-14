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تغريدة إسرائيلية عن مونديال قطر تثير جدلا صاخبا.. ما القصة؟

أقل من أسبوع يفصل العالم عن بدء الحدث الكبير

كتب خالد السعدي
تغريدة إسرائيلية و مونديال قطر watanserb.com
تغريدة إسرائيلية و مونديال قطر
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وطن- أثار الصحفي الإسرائيلي البارز إيدي كوهين، حالة من الجدل، بعد تغريدته عن مونديال قطر 2022، الذي ينطلق بعد أقل من أسبوع.

وقال كوهين في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: “مش مرتاح للمونديال في قطر صدقوني يا عرب”.

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ولم يوضح كوهين، سبب عدم ارتياحه لتنظيم بطولة كأس العالم في قطر.

تفاعل كبير

تغريدة كوهين أثارت تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت بالكثير من التعليقات.

فقالت أشرقت: “عنك ما ارتحت”.

صحيفة عبرية تؤكد فتح قنصلية إسرائيلية في قطر خلال المونديال

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وكتب ناشط مغربي: “ستكون احسن نسخة في التاريخ تحياتي من المغرب”.

وغرد عدنان: “أكيد شايف منام مثل منام جاسم بهمن”.

وتساءل براء: “يعني قلق ولا حسد”.

وكتب حساب قطري: “أهم شئ أنك مش مرتاح هذا مايسعدنا”.

وذكرت ناشطة: “ولا انا مرتاحتلك والله”.

مكتب دبلوماسي إسرائيلي في الدوحة

وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قطر وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لفتح مكتب دبلوماسي موقت في الدوحة خلال مباريات كأس العالم 2022.

وقال موقع “i24NEWS“، إنه بموجب الاتفاق المرتقب، سيكون مسؤولون من وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي فعلياً في قطر لتقديم خدمات قنصلية للإسرائيليين الذين سيزورون الدولة الخليجية لحضور مباريات كأس العالم.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن، وجود اتصالات مباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وقطر لإقامة مكتب قنصلي لـ”تقديم المساعدة إلى الإسرائيليين الذين يريدون حضور كأس العالم المرتقب في قطر”.

ويرجح الإعلام العبري، حضور آلاف الإسرائيليين من مشجعي كرة القدم الحدث الدولي في قطر، الذي سيقام في الفترة الممتدة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، توقيع اتفاق مع قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يتم بموجبه تسيير رحلات مباشرة لحضور مباريات كأس العالم في الدولة الخليجية، وتقديم خدمات قنصلية إسرائيلية فيها.

وقالت الوزارة إنها توصلت إلى اتفاق مع ممثلين عن “الفيفا”، ومنظمي كأس العالم في قطر، لتسيير رحلات طيران مستأجرة مباشرة بين إسرائيل وقطر خلال المونديال.

وستسمح الرحلات بين مطاري بن غوريون، في تل أبيب، ومطار حمد الدولي، للإسرائيليين بالوصول إلى قطر مباشرة.

مسؤول قطري يوضح

في السياق، قال مسؤول قطري، لوكالة فرانس برس، إن هذا الاتفاق يندرج في إطار التزام قطر بمتطلبات استضافة كأس العالم في كرة القدم، ولا ينبغي تسييسه.

وأضاف: “لطالما قلنا إنّ أيّ شخص لديه تذكرة مباراة لكأس العالم سيُسمح له بدخول قطر. بفضل هذا الاتفاق، سيكون بمقدور الفلسطينيين الآن الاستمتاع بأول بطولة لكأس العالم في العالمين العربي والإسلامي”.

سابقة فلسطينية

وبحسب صحيفة الشرق القطرية، فإنه للمرة الأولى في تاريخ منافسات كأس العالم سيتمكن المشجعون الفلسطينيون من حضور مباريات المونديال دون قيود من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إن هذا الأمر يأتي بفضل الدبلوماسية القطرية التي أجبرت الاحتلال الإسرائيلي السماح للفلسطينيين من القدوم إلى الدوحة والاستمتاع بأكبر حدث رياضي في العالم في سابقة لم تشهدها البطولات الأخرى.

المصدرتويتر، موقع "i24NEWS، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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