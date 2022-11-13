الأحد, نوفمبر 13, 2022
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تفجير تقسيم .. أوّل صورة لامرأة مشتبه بها بتنفيذ الهجوم (شاهد)

الرئيس التركي توعد بملاحقة المنفذين ..

كتب أنس السالم
امرأة مشتبه بها في تفجير شارع تقسيم watanserb.com
امرأة مشتبه بها في تفجير شارع تقسيم
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وطن – نشرت وسائل إعلام تركية، مساء الأحد، صورة قالت إنها لامرأة مشتبه بها في تفجير شارع تقسيم الشهير وسط إسطنبول، والذي خلف 6 قتلى و53 مصابا.

امرأة مشتبه بها بتفجير تقسيم

وتظهر الصورة المأخوذة من كاميرات المراقبة، السيدة، وهي سروالاً مموهاً وحجاباً لكن رقبتها ظاهرة للعيان.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هناك اعتقاداً بأن التفجير في منطقة تقسيم “إرهابي”، وهناك سيدة ضالعة فيه، مضيفاً: “لا نزال ندرس الموضوع”.

وأكد أن السلطات تعمل على تحديد هوية مرتكبي “الهجوم الشنيع” في منطقة تقسيم باسطنبول.

وأضاف متوعداً في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى أندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين: “سنكشف عن منفذي التفجير وسينالون العقاب. والإرهاب لن يصل إلى هدفه”.وفق TRT عربي

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وتابع الرئيس التركي: “جهود إسقاط الدولة التركية من خلال الإرهاب ستفشل”.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو:” جميع وحدات دولتنا تعمل بجد لكشف مرتكبي الهجوم الغادر في منطقة تقسيم وسط اسطنبول”.

وقع الانفجار في شارع مزدحم بمنطقة تقسيم في وسط المدينة التركية، فيما طوّقت الشرطة موقع الحادث، وقطعت الطرق المؤدية إليه.

ووثقت مشاهد مصورة اللحظات الأولى للتفجير، وسط حالة من الرعب والفوضى سادت المكان الذي كان يعج بالأشخاص.

المصدروسائل اعلام تركية - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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