هذا هو قصر شاكيرا وبيكيه المذهل الذي طرحاه للبيع بعد تسوية طلاقهما (صور)

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وطن – بعد الإعلان عن تسوية الطلاق التي توصلت إليها المغنية الكولومبية شاكيرا واللاعب المعتزل حديثاً جيرارد بيكيه، ورد أن الثنائي وضع قصرهما المذهل للبيع.

تكلفة قصر شاكيرا وبيكيه المذهل

بمجرد مغادرة المغنية وأطفالها للعقار للانتقال إلى فلوريدا، سيتم بيع القصر، الذي تبلغ مساحته 380 مترًا مربعًا، لمن يدفع أعلى سعر.

ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة القصر بين 12 و 16 مليون يورو، ومن المتوقع طرحه للبيع في عام 2023.وفق صحيفة “ماركا” الإسبانية

Así es la casa de Shakira y Piqué en Barcelona, el único bien en común de la pareja se vende por diez millones de euros #Socialité617 pic.twitter.com/uipAQt1807 — SOCIALITÉ (@socialitet5) November 13, 2022

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قصر شاكيرا وبيكيه

تحتوي غرفة المعيشة في المنزل على نوافذ كبيرة توفر إطلالات خلابة على برشلونة.

من تلك الغرفة، يمكنك أيضًا مشاهدة ملعب كرة القدم الذي بناه بيكيه، حيث استمتع باللعب فيه مع أطفاله.

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تتميز غرفة المعيشة، بأثاث حديث بألوان محايدة وتلفزيون ضخم.

وبعد تأكيد الانفصال بين شاكيرا وبيكيه، كانت أول التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية هي أن لاعب برشلونة كان يعيش منذ شهور في شقته التي اشتراها .

إنه منزل من ثلاثة طوابق، مع جميع وسائل الراحة الحديثة. بينما تقدر قيمته بأكثر من 4 ملايين يورو وهو يسكنه بالفعل مع شريكته الجديدة كلارا شيا.