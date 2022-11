تفجير تقسيم .. أوّل صورة لامرأة مشتبه بها بتنفيذ الهجوم (شاهد)

- Advertisement -

وطن – نشرت وسائل إعلام تركية، مساء الأحد، صورة قالت إنها لامرأة مشتبه بها في تفجير شارع تقسيم الشهير وسط إسطنبول، والذي خلف 6 قتلى و53 مصابا.

وتظهر الصورة المأخوذة من كاميرات المراقبة، السيدة، وهي سروالاً مموهاً وحجاباً لكن رقبتها ظاهرة للعيان.

Here is woman that is suspected to have taken part in the Istiklal explosion/attack according to HalkTV and OdaTV reports

She is wearing camouflaged pants and a headscarf but her neck is visible.

The earlier footage showed a bag exploded. Not a suicide bomb pic.twitter.com/CZwTsnG82W

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2022