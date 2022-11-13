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هذا هو قصر شاكيرا وبيكيه المذهل الذي طرحاه للبيع بعد تسوية طلاقهما (صور)

من المتوقع أن تتراوح تكلفة القصر بين 12 و 16 مليون يورو

كتب أنس السالم
قصر شاكيرا وبيكيه watanserb.com
قصر شاكيرا وبيكيه
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وطن – بعد الإعلان عن تسوية الطلاق التي توصلت إليها المغنية الكولومبية شاكيرا واللاعب المعتزل حديثاً جيرارد بيكيه، ورد أن الثنائي وضع قصرهما المذهل للبيع.

تكلفة قصر شاكيرا وبيكيه المذهل

بمجرد مغادرة المغنية وأطفالها للعقار للانتقال إلى فلوريدا، سيتم بيع القصر، الذي تبلغ مساحته 380 مترًا مربعًا، لمن يدفع أعلى سعر.

ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة القصر بين 12 و 16 مليون يورو، ومن المتوقع طرحه للبيع في عام 2023.وفق صحيفة “ماركا” الإسبانية

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قصر شاكيرا وبيكيه

تحتوي غرفة المعيشة في المنزل على نوافذ كبيرة توفر إطلالات خلابة على برشلونة.

من تلك الغرفة، يمكنك أيضًا مشاهدة ملعب كرة القدم الذي بناه بيكيه، حيث استمتع باللعب فيه مع أطفاله.

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تتميز غرفة المعيشة، بأثاث حديث بألوان محايدة وتلفزيون ضخم.

وبعد تأكيد الانفصال بين شاكيرا وبيكيه، كانت أول التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية هي أن لاعب برشلونة كان يعيش منذ شهور في شقته التي اشتراها .

إنه منزل من ثلاثة طوابق، مع جميع وسائل الراحة الحديثة. بينما تقدر قيمته بأكثر من 4 ملايين يورو وهو يسكنه بالفعل مع شريكته الجديدة كلارا شيا.

بيكيه في منزل شاكيرا لأول مرة منذ الانفصال.. هذا ما حدث في الداخل!

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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