سبب استبعاد راموس من مونديال كأس العالم 2022

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وطن- كشفت تقارير صحيفة إسبانية، عن سبب استبعاد سيرجيو راموس (36 عاماً)، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية، إنّ الأسباب التي دفعت المدرب الإسباني لويس إنريكي، استبعادَ راموس من تشكيلة مونديال كأس العالم 2022، هو تعافي “إيمريك لابورت” الذي فضله المدرب عليه في نفس المركز.

استبعاد راموس من تشكيلة كأس العالم 2022

وأوضحت الصحيفة، بأنّ جاهزية إيمريك لابورت مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وتعافيه من الإصابة وجاهزيته بشكل كامل للمشاركة في مونديال قطر 2022، كان أحد الأسباب المهمة في تفضيله عن استدعاء راموس إلى تلك القائمة.

🚨 استبعاد راموس من قائمة المنتخب الاسباني المشاركة في المونديال 🇪🇸 pic.twitter.com/3rpdDx1mzJ — FOTGLS20 (@F24GLS) November 11, 2022

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كما وتابعت، “لويس إنريكي يريد أيضاً لاعبين يتمتعون بالثقة، إلى جانب الاستجابة لأفكاره في اللعب. بالإضافة إلى الحفاظ على أجواء مميزة داخل غرفة تبديل الملابس”.

رهان لويس إنريكي على حساب راموس

وواصلت، “لويس إنريكي يراهن على المدافع هوجو جويلامون في نفس مركز سيرجيو راموس مع فريق فالنسيا، إلى جانب تتطور اللاعب بشكل ملفت في الفترة الأخيرة مع الفريق”.

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وكان المدرب الإسباني “إنريكي”، قد وضع في وقت سابق المدافع الإسباني المخضرم “سيرجيو راموس”، في القائمة المبدئية للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، لكنّه قرّر استبعاده من القائمة النهائية للأسباب السالفة الذكر، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإسبانية.

🚨 OFICIAL | Convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial de Catar. 👥 Estos son los 26 jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para defender a España en la gran cita. 🤗 Esta es mi lista, la tuya, es #LaListaDeTodos. 🇪🇸 ¡¡#VamosEspaña!! ¡¡VAMOS A HACER ALGO GRANDE!!#Catar2022 pic.twitter.com/6PhppxRDc1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

ولم يقتصر استبعاد “سيرجيو راموس” من قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في مونديال كأس العالم 2022؛ بل استبعد كذلك “تياغو ألكنتارا” لاعب وسط ليفربول، و”جيرارد مورينو” مهاجم فريق فياريال الإسباني، كما والحارس “دافيد دي خيا” لاعب مانشستر يونايتد.

مجموعة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

كما وأسفرت قرعة منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع منتخب إسبانيا (لاروخا) في المجموعة الخامسة، برفقة ألمانيا، واليابان، وكوستاريكا.

😊 Hoy, a 1⃣2⃣ días para nuestro debut en el Campeonato del Mundo, hemos presentado #LaListaDeTodos. 📸 Estas son algunas de las 𝔽𝕆𝕋𝔸ℤ𝔸𝕊 que nos ha dejado la presentación de la convocatoria de @LUISENRIQUE21 para #Catar2022.#VamosEspaña pic.twitter.com/KoaAZV2muo — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

وسيلتقي منتخب إسبانيا أولى مبارياته في مونديال كأس العالم 2022، أمام كوستاريكا، الأربعاء، في ال23 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على ملعب (استاد الثمامة).

كما وسيواجه بعدها ألمانيا في منافسات الجولة الثانية، بينما سختتم منافسات دور المجموعات أمام اليابان، مطلعَ الشهر القادم.

✍️🏻 Apunta estos nombres, son los que van a pelear cada balón y correr hasta el último minuto por la camiseta de la @SEFutbol. 2⃣6⃣ jugadores que representarán la ilusión de todo un país en el Mundial. 📲 Guárdate esa imagen: ¡ESTA ES #LaListaDeTodos!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/QlfHGKibrP — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

يشار إلى أن نسخة مونديال كأس العالم 2022، ستبدأ في ال20 من الشهر الجاري، كما وستكون نهاية فعاليات البطولة في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.