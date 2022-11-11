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في إطار تسوية مع النظام وعدم إحراجه.. عائلة الناشط علاء عبدالفتاح تتقدم بطلب للعفو عنه!

علاء عبدالفتاح تعرض لتدخل طبي قسري لإنقاذ حياته

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
الناشط علاء عبد الفتاح watanserb.com
الناشط علاء عبد الفتاح

وطن– فيما يبدو أنها بوادر تسوية بين عائلته والنظام، كشف المحامي الحقوقي وعضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، طارق العوضي، بأن أسرة الناشط السياسي المعتقل علاء عبدالفتاح قد تقدمت رسميا بطلب للرئيس عبدالفتاح السيسي للعفو عنه، في خطوة ربما تأتي لحفظ مء وجهه.

وقال “العوضي”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز ويذاع عبر فضائية “النهار”، أنه لم يسبق أن تقدمت أسرة علاء عبدالفتاح بطلب للجنة العفو، مشيرا إلى أن اسم “علاء” كان مدرجا على القوائم التي تبحثها لجنة العفو بناءً على طلب من الحركة المدنية.

وأضاف: “اللجنة تلقت قبل ساعة طلب رسمي من أسرة علاء عبدالفتاح بطلب إصدار قرار بالعفو عنه”.

ومن الواضح أن هذه الخطوة قد جاءت بطلب من النظام نفسه، لإخراج نفسه من الحرج الشديد الذي وقع فيه بعد أن تحولت قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ إلى “قمة علاء عبدالفتاح”، بعد أن طغت قضية الإفراج عنه وظروف اعتقاله على كافة غالبية الجلسات الخاصة بالقمة.

تدخل طبي لإنقاذ حياة علاء عبدالفتاح

وكانت عائلة الناشط المصري المعتقل “علاء عبدالفتاح”، قد كشفت أمس، الخميس، إنّه تعرّضَ لتدخل طبي بعلم الجهات القضائية، دون إخبارهم أو إخبار محاميه.

وبحسب بيان الأسرة، فإن سلطات الداخلية المصرية أبلغتهم بأنّ هذا التدخل الطبي، جاء لإنقاذ حياته.

ورفض أمن السجن، الذي يقبع به علاء “سجن وادي النطرون”، انتظار والدته الدكتورة “ليلى سويف” أمام السجن للاطمئنان عليه، أو إعطائها أي تفاصيل أخرى.

وجاء ذلك نقلًا عن شقيقة عبدالفتاح “منى سيف”، التي أكدت عدم إبلاغ الأهل أو المحامين بالإجراءات المتخذة مع علاء، المضرب كليًا عن الماء والطعام.

وطالبت منى، بضرورة توضيح ماهية “التدخل الطبي”، مؤكّدةً أهمية تخليص شقيقها من أطباء السجن الذين أنكروا إضرابه.

مؤتمر المناخ في مصر ينقلب ضد السيسي

واستمرت التعبئة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ خلال الأيام الماضية، للمطالبة بالافراج عن السجناء السياسيين في مصر، الذين تقدّر المنظماتُ الحقوقية عددَهم بـ60 ألف.

وصباحَ الخميس، تجمّعَ مئات الناشطين في مؤتمر المناخ، وهم يهتفون “أطلقوا سراح علاء”، و”أطلقوا سراحهم جميعا”، في إشارة إلى السجناء السياسيين.

الفيديو الذي تسبب باعتقال علاء عبدالفتاح وتنكيل نظام السيسي به (شاهد)

ورفع المتظاهرون لافتاتٍ كتب عليها بعدة لغات: “انت لم تهزم بعد”، وهو عنوان النسخة الانجليزية من كتاب “علاء عبد الفتاح”، الذي نشر وهو داخل السجن.

وتحت ضغط المجتمع المدني والخطر الذي يواجهه “علاء عبد الفتاح”، طالب أكثر من مسؤول دولي من بينهم المستشار الألماني “أولاف شولتس”، ورئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك”، والرئيس الفرنسي “ماكرون”، بإطلاق سراح عبد الفتاح.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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