الأحد, نوفمبر 13, 2022
الرئيسيةحياتنامقتل وإصابة 5 أشخاص.. سيارة "تسلا" تتسارع من تلقاء نفسها وقائدها يفقد...
حياتنا

مقتل وإصابة 5 أشخاص.. سيارة “تسلا” تتسارع من تلقاء نفسها وقائدها يفقد السيطرة

كتب خالد الأحمد
حادث سير سيارة تسلا watanserb.com
حادث شنيع تسبب بمقتل شخصين بعد أن فقد سائق سيارة تسلا السيطرة على مكابحها
- Advertisement -

وطن – وثق مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي حادثا مميتا تسبب بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بعد أن فقد سائق سيارة من نوع تسلا السيطرة على مكابحها وبدأت تتسارع من تلقاء نفسها.

وأظهر مقطع فيديو السيارة وهي تسير على يمين الطريق وبعد أن تصطدم بأشجار تميل إلى اليسار ، وفي مشهد تالٍ تبدو السيارة وهي تسير بسرعة فائقة وسط الطريق ثم تظهر بسرعة أكبر وتصطدم بكل ما تجده في طريقها حيث تصدم فتاة تسير إلى يسار الطريق ثم تصطدم بمركبة ثلاثية العجلات وتحدث كارثة.

- Advertisement -

وأفاد تقرير لـموقع “trenddetail ” أن الحادث الذي وقع يوم 5 نوفمبر في مقاطعة جوانجدونج جنوب الصين أسفر عن مقتل سائق دراجة نارية وطالبة في مدرسة ثانوية.

ونقل التقرير الذي ترجمت “وطن” مقتطفات منه عن شرطة المرور القول إن سبب الحادث الذي وقع في مدينة تشاوتشو لم يتحدد بعد، وإن فردا لم يُكشف عن اسمه من عائلة السائق (55 عاما) قال إنه واجه مشاكل في دواسة المكابح عندما كان على وشك التوقف أمام متجر للعائلة.

وقالت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في رسالة يوم الأحد، محذرة من تصديق “شائعات”.

- Advertisement -

وأضافت أن “الشرطة تسعى حاليًا للحصول على تقديرات طرف ثالث لمعرفة الحقيقة وراء هذا الحادث، وسوف نقوم بتقديم أي مساعدة ضرورية”.

تسلا عرضت مساعدتها للصين في التحقيقات

وبحسب الموقع ذاته فإن شركة تسلا عرضت مساعدتها للصين في التحقيقات بعد حادث التصادم بإحدى سياراتها وتقارير إعلامية محلية عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين عندما فقد السائق السيطرة على السيارة، محذرةً من تصديق “الشائعات”.

وقالت الشركة في بيانها لرويترز إن المحكمة أمرت صاحب سيارة صيني بتقديم اعتذار علني وتعويض الشركة بعد الحكم بأن التعليقات التي أدلى بها لوسائل الإعلام بشأن مشاكل فرامل السيارة تتعارض مع الحقائق وأنها أضرت بسمعة سيارة تسلا.

ولم ترد الشرطة في روبينج، المنطقة التي وقع فيها الحادث، على دعوات يوم الأحد لتوضيح الأمر.

وسبق أن واجهت “تسلا” مزاعم عن وجود خلل في المكابح بالصين.

وتعد الصين ثاني أكبر سوق لسيارات Tesla ، وكان الحادث من بين الموضوعات الأكثر شعبية على منصة التواصل الاجتماعي Weibo يوم الأحد.

يشار إلى أن شركة تسلا أعلنت الصيف الماضي عن انخفاض عدد السيارات المسلمة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة السابقة ، وأبرزها الإغلاق الذي استمر لأسابيع في مصنعها في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا. وبائي.

وقامت الشركة بتسليم 254،695 سيارة بين أبريل ويونيو ، وهو رقم يمثل زيادة بأكثر من 27٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، ولكن أقل بنسبة 18٪ عن الربع من يناير إلى مارس 2022 ، وهو أول انخفاض من نوعه في أكثر من عامين.

المصدرtrenddetail
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
فيديو

فيديو يحبس الأنفاس .. رضيع يتدلى من شرفة على الطابق 7 والرجل العنكبوت يصل في الوقت المناسب!

رياضة

مفاجأة في البلد المرشح بقوة لاستضافة كأس العالم للأندية 2022

الهدهد

“كيسنجر” يحذر من صدام بين الولايات المتحدة والصين قد يدمر العالم!

حياتنا

«لانجيا» .. فيروس جديد يظهر في الصين!

الهدهد

ثقوب في طائرة نانسي بيلوسي.. حقيقة الصور التي أثارت ضجة عارمة

الهدهد

تصعيد خطير.. أكثر من 20 طائرة صينية حربية تدخل مجال تايوان الجوي

الهدهد

بيلوسي في تايوان.. “ناقة البسوس” التي قد تشعل حربا صينية أمريكية

الهدهد

“فيديو” هبوط طائرة نانسي بيلوسي في تايوان والصين تصعد وتعلن هذا الأمر

الهدهد

استقطاب سياسي وتحرك عسكري.. هل تشعل زيارة بيلوسي لتايوان صداما صينيا أمريكيا؟

اقتصاد

لماذا غرّمت الصين شركة Didi العالمية بـ1.2 مليار دولار؟

الهدهد

فيلم صيني إماراتي مشترك عن حرب اليمن يثير غضب مواقع التواصل.. ما علاقة سوريا؟

اقتصاد

سعر البرميل تخطى 101 دولار.. سببان وراء ارتفاع أسعار النفط

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“على الهواء مباشرة”…شاب مصري يُحاول الانتحار من أعلى سور برج القاهرة

وحدة “أسلحة الدمار الشامل” تفحص ملاعب قطر قبل كأس العالم

المعتقلة المصرية السابقة آية حجازي لـ “وطن”: الشارع لم يخرج لكن الكأس سيفيض

الراقصة دينا تفتتح مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة فاضحة وعارية (شاهد)

مفاجأة لم ينتبه لها كثيرون خلال كتابة عقد زواج شيرين وحسام حبيب قد تُبطله!

مذبحة تهز العراق .. شاب يقتل والده ووالدته وجدته بطريقة وحشية!

هذا هو قصر شاكيرا وبيكيه المذهل الذي طرحاه للبيع بعد تسوية طلاقهما (صور)

نائب مصري “يشمت” بضحايا إنفجار تقسيم: “بضاعتكم ردت إليكم”!

صورة لعربة رضيعة بموقع تفجير تقسيم تجتاح مواقع التواصل (شاهد)

ضرب وحرق وصعق كهربائي.. شاب يمني يقتل زوجته وجنينها بأبشع الطرق!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC