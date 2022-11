في إطار تسوية مع النظام وعدم إحراجه.. عائلة الناشط علاء عبدالفتاح تتقدم بطلب للعفو عنه!

وطن– فيما يبدو أنها بوادر تسوية بين عائلته والنظام، كشف المحامي الحقوقي وعضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، طارق العوضي، بأن أسرة الناشط السياسي المعتقل علاء عبدالفتاح قد تقدمت رسميا بطلب للرئيس عبدالفتاح السيسي للعفو عنه، في خطوة ربما تأتي لحفظ مء وجهه.

وقال “العوضي”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز ويذاع عبر فضائية “النهار”، أنه لم يسبق أن تقدمت أسرة علاء عبدالفتاح بطلب للجنة العفو، مشيرا إلى أن اسم “علاء” كان مدرجا على القوائم التي تبحثها لجنة العفو بناءً على طلب من الحركة المدنية.

وأضاف: “اللجنة تلقت قبل ساعة طلب رسمي من أسرة علاء عبدالفتاح بطلب إصدار قرار بالعفو عنه”.

ومن الواضح أن هذه الخطوة قد جاءت بطلب من النظام نفسه، لإخراج نفسه من الحرج الشديد الذي وقع فيه بعد أن تحولت قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ إلى “قمة علاء عبدالفتاح”، بعد أن طغت قضية الإفراج عنه وظروف اعتقاله على كافة غالبية الجلسات الخاصة بالقمة.

وكانت عائلة الناشط المصري المعتقل “علاء عبدالفتاح”، قد كشفت أمس، الخميس، إنّه تعرّضَ لتدخل طبي بعلم الجهات القضائية، دون إخبارهم أو إخبار محاميه.

وبحسب بيان الأسرة، فإن سلطات الداخلية المصرية أبلغتهم بأنّ هذا التدخل الطبي، جاء لإنقاذ حياته.

ورفض أمن السجن، الذي يقبع به علاء “سجن وادي النطرون”، انتظار والدته الدكتورة “ليلى سويف” أمام السجن للاطمئنان عليه، أو إعطائها أي تفاصيل أخرى.

وجاء ذلك نقلًا عن شقيقة عبدالفتاح “منى سيف”، التي أكدت عدم إبلاغ الأهل أو المحامين بالإجراءات المتخذة مع علاء، المضرب كليًا عن الماء والطعام.

وطالبت منى، بضرورة توضيح ماهية “التدخل الطبي”، مؤكّدةً أهمية تخليص شقيقها من أطباء السجن الذين أنكروا إضرابه.

🔴URGENT: They just told mama she is not allowed to stay by the prison, confirmed that "Medical intervention has been taken with @alaa, with the knowledge of judicial entities" !!

How can they not inform us and the lawyers?? how can we not see @alaaa ourselves!!#SaveAlaa #Cop27

— Mona Seif (@Monasosh) November 10, 2022