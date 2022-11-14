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إنقاذ 62 مهاجراً كانوا على متن مركب شراعي

كانوا على متن قارب شراعي تعرض للغرق

كتب خالد الأحمد
إنقاذ مهاجرين watanserb.com
إنقاذ مهاجرين
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وطن- أنقذت سفينة شحن 62 لاجئًا ومهاجرًا كانوا على متن قارب شراعي .

وكان القارب الذي انطلق من تركيا متجهاً الى ايطاليا قد تعرض للغرق وتدفقت المياه إلى داخله بسبب الامواج العالية والرياح القوية .وتم نقل المهاجرين الى جزيرة كوس.

سيتم نقلهم إلى مركز الاستقبال وتحديد الهوية في كوس

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وأفاد موقع thetoc أنه تم نقل المهاجرين إلى سفينة بحرية مفتوحة تابعة لخفر السواحل وسيتم نقلهم إلى مركز الاستقبال وتحديد الهوية في كوس.

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وكان خفر السواحل اليونانية أجرى تحقيقات في وقت سابق في المنطقة البحرية المعنية لتحديد موقع القارب مع المهاجرين ، والذي شاركت فيه ثلاثة قوارب وسفن عابرة.

نداءات إغاثة

وبدورها أشارت مجموعة الإنقاذ الموحد المهتمة بالرحلات غير الشرعية للمهاجرين قد أكدت أن ندءات عدة وصلتها من قوارب محملة بالمهاجرين وجهتها غالبا إلى إيطاليا ، تنطلق من تركيا ، وآخرها كانت حادثة الغرق في أول نوفمبر.

تدفقات الهجرة

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وكانت كل اليونان ومالطا وإيطاليا وقبرص أصدرت بيانا مشتركا بشأن الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأوسع منذ أيام، مشيرة إلى أنها كانت أول دول استقبال في أوروبا، في الممر الأوسط والشرقي لكتف البحر الأبيض المتوسط. وتحملت العبء الأقصى من حيث إدارة تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط ، مع الامتثال الكامل لجميع الالتزامات الدولية وقواعد الاتحاد الأوروبي “.

وأكدت الدول الثلاث في بيانها أنها أيدت دائمًا بقوة الحاجة إلى تطوير سياسة أوروبية جديدة بشأن الهجرة واللجوء تكون مستوحاة من مبادئ التضامن والمسؤولية التي سيتم تقاسمها بشكل عادل بين جميع الدول الأعضاء”.

الفرار من الصراع

ويحاول آلاف الأشخاص الفارين من الصراع والفقر في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط دخول الاتحاد الأوروبي عبر اليونان كل عام.

يقوم معظمهم برحلة قصيرة ولكنها محفوفة بالمخاطر في كثير من الأحيان من الساحل التركي إلى الجزر اليونانية القريبة في قوارب مطاطية غير صالحة للإبحار في كثير من الأحيان.

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يختار آخرون محاولة الالتفاف على اليونان في المراكب الشراعية واليخوت المزدحمة المتوجهة مباشرة إلى إيطاليا.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، أنقذ خفر السواحل 1500 شخص أي أكثر ب 600 عن العام الماضي.

خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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