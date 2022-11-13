تفجير تقسيم .. أوّل صورة لامرأة مشتبه بها بتنفيذ الهجوم (شاهد)

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وطن – نشرت وسائل إعلام تركية، مساء الأحد، صورة قالت إنها لامرأة مشتبه بها في تفجير شارع تقسيم الشهير وسط إسطنبول، والذي خلف 6 قتلى و53 مصابا.

امرأة مشتبه بها بتفجير تقسيم

وتظهر الصورة المأخوذة من كاميرات المراقبة، السيدة، وهي سروالاً مموهاً وحجاباً لكن رقبتها ظاهرة للعيان.

Here is woman that is suspected to have taken part in the Istiklal explosion/attack according to HalkTV and OdaTV reports She is wearing camouflaged pants and a headscarf but her neck is visible. The earlier footage showed a bag exploded. Not a suicide bomb pic.twitter.com/CZwTsnG82W — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2022

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هناك اعتقاداً بأن التفجير في منطقة تقسيم “إرهابي”، وهناك سيدة ضالعة فيه، مضيفاً: “لا نزال ندرس الموضوع”.

وأكد أن السلطات تعمل على تحديد هوية مرتكبي “الهجوم الشنيع” في منطقة تقسيم باسطنبول.

وأضاف متوعداً في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى أندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين: “سنكشف عن منفذي التفجير وسينالون العقاب. والإرهاب لن يصل إلى هدفه”.وفق TRT عربي

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وتابع الرئيس التركي: “جهود إسقاط الدولة التركية من خلال الإرهاب ستفشل”.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو:” جميع وحدات دولتنا تعمل بجد لكشف مرتكبي الهجوم الغادر في منطقة تقسيم وسط اسطنبول”.

وقع الانفجار في شارع مزدحم بمنطقة تقسيم في وسط المدينة التركية، فيما طوّقت الشرطة موقع الحادث، وقطعت الطرق المؤدية إليه.

ووثقت مشاهد مصورة اللحظات الأولى للتفجير، وسط حالة من الرعب والفوضى سادت المكان الذي كان يعج بالأشخاص.