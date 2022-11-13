تعرف على أكثر الدوريات تأثيراً في كأس العالم 2022 قطر

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وطن- أيامٌ قليلة تفصلُنا على افتتاح بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر، كأول نسخة عربية يُقيم هذا الحدث الكروي على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

لكن دعونا نتعرف في هذا التقرير عن أكثر الدوريات الأوروبية والعربية، تأثيراً خلال مونديال كأس العالم 2022 قطر.

أكثر الدوريات تأثيراً في كأس العالم 2022 قطر

يتصدر الدوري الإنجليزي والإسباني كأكثر الدوريات الأوروبية الكبرى، تأثيراً على صعيد حضور اللاعبين في النسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

(1) الدوري الإنجليزي

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يُسجل عدد اللاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، الحاضرين في مونديال كأس العالم 2022، نحو 122 لاعباً.

ويتصدر فريق أرسنال (المدفعجية)، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 37 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن حامل اللقب الوصيف مانشستر سيتي برصيد 32 نقطة.

(2) الدوري الإسباني

وسيغيب عن منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، في المركز الثاني كأكثر الدوريات الأكثر تأثيراً في مونديال كأس العالم 2022 قطر، 82 لاعباً خلال فترة المونديال.

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كما ويعتلي فريق برشلونة (البلوغرانا) صدارة جدول الدوري الإسباني الممتاز برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطتين عن غريمه الوصيف ريال مدريد (الميرينغي) برصيد 35 نقطة لهذا الموسم.

(3) الدوري الألماني

يتواجد الدوري الألماني (البوندسليفا) في المركز الثالث كأكثر الدوريات تأثيراً خلال مونديال قطر 2022، بغياب 69 لاعباً.

كما ويتصدر فريق بايرن ميونخ (البافاري) برصيد 34 نقطة، وآتى في المركز الثاني فريق أر بي لايبزيغ برصيد 28 نقطة للموسم الجاري.

(4) الدوري الإيطالي

وجاء الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، في المركز الرابع بغياب 67 لاعباً عن مونديال كأس العالم 2022 قطر.

كما وينفرد فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي 2022-2023. برصيد 41 نقطة، وبفارق كبير عن الوصيف عن لاتسيو في المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

(5) الدوري الفرنسي

وآتى الدوري الفرنسي في المركز الخامس في ترتيب الدوريات الأكثر تأثيراً خلال مونديال كأس العالم 2022، بغياب 53 لاعباً.

كما ويتصدر حامل اللقب باريس سان جيرمان جدول الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف لنس برصيد 36 نقطة.

(6) الدوريات العربية

ويعد الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم (روشن)، الأكثر تأثيراً على صعيد الدوريات العربية في مونديال كأس العالم 2022، بتواجد 35 لاعباً. كما ويليه الدوري القطري (النجوم) بغياب 34 لاعباً.

بينما يغيب عن منافسات الدوري المصري الممتاز، اللاعبين التونسي علي معلول ومواطنه سيف الدين الجزيري، للمشاركة مع نسور قرطاج في مونديال قطر 2022.