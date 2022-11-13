مقتل وإصابة 5 أشخاص.. سيارة “تسلا” تتسارع من تلقاء نفسها وقائدها يفقد السيطرة

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وطن – وثق مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي حادثا مميتا تسبب بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بعد أن فقد سائق سيارة من نوع تسلا السيطرة على مكابحها وبدأت تتسارع من تلقاء نفسها.

وأظهر مقطع فيديو السيارة وهي تسير على يمين الطريق وبعد أن تصطدم بأشجار تميل إلى اليسار ، وفي مشهد تالٍ تبدو السيارة وهي تسير بسرعة فائقة وسط الطريق ثم تظهر بسرعة أكبر وتصطدم بكل ما تجده في طريقها حيث تصدم فتاة تسير إلى يسار الطريق ثم تصطدم بمركبة ثلاثية العجلات وتحدث كارثة.

المقطع انحذف من المصدر.. هنا المقطع مجدداًpic.twitter.com/k3XgSHgAbj — إياد الحمود (@Eyaaaad) November 13, 2022

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وأفاد تقرير لـموقع “trenddetail ” أن الحادث الذي وقع يوم 5 نوفمبر في مقاطعة جوانجدونج جنوب الصين أسفر عن مقتل سائق دراجة نارية وطالبة في مدرسة ثانوية.

ونقل التقرير الذي ترجمت “وطن” مقتطفات منه عن شرطة المرور القول إن سبب الحادث الذي وقع في مدينة تشاوتشو لم يتحدد بعد، وإن فردا لم يُكشف عن اسمه من عائلة السائق (55 عاما) قال إنه واجه مشاكل في دواسة المكابح عندما كان على وشك التوقف أمام متجر للعائلة.

وقالت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في رسالة يوم الأحد، محذرة من تصديق “شائعات”.

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وأضافت أن “الشرطة تسعى حاليًا للحصول على تقديرات طرف ثالث لمعرفة الحقيقة وراء هذا الحادث، وسوف نقوم بتقديم أي مساعدة ضرورية”.

تسلا عرضت مساعدتها للصين في التحقيقات

وبحسب الموقع ذاته فإن شركة تسلا عرضت مساعدتها للصين في التحقيقات بعد حادث التصادم بإحدى سياراتها وتقارير إعلامية محلية عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين عندما فقد السائق السيطرة على السيارة، محذرةً من تصديق “الشائعات”.

وقالت الشركة في بيانها لرويترز إن المحكمة أمرت صاحب سيارة صيني بتقديم اعتذار علني وتعويض الشركة بعد الحكم بأن التعليقات التي أدلى بها لوسائل الإعلام بشأن مشاكل فرامل السيارة تتعارض مع الحقائق وأنها أضرت بسمعة سيارة تسلا.

ولم ترد الشرطة في روبينج، المنطقة التي وقع فيها الحادث، على دعوات يوم الأحد لتوضيح الأمر.

وسبق أن واجهت “تسلا” مزاعم عن وجود خلل في المكابح بالصين.

وتعد الصين ثاني أكبر سوق لسيارات Tesla ، وكان الحادث من بين الموضوعات الأكثر شعبية على منصة التواصل الاجتماعي Weibo يوم الأحد.

يشار إلى أن شركة تسلا أعلنت الصيف الماضي عن انخفاض عدد السيارات المسلمة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة السابقة ، وأبرزها الإغلاق الذي استمر لأسابيع في مصنعها في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا. وبائي.

وقامت الشركة بتسليم 254،695 سيارة بين أبريل ويونيو ، وهو رقم يمثل زيادة بأكثر من 27٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، ولكن أقل بنسبة 18٪ عن الربع من يناير إلى مارس 2022 ، وهو أول انخفاض من نوعه في أكثر من عامين.