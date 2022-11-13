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يبلغ طوله 1.9 كيلومتر..سويسرا تبني أكبر قطار ركاب في العالم (فيديو)

كان القطار يتكون من 100 عربة وأكمل مسافة 24 كيلومترًا في ساعة واحدة

كتب ايمان الباجي
يبلغ طوله 1.9 كيلومتر..سويسرا تبني أكبر قطار ركاب في العالم (فيديو) watanserb.com
سويسرا تبني أكبر قطار ركاب في العالم
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وطنللاحتفال بالذكرى السنوية الـ 175 لأول خط سكك حديدية في سويسرا، أنشأت الشركة أطول قطار ركاب في العالم عبر جبال الألب السويسرية يبلغ طوله 1.2 ميل ويتكون من 100 عربة.

أطول قطار ركاب في العالم

تُعتبر السكك الحديدية الجبلية في سويسرا بمثابة إنجاز هندسي. وقد أشار موقع “أوديتي سنترال” إلى أن القطار الذي يتكون من 100 عربة أكمل مسافة 25 كيلومترًا في ساعة واحدة.

وطوال الرحلة التي يبلغ طولها 25 كيلومترًا، كان لا بد من التحكم في سرعة القطار عن طريق الكبح المتجدد والذي يغذي التيار في خطوط الطاقة البالغة 11000 فولت. وكان ذلك وحده يمثل تحدياته الخاصة، حيث كان الخبراء يخشون من أن يؤدي إلى زيادة التحميل على كل من القطارات وإمدادات الطاقة المحلية، ولمنع حدوث ذلك، اقتصرت السرعة القصوى للقطار على 35 كم / ساعة.

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وكان العشرات من سائقي القطارات والفنيين المشاركين في هذه الرحلة التاريخية يعلمون جميعًا أن أي عدم توافق في التسارع أو التباطؤ من شأنه أن يمارس قوى عالية بشكل غير مقبول على المسارات وإمدادات الطاقة. هذا من شأنه أن يعرض حياة الجميع للخطر، لذلك لا يمكن أن تكون هناك أخطاء خلال الرحلة التي يبلغ طولها 25 كيلومترًا.

رقم قياسي عالمي

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وفي 29 أكتوبر، غادر أطول قطار في العالم (بطول 1،906 أمتار) في رحلة تاريخية عبر جبال الألب. وقد تم توثيق الرحلة بـ19 كاميرا مثبتة على طائرات بدون طيار وطائرات هليكوبتر، في القطار نفسه وعلى طول المسار.

ولحسن الحظ، أثبتت المنعطفات الحادة المعروفة والتدرجات الحادة و 22 نفقًا و 48 جسرًا فوق الوديان العميقة، تحديات يمكن إدارتها للموظفين على متن أطول قطار في العالم. وتم الانتهاء من الرحلة التي يبلغ طولها 25 كيلومترًا دون عوائق.

وتعتبر محاولة التسجيل الناجحة دليلاً على قدرات سويسرا الشهيرة بالفعل في مجال تكنولوجيا السكك الحديدية.

كما تم تسجيل الرقم القياسي العالمي لأطول قطار في العالم من أي نوع في عام 2001 بواسطة قطار شحن أسترالي بطول 7.24 كيلومترات.

المصدرأوديتي سنترال، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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