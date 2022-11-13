الأحد, نوفمبر 13, 2022
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رياضة

سبب استبعاد راموس من مونديال كأس العالم 2022

صحيفة إسبانية تكشف عن أسباب استبعاد راموس من تشكيلة لاروخا المشاركة في مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
سبب استبعاد راموس من تشكيلة منتخب إسبانيا watanserb.com
سبب استبعاد راموس من تشكيلة منتخب إسبانيا
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وطن- كشفت تقارير صحيفة إسبانية، عن سبب استبعاد سيرجيو راموس (36 عاماً)، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية، إنّ الأسباب التي دفعت المدرب الإسباني لويس إنريكي، استبعادَ راموس من تشكيلة مونديال كأس العالم 2022، هو تعافي “إيمريك لابورت” الذي فضله المدرب عليه في نفس المركز.

استبعاد راموس من تشكيلة كأس العالم 2022

وأوضحت الصحيفة، بأنّ جاهزية إيمريك لابورت مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وتعافيه من الإصابة وجاهزيته بشكل كامل للمشاركة في مونديال قطر 2022، كان أحد الأسباب المهمة في تفضيله عن استدعاء راموس إلى تلك القائمة.

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كما وتابعت، “لويس إنريكي يريد أيضاً لاعبين يتمتعون بالثقة، إلى جانب الاستجابة لأفكاره في اللعب. بالإضافة إلى الحفاظ على أجواء مميزة داخل غرفة تبديل الملابس”.

رهان لويس إنريكي على حساب راموس

وواصلت، “لويس إنريكي يراهن على المدافع هوجو جويلامون في نفس مركز سيرجيو راموس مع فريق فالنسيا، إلى جانب تتطور اللاعب بشكل ملفت في الفترة الأخيرة مع الفريق”.

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وكان المدرب الإسباني “إنريكي”، قد وضع في وقت سابق المدافع الإسباني المخضرم “سيرجيو راموس”، في القائمة المبدئية للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، لكنّه قرّر استبعاده من القائمة النهائية للأسباب السالفة الذكر، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإسبانية.

ولم يقتصر استبعاد “سيرجيو راموس” من قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في مونديال كأس العالم 2022؛ بل استبعد كذلك “تياغو ألكنتارا” لاعب وسط ليفربول، و”جيرارد مورينو” مهاجم فريق فياريال الإسباني، كما والحارس “دافيد دي خيا” لاعب مانشستر يونايتد.

مجموعة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

كما وأسفرت قرعة منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع منتخب إسبانيا (لاروخا) في المجموعة الخامسة، برفقة ألمانيا، واليابان، وكوستاريكا.

وسيلتقي منتخب إسبانيا أولى مبارياته في مونديال كأس العالم 2022، أمام كوستاريكا، الأربعاء، في ال23 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على ملعب (استاد الثمامة).

كما وسيواجه بعدها ألمانيا في منافسات الجولة الثانية، بينما سختتم منافسات دور المجموعات أمام اليابان، مطلعَ الشهر القادم.

يشار إلى أن نسخة مونديال كأس العالم 2022، ستبدأ في ال20 من الشهر الجاري، كما وستكون نهاية فعاليات البطولة في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

المصدروطن + صحيفة سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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