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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة مانشستر سيتي وفوز أرسنال

جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مفاجآت في نتائج مباريات منافسات الجولة ال15.

كتب فارس أبو شيحة
احتفال فريق أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي watanserb.com
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
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وطن- ينفردُ فريق أرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، بعد تحقيق الفوز النظيف على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، وخسارة حامل اللقب مانشستر سيتي على ميدانه أمام برينتفورد، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وشهدت منافسات الجولة ال15، العديدَ من المفاجآت على صعيد النتائج قبل فترة التوقف الدولي، استعداداً لبَدء مراسم بطولة كأس العالم 2022 قطر، فقد حقّق ليفربول الفوز على ساوثهامبتون بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

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كما وتمكّن توتنهام في تحقيق الفوز المثير على نظيره الضيف ليدز يونايتد برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وتلقّى تشيلسي الخسارة خارج ميدانه أمام نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف دون رد في منافسات الدوري الممتاز.

كما وستختتم نهاية هذه الجولة بين مانشستر يونايتد أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة فولهام، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

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ونرفق لكم متابعي (وطن) في أرجاء المعمورة، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، كما يلي:

(1) أرسنال 37 نقطة.

(2) مانشستر سيتي 32 نقطة.

(3) نيوكاسل يونايتد 30 نقطة.

(4) توتنهام 29 نقطة.

(5) مانشستر يونايتد 23 نقطة.

(6) ليفربول 22 نقطة.

(7) برايتون 21 نقطة.

(8) تشيلسي 21 نقطة.

(9) فولهام 19 نقطة.

(10) برينتفورد 19 نقطة.

(11) كريستيان بالاس 19 نقطة.

(12) ليستر سيتي 17 نقطة.

(13) بورنموث 16 نقطة.

(14) ليدز يونايتد 15 نقطة.

(15) أستون فيلا 15 نقطة.

(16) وست هام يونايتد 14 نقطة.

(17) إيفرتون 14 نقطة.

(18) نوتيغهام فورست 13 نقطة.

 

(19) ساوثهامبتون 12 نقطة.

(20) وولفرهامبتون 10 نقاط.

هدّافو الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء ترتيب جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023، مع نهاية الجولة ال15، كما يلي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 18 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 12 هدفاً.

(3) إيفان توني (برينتفورد) 10 أهداف.

(4) ألكسندر ميتروفيتش (فولهام)، رودريغو مورينو (ليدز يونايتد) 9 أهداف.

(5) ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) 8 أهداف.

المصدروطن + الدوري الإنجليزي + صفحة أرسنال+ ليفربول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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