تغريدة إسرائيلية عن مونديال قطر تثير جدلا صاخبا.. ما القصة؟

- Advertisement -

وطن- أثار الصحفي الإسرائيلي البارز إيدي كوهين، حالة من الجدل، بعد تغريدته عن مونديال قطر 2022، الذي ينطلق بعد أقل من أسبوع.

وقال كوهين في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: “مش مرتاح للمونديال في قطر صدقوني يا عرب”.

مش مرتاح للمونديال في قطر صدقوني يا عرب — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) November 14, 2022

- Advertisement -

ولم يوضح كوهين، سبب عدم ارتياحه لتنظيم بطولة كأس العالم في قطر.

تفاعل كبير

تغريدة كوهين أثارت تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت بالكثير من التعليقات.

فقالت أشرقت: “عنك ما ارتحت”.

- Advertisement -

وكتب ناشط مغربي: “ستكون احسن نسخة في التاريخ تحياتي من المغرب”.

ستكون احسن نسخة في التاريخ 🤝 تحياتي من المغرب — Yuss🇲🇦🕊 (@ussuf888) November 14, 2022

وغرد عدنان: “أكيد شايف منام مثل منام جاسم بهمن”.

أكيد شايف منام مثل منام #جاسم_بهمن 🥺 — عـ ـدنـان الـ ـعـ ـمـ ـري (@Adnanalamre) November 14, 2022

وتساءل براء: “يعني قلق ولا حسد”.

يعني قلق ولا حسد — براء الشامي (@brlsmy2) November 14, 2022

وكتب حساب قطري: “أهم شئ أنك مش مرتاح هذا مايسعدنا”.

أهم شئ أنك مش مرتاح هذا مايسعدنا — 🏆 🇶🇦دار التميمي (@qtr2k2) November 14, 2022

وذكرت ناشطة: “ولا انا مرتاحتلك والله”.

ولا انا مرتاحتلك والله — ﮼وارفة (@wrf4815400744) November 14, 2022

مكتب دبلوماسي إسرائيلي في الدوحة

وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قطر وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لفتح مكتب دبلوماسي موقت في الدوحة خلال مباريات كأس العالم 2022.

وقال موقع “i24NEWS“، إنه بموجب الاتفاق المرتقب، سيكون مسؤولون من وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي فعلياً في قطر لتقديم خدمات قنصلية للإسرائيليين الذين سيزورون الدولة الخليجية لحضور مباريات كأس العالم.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن، وجود اتصالات مباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وقطر لإقامة مكتب قنصلي لـ”تقديم المساعدة إلى الإسرائيليين الذين يريدون حضور كأس العالم المرتقب في قطر”.

ويرجح الإعلام العبري، حضور آلاف الإسرائيليين من مشجعي كرة القدم الحدث الدولي في قطر، الذي سيقام في الفترة الممتدة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، توقيع اتفاق مع قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يتم بموجبه تسيير رحلات مباشرة لحضور مباريات كأس العالم في الدولة الخليجية، وتقديم خدمات قنصلية إسرائيلية فيها.

وقالت الوزارة إنها توصلت إلى اتفاق مع ممثلين عن “الفيفا”، ومنظمي كأس العالم في قطر، لتسيير رحلات طيران مستأجرة مباشرة بين إسرائيل وقطر خلال المونديال.

وستسمح الرحلات بين مطاري بن غوريون، في تل أبيب، ومطار حمد الدولي، للإسرائيليين بالوصول إلى قطر مباشرة.

مسؤول قطري يوضح

في السياق، قال مسؤول قطري، لوكالة فرانس برس، إن هذا الاتفاق يندرج في إطار التزام قطر بمتطلبات استضافة كأس العالم في كرة القدم، ولا ينبغي تسييسه.

وأضاف: “لطالما قلنا إنّ أيّ شخص لديه تذكرة مباراة لكأس العالم سيُسمح له بدخول قطر. بفضل هذا الاتفاق، سيكون بمقدور الفلسطينيين الآن الاستمتاع بأول بطولة لكأس العالم في العالمين العربي والإسلامي”.

سابقة فلسطينية

وبحسب صحيفة الشرق القطرية، فإنه للمرة الأولى في تاريخ منافسات كأس العالم سيتمكن المشجعون الفلسطينيون من حضور مباريات المونديال دون قيود من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إن هذا الأمر يأتي بفضل الدبلوماسية القطرية التي أجبرت الاحتلال الإسرائيلي السماح للفلسطينيين من القدوم إلى الدوحة والاستمتاع بأكبر حدث رياضي في العالم في سابقة لم تشهدها البطولات الأخرى.