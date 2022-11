ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة مانشستر سيتي وفوز أرسنال

- Advertisement -

وطن- ينفردُ فريق أرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، بعد تحقيق الفوز النظيف على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، وخسارة حامل اللقب مانشستر سيتي على ميدانه أمام برينتفورد، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وشهدت منافسات الجولة ال15، العديدَ من المفاجآت على صعيد النتائج قبل فترة التوقف الدولي، استعداداً لبَدء مراسم بطولة كأس العالم 2022 قطر، فقد حقّق ليفربول الفوز على ساوثهامبتون بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كُراته تعرف طريق الشباك حتى وإن أدار ضهره للمرمى! 😉 فيرمينو افتتح التسجيل بطريقة خيالية خلال مواجهة #ليفربول_ساوثهامبتون 😍pic.twitter.com/SVp26TN5CS — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 12, 2022

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

كما وتمكّن توتنهام في تحقيق الفوز المثير على نظيره الضيف ليدز يونايتد برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وتلقّى تشيلسي الخسارة خارج ميدانه أمام نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف دون رد في منافسات الدوري الممتاز.

كما وستختتم نهاية هذه الجولة بين مانشستر يونايتد أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة فولهام، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

🍿 Enjoy the action from Molineux all over again, Gooners! 📺 Highlights | Wolves 0-2 Arsenal pic.twitter.com/i2Ow7lBkYK — Arsenal (@Arsenal) November 13, 2022

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ونرفق لكم متابعي (وطن) في أرجاء المعمورة، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، كما يلي:

(1) أرسنال 37 نقطة.

(2) مانشستر سيتي 32 نقطة.

(3) نيوكاسل يونايتد 30 نقطة.

(4) توتنهام 29 نقطة.

Defeat at the Etihad. The action 👇 pic.twitter.com/9UX9w1Wb4F — Manchester City (@ManCity) November 12, 2022

(5) مانشستر يونايتد 23 نقطة.

(6) ليفربول 22 نقطة.

(7) برايتون 21 نقطة.

(8) تشيلسي 21 نقطة.

(9) فولهام 19 نقطة.

(10) برينتفورد 19 نقطة.

(11) كريستيان بالاس 19 نقطة.

(12) ليستر سيتي 17 نقطة.

(13) بورنموث 16 نقطة.

(14) ليدز يونايتد 15 نقطة.

(15) أستون فيلا 15 نقطة.

(16) وست هام يونايتد 14 نقطة.

(17) إيفرتون 14 نقطة.

(18) نوتيغهام فورست 13 نقطة.

The Gunners are spending Christmas at the top of the #PL table 👏 pic.twitter.com/CLQXIxXJYW — Premier League (@premierleague) November 12, 2022

(19) ساوثهامبتون 12 نقطة.

(20) وولفرهامبتون 10 نقاط.

هدّافو الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء ترتيب جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023، مع نهاية الجولة ال15، كما يلي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 18 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 12 هدفاً.

😍 Celebrating 200 @PremierLeague appearances… 🙌 Alongside the team who make every day count — Arsenal (@Arsenal) November 12, 2022

(3) إيفان توني (برينتفورد) 10 أهداف.

(4) ألكسندر ميتروفيتش (فولهام)، رودريغو مورينو (ليدز يونايتد) 9 أهداف.

(5) ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) 8 أهداف.