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تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجاناً على النايل سات

(8) قنوات ناقلة لمونديال كأس العالم 2022 مجاناً على القمر الصناعي النايل سات واسترا

كتب فارس أبو شيحة
القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجاناً على النايل سات watanserb.com
القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجاناً على النايل سات
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وطن- يبحث عشاق ومحبّو كرة القدم في أرجاء المعمورة، عن تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجاناً على النايل سات، المقرر انطلاقتها على أرض دولة قطر، كأول نسخة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، الأسبوعَ المقبل.

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجاناً

ونرفق لكم متابعي (وطن) في كل مكان، تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 قطر مجاناً، على القمر الصناعي (النايل سات) بلغات مختلفة، كما يلي:

(1) IRIB HD (إيران)

تردد القناة (النايل سات): 11851.

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معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

(2) TRT2 (تركيا)

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تردد القناة (النايل سات): 11054.

معامل الترميز: 30000.

(3) zdf (ألمانيا)

تردد القناة (هوت بيرد): 11054.

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: أفقي.

(4) das erste (ألمانيا)

تردد القناة (هوت بيرد): 11541.

معدل الترميز: 22000.

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجاناً على القمر الصناعي (أسترا)

(5) beIN Sports France 1 HD (اللغة الفرنسية)

تردد القناة (أسترا): 12168.

معامل الترميز: 29700.

الاستقطاب: عامودي.

(6) ARD Das Erste HD (ألمانيا)

تردد القناة (أسترا): 11836 أو 11494.

معامل الترميز: 27500 أو 22000.

الاستقطاب: أفقي.

(7) Cuatro España HD (إسبانيا)

تردد القناة (أسترا): 10876.

معامل الترميز: 22000.

الاستقطاب: عامودي (رأسي).

(8) Cuatro España HD (إسبانيا)

تردد القناة (أسترا): 10906.

معامل الترميز: 22000.

الاستقطاب: عامودي (رأسي).

موعد افتتاح كأس العالم 2022 قطر

ومن المقرر أن تنطلق مراسم مونديال كأس العالم 2022، في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كما وستكون ختام البطولة العالمية في ال18 من ديسمبر/كانون الأول الشهر المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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